Sara Corrales revela el género y nombre de su bebé en una fiesta junto a su esposo

A solo unas semanas de haber confirmado la noticia de su embarazo, la actriz Sara Corrales vuelve a ser tendencia en redes sociales. Ahora como resultado de la conmovedora revelación de género de su bebé que protagonizó recientemente en una fiesta donde se vio acompañada por sus amigos y familiares. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa que ha participado en historias como “El Señor de los Cielos” y “Mi Camino es Amarte” colocó un emotivo video con el que dio una mirada inédita al festejo que se realizó honor a su bebé.

3 dHoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña 💖. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas.

“En este video verán la emoción pura: risas, colores, abrazos y la alegría de celebrar que una pequeña alma nos eligió para ser sus papás. Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros”, escribió la estrella de la pantalla como parte de la descripción de su post.

En el breve clip se aprecia a Sara Corrales con su círculo más cercano en medio de una lujosa celebración con temática de bosque mientras confirman que se encuentran en la dulce espera de una niña.

Sin embargo, esta no fue la única gran revelación de la velada, pues la pareja decidió destapar el nombre de la pequeña: “Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!”, dijo para finalizar.

Fue el pasado 13 de noviembre cuando Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini se sinceraron con el público sobre la nueva aventura en la que se embarcarán juntos: la de la paternidad: “Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, expresaron en su anuncio de ese entonces.

