Actores de Perfume de Gardenia llaman a latinos a no tener miedo

Tres de los actores que forman parte del elenco del icónico musical mexicano Perfume de Gardenia, Julio Camejo, Aylín Mujica y Arturo Carmona llamaron a la comunidad hispana a no tener miedo en medio de la situación complicada que se vive en Estados Unidos.

“Este país no sería nada sin la fuerza de la comunidad hispana. Es muy importante ser valiente en estos momentos porque el miedo paraliza, y nadie nos puede sacar del lugar donde venimos a buscar el sueño americano”, dice la actriz cubana, Ayleen Mujica a La Opinión durante la gira de Perfume de Gardenia por Estados Unidos en noviembre.

Comentó que fue un esfuerzo muy grande traer esta obra, por lo que llamó a apoyarla, acudiendo a las presentaciones el próximo año cuando regresen al país.

“El público no tiene idea lo que ha costado que toda la compañía haya podido venir, porque a unos actores no les dieron la visa de trabajo y a otros se las negaron”, dice la actriz que se reincorporó a la obra para ser parte de su recorrido por Estados Unidos.

“Cuando me invitaron les dije que no podía, llevaba cinco semanas de haberme fracturado el pie, y no podía bailar. ‘Qué te parece si no bailas y te ponemos unas plumas’; acepté, me puse una venda y ha sido la mejor decisión, porque hace yo quería ser parte de Perfume de Gardenia”.

“No saben el esfuerzo que hacemos al recorrer las carreteras durante horas y horas para llegar a la siguiente ciudad a presentarnos”.

Así que invitó a la comunidad latina a no dejar que el teatro en español muera.

“El arte es una manera de escapar de la tristeza, la risoterapia es algo maravilloso pero sobre todo este musical te conecta con tus raíces, con la música de la Sonora Santanera que son el alma de esta obra. Vale la pena. Es un espectáculo con mucho talento en el escenario, y a los actores nos mantiene vivos”.

La actriz se sentía fascinada de participar con grandes actores como Alejandro Suárez, César Évora, Jorge Salinas, Arturo Carmona, Ariel López Padilla, Elizabeth Álvarez, Lyn May, Lola La Trailera, por mencionar algunos.

“No dejen de disfrutar esta maravillosa obra, encabezada por Aracely Arámbula y Christian de la Fuente”, dice entusiasmada.

Ayleen, quien lleva 22 años viviendo en Estados Unidos pidió a los latinos, dejar el miedo a un lado y apoyar el teatro porque la música de la Sonora Santanera los hará revivir.

“Yo soy una hispana que defiende sus derechos y aboga por ellos para todos”, precisa.

Perfume de Gardenia rinde homenaje a la época dorada del cabaret mexicana; escrita por Francisco Oyanguren y producida por Omar Suárez se ha convertido en un referente del teatro musical en la que muchos actores mexicanos anhelan participar.

“Desde 2009 cuando estrenamos esta puesta en escena, del elenco original, somos alrededor de seis los que seguimos participando: Julio Camejo, Latin Lover, Elizabeth Álvarez y yo”, dice el actor Arturo Carmona, a quien le ilusiona mucho ver el teatro lleno.

Y participar en esta obra, dice, le ha dejado grandes enseñanzas.

“Es una escuelota, de por sí hacer teatro es la cuna de la actuación en el mundo; y no lo sientes como un trabajo, vas y lo disfrutas, lo vives”, platica emocionado.

Explica que además pisar el mismo escenario con figuras que se nos han adelantado en el camino como Tongolele, Benito Castro, Julio Alemán y Andrés García ha sido un privilegio y honor.

“Son grandes del cine de oro mexicano, y trabajar a su lado te deja un gran aporte como persona y profesional”.

Comparte que a diferencia del público que va a ver la obra en México, en Estados Unidos nota que la gente está ávida de un pedacito de sus países.

“Al final somos mexicanos, cubanos, venezolanos, chilenos, todos latinos los que estamos en este proyecto; y venir a Estados Unidos y traerles su cultura, es muy gratificante, la gente se desvive”.

Sobre el tema de las visas de trabajo, dice que se piden en conjunto para toda la compañía formada por 140 entre técnicos, músicos, bailarines y actores.

“No todos tuvimos la fortuna de que nos dieran esa visa. Solicitarla en conjunto es menos complicado, pero a todos en lo personal nos hacen una investigación minuciosa ,a unos más que a otros. Hay mucho que comprobar sobre todo a quienes hemos estado por acá en muchas ocasiones. Nos ayudó mucho que somos una compañía formal y sería”.

Este año fue la segunda vez que Perfume de Gardenia hizo una gira en Estados Unidos. La primera vez fue hace 15 años.

“Hemos estado muy contentos de traer diversión y distracción a nuestra gente latina; y que la gente sepa que venimos a apoyarlos y queremos decirles que merecen distraerse y estar tranquilos en un lugar donde podamos disfrutar y cuidarnos entre nosotros”.

Considera que no se vale vivir con temor en un país donde la gente a lo único que viene es a trabajar, y cuya economía se mueve por pura gente hispana.

“Queremos decirles que no están olvidados y que este espectáculo se los traemos de corazón”.

La gira en Estados Unidos incluyó 14 ciudades en siete estados: McAllen, El Paso, San Antonio, Dallas, Houston, Phoenix, Reno, Las Vegas, Chicago, Nueva York, San Diego, San José, Riverside y Los Ángeles.

“Es importante que los latinos sepan que nosotros actuamos para todos, para los que puedan ir al teatro y para los que nos ven desde casa, nuestra solidaridad y empatía”, dice el actor Julio Camejo, cubano-mexicano.

“Perfume de Gardenia es el mejor espectáculo de México; y México está dentro de los cinco países con las mejores puestas en escena”, dice.

Por eso para él llegar a Los Ángeles con una producción mexicana de primer nivel y decir que todos los que trabajan en la obra son latinos, demuestra la importancia de lo que pueden hacer dentro y fuera de México.

“Al final de cada show, yo saco una bandera combinada con México y Estados Unidos porque los paisanos, saben que aquí se lucha, aquí se trabaja, se estudia; pero el hogar, las raíces, la música, el folklore y tu identidad están en México”.

Presentarse en Los Ángeles fue muy significativo para los actores de Perfume de Gardenia.

“Los Ángeles es un gran referente para todo Estados Unidos; lo que se hace aquí repercute en todo el país: y aquí es donde está la mayor comunidad mexicana de todo Estados Unidos”.

Dice que también independiente de la alegría, la música, las plumas, las coreografías, la comedia, Perfume de Gardenia ha sido la gran despedida de grandes estrellas mexicanas como Benito Castro, María Victoria, Julio Alemán y la cantante Dulce que solía cantar a capela.

“Ahora está siendo una despedida para el Pirruris y Alejandro Suárez, quienes por su edad, es muy difícil que dentro de 15 años los puedas volver a ver”.

Para el actor Julio Camejo, haber conseguido llenar el teatro en Los Ángeles y otras ciudades, demuestra la importancia de los latinos en Estados Unidos.

“Hace un eco impresionante en la ciudad del cine, porque lo que se hace aquí, se escucha en todo Estados Unidos; y en Perfume de Gardenia mostramos nuestro trabajo, nuestra idiosincrasia, y que somos parte fundamental de este gran país”.