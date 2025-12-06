Barcelona defiende el liderato en partido de ocho goles

El FC Barcelona consolidó este sábado su liderato en LaLiga con una victoria de alto impacto ante el Betis (3-5) en el estadio de La Cartuja por la fecha 15. El encuentro, vibrante desde los primeros minutos, mostró a un equipo azulgrana eficaz en ataque, apoyado en los tres goles de Ferran Torres durante una primera mitad que terminó 1-4. El Betis llegó en gran forma, pero no logró sostener el ritmo ante un rival que resolvió rápido.

El partido comenzó cuesta arriba para el Barça. A los seis minutos, Antony dos Santos abrió el marcador tras una jugada por izquierda de Ez Abde que encontró a la defensa visitante mal parada. El golpe inicial no tardó en despertar a la escuadra de Hansi Flick, que respondió con contundencia y dio la vuelta al resultado antes del descanso.

Un Betis insistente y un Barça que aprovechó cada espacio

Ferran Torres empató de inmediato tras un error defensivo de Jules Koundé, quien corrigió su distracción habilitando al delantero dentro del área chica. A partir de ahí, el Barcelona tomó el control. El segundo llegó al minuto 13, una volea del atacante valenciano a pase del sueco Roony Bardghji. El propio Bardghji amplió la ventaja a la media hora al cerrar una jugada colectiva que dejó sin opciones al portero Álvaro Valles. Antes del descanso, el 1-4 cayó tras un remate de Ferran que desvió Marc Bartra, descolocando al guardameta.

En la segunda mitad, el Barcelona cambió el ritmo. Decidió no arriesgar y cedió metros mientras esperaba espacios para contraatacar. La estrategia funcionó. Una mano de Bartra sancionada por el VAR derivó en un penalti que Lamine Yamal convirtió en el 1-5 al minuto 60. Betis reaccionó tarde, pero lo suficiente para maquillar el marcador con tantos de Diego Llorente y Cucho Hernández, este último desde los once pasos.

Hansi Flick valoró el triunfo pese al cierre irregular. “Lo importante es que han ganado después de noventa minutos”, afirmó. Para el técnico, la diferencia estuvo en “una primera parte muy buena”, aunque reconoció que al final “estábamos muy cansados”. También destacó el desempeño de Lamine Yamal, a quien vio “muy bien, también defensivamente”, y elogió a Ferran Torres, del que dijo que “es un jugador muy inteligente” que sabe “interpretar muy bien los espacios”.

Barcelona se mantiene firme en la cima, aunque con aspectos por ajustar.



