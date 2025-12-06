Miami: el tiempo para hoy sábado 6 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 6 de diciembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 10 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.