Lionel Messi guía al Inter Miami a su primer título de MLS Cup ante Vancouver

El Inter Miami derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps y consiguió su primer título en la historia de la MLS bajo la tutela de Lionel Messi, quien dio dos asistencias para la victoria.

Miami mostró fuerza tras aguantar al ataque de Vancouver, que desperdició muchas oportunidades. El club canadiense falló con varios postes e incluso tuvo la oportunidad de irse al frente en el marcador.

Lionel Messi cumple uno de sus objetivos junto con David Beckham que sufrió en los últimos minutos desde el campo abajo para ver a su equipo campeón.

Beckham ahora pasa de ser campeón como jugador en Los Ángeles Galaxy y también como dueño del Inter Miami.

Thomas Muller y Vancouver se quedan a las puertas de la historia para la franquicia canadiense.

Inter Miami se adueña de la MLS Cup con gran partido de Lionel Messi

El Inter Miami comenzó ganando el partido antes de los 10 minutos gracias a un autogol que les dio una ventaja saliendo del camerino y mayor confianza.

Vancouver no tuvo tantas oportunidades hasta el minuto 37 cuando remató frente al arco, pero el guardameta Rocco Ríos.

El segundo tiempo tuvo un mejor espectáculo con ambos equipos yendo al ataque constantemente.

El Whitecaps de tanto insistir consiguió igualar el marcador luego de una buena jugada colectiva que el canadiense Ali Ahmed definió para el 1-1.

Ahmed tuvo el 2-1 tan solo minutos después, pero estrelló el balón en el poste y permanecía el empate.

Pero Lionel Messi apareció para romper el empate. El argentino robó un balón cerca del área del Whitecaps y con un gran pase filtrado dejó solo a Rodrigo de Paul, quien remató cruzado y puso a ganar al Inter Miami.

Vancouver puso todo en el ataque y Miami fue inteligente en jugar al contraataque que les abrió la puerta del tercer gol.

Jordi Alba envió un balón a Messi y luego el argentino nuevamente le puso un pase gol a Tadeo Allende para sentenciar el partido 3-1.

