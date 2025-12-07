Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Vienen momentos bien importantes para ti y ya va siendo hora de que le bajes dos rayitas a tu desconfianza. No seas tan desconfiado de la gente que ha estado contigo desde siempre, esa que te ha apoyado moral, emocional y hasta económicamente cuando has andado más perdido que calcetín en lavadora. Aprende a reconocer quién sí te quiere y quién solo pasa a ver qué agarra.
Ten mucho cuidado con permitir que cierta personita —ya sabes quién— meta su cuchara en tu vida. No andes dejando que otros decidan por ti, que luego te me haces la víctima cuando las cosas no salen. Tu vida es tuya y solo tú decides, no el metiche que quiere manipularte “por tu bien”.
Una amistad trae tiempo con ganas de contarte unos comentarios negativos que escuchó sobre ti, pero no había encontrado cómo soltarte la bomba. En estos días se va a armar de valor y te lo dirá de frente. No te me vayas a poner como león herido, mejor agradece que te lo diga y no que te lo calle.
Si tu pareja anda fría, distante, rara, o como que ya ni te da los buenos días con cariño, es momento de abrir los ojos y ver hacia dónde va esa relación. Podrían estar perdiéndose el camino sin darse cuenta, porque la rutina ya les comió el alma.
Un familiar va a necesitar tu apoyo, y aunque te hagas del rogar, terminarás ayudando. Y prepárate, porque una noticia relacionada con un amor del pasado va a tocar tu puerta y te va a poner a pensar qué tanto has superado y qué tanto sigues arrastrando.
Ten cuidado con los amores de una noche, porque podrían salirte caros, no en dinero, sino en corazón. No todo lo que brilla es oro, Leo, y tú eres muy dado a clavarte con quien solo quería un ratito.
Pero mira, la vida te va a poner en tu camino lo que realmente necesitas para estar bien, en todos los aspectos. Tú nomás no te cierres ni te pongas especial. A veces lo que llega, llega para sanar, no para dañarte.
VIRGO
Se viene un evento social bien perro donde te vas a lucir como si fueras la madrina del bailongo. La gente te va a voltear a ver, vas a atraer miradas y comentarios buenos. También se ve la posibilidad de un ascenso o un viaje de trabajo que te hará sentir que por fin tu esfuerzo está dando frutos.
Tu pareja, como siempre, te va a hacer sus escenitas acostumbradas, esas que ya parecen parte de la rutina sentimental. No te desgastes, ya sabes cómo es y que al rato se le pasa el berrinche. Tú mantén la calma, que no estás para andar apagando incendios ajenos.
Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque en estos días tus pensamientos andarán más poderosos que decreto de Año Nuevo. Todo lo positivo podría cumplirse más pronto de lo que imaginas, pero también lo negativo. Así que mejor enfoca tu mente en cosas buenas, que ya te mereces un descanso emocional.
La vida va a llenarte de oportunidades en varios ámbitos, pero tendrás que usar la cabeza y no el impulso para saber qué te conviene y qué no. Ya no te compliques la existencia con problemas del pasado que ya deberían estar enterrados. Tú misma te atas, tú misma te enredas y luego andas chillando.
Te conviene cerrar ciclos, cortar lazos flojos y dejar ir a personas que no merecen tu atención ni tu desgaste. Cambia tu manera de pensar y de ver la vida, porque mientras sigas viendo lo malo primero, lo bueno ni te va a encontrar.
Recuerda: si no le echas buena vibra, ni las oportunidades se te van a acercar. Y tú estás en una etapa donde podrías avanzar muchísimo… siempre y cuando dejes de sabotearte.
LIBRA
Se te vienen cambios bien buenos: madurez, avances, logros y la posibilidad de que un proyecto por fin se consolide. Algunos Libra podrían iniciar negocio propio o firmar algo que les dará estabilidad. Nomás no te me estreses queriendo que todo se resuelva en un día. Lo bueno se cocina a fuego lento, no a microondas.
Cambios repentinos llegarán y aunque te saquen de balance, te abrirán puertas importantes. Y ya deja de sufrir si la persona que te gusta no te busca, no te escribe o te deja en visto. Aprende a no depender, que la vida no se detiene porque alguien no te corresponda. Tú eres primero, siempre.
Romance en puerta, sí, pero viene acompañado de discusiones, desconfianza y pruebas que deberán superar antes de que la relación se dé de forma bonita. No te me ahogues en un vaso de agua.
Se visualiza un problema familiar que te va a sacar de tus casillas, posiblemente por chismes, dinero o decisiones que no te van a parecer. También podrías recibir señales del pasado: exes que regresan solo a mover tu paz y hacerte dudar. No les abras la puerta si sabes que entran y dejan tiradero.
Mucho cuidado con trámites, documentos y movimientos financieros; un error podría costarte más dinero del que quisieras perder. Y atento a tu pareja: si ha estado misteriosa y evasiva, no es paranoia… es intuición. Se ve una persona de piel blanca rondándole y eso podría generarte dudas.
Cuida tu economía, no gastes en cosas innecesarias y deja de comprar por ansiedad, que luego estás llorando a fin de mes.
ESCORPIÓN
Ya deja de vivir con culpas ajenas. No te castigues por errores que tú ni cometiste. La vida se hizo para disfrutarla, no para andar sufriendo por lo que ya no tiene remedio. Y deja que la gente opine, que critiquen, que ladren… tú sigue avanzando que a los perros se les ignora.
Tus mejores compatibilidades para relaciones auténticas serán con Piscis o con otro Escorpión; ahí hay conexión fuerte. Pero aguas con Leo y Géminis, porque te pueden meter en enredos y problemas que ni al caso.
En estos días extrañarás a alguien del pasado. No porque lo quieras, sino porque la soledad es bien traicionera y te hace pensar pendejadas. No caigas, tú ya superaste eso. No regreses a donde ya no fuiste feliz.
Es momento de poner orden en tu vida, analizar bien hacia dónde te diriges y corregir el rumbo si es necesario. No sigas cometiendo errores por impulsos que luego te dejan llorando a escondidas.
Una persona de tierra lejana aparecerá y te traerá paz, compañía, y podría empezar a ganarse tu corazón a distancia sin que tú lo notes. Esa conexión puede sorprenderte.
La suerte estará impresionante en juegos de azar; podrías recibir un dinerito extra, un premio, o una oportunidad que te aliviane la cartera. Aprovecha ese golpe de suerte, pero sin confiarte de más.
La vida quiere que renazcas, que te sacudas, que te quites lo viejo y abras espacio a lo que viene. No le cierres la puerta a tu propia transformación.
ARIES
No andes cambiando tu manera de ser solo para caerle bien a la gente. El que te quiera te va a aceptar con tu carácter fuerte, tu sinceridad a medias bofetadas y esa forma tan directa de decir las cosas. No te me doblegues por nadie.
Si tienes relación, se viene una discusión fuerte por malos entendidos y por fantasmas del pasado que aún no han terminado de morirse. Es momento de hablar las cosas de frente sin guardarte nada, porque tú tienes la lengua flojita y cuando te enojas dices cada cosa que ni tú sabes de dónde salió. Cuídate de una caída, de un choque o de un accidente baboso que podría dejarte con un susto.
Problemas gástricos, colitis e insomnio podrían hacerse presentes… porque te tragas corajes que ni te corresponden. Una invitación a un nuevo proyecto llegará, así como la propuesta de un viaje que te va a mover la energía y la rutina.
Tu visión de la vida ha cambiado muchísimo; ya no eres el ingenuo(a) que creía en todos y confiaba hasta en el vendedor de tamales. Has madurado a golpes y eso te ha enseñado a cuidarte más para no caer en las mismas pende*jadas del pasado. No tomes decisiones a la ligera ni dejes que nadie te manipule con chantajitos emocionales.
Aries, podrías convertirte en víctima de tus propias palabras; así que aguas con prometer lo que sabes que no vas a cumplir. No regales tu palabra nomás porque sí, que luego la vida te cobra hasta con intereses.
TAURO
En la medida que mandes a la chin*gada a gente pesimista, tóxica y drenadora, en esa misma medida dejarás de caer en bajones emocionales y depresiones que ni son tuyas. No permitas que te manchen tu paz ni tu autoestima.
Si tienes pareja, vienen cambios fuertes que podrían incluir distanciamiento por trabajo o por temas familiares. Nada grave si ambos le ponen ganas, pero si no se cuidan, la relación podría enfriarse sin darse cuenta. No andes haciendo compras apresuradas, porque podrías gastar de más y luego andas pidiendo prestado hasta para el café.
No descuides a tu pareja, porque trae dudas sobre tus sentimientos. Y tú, con esa seriedad de estatua, ni le ayudas a entenderte. Muchos de tus sueños por fin empezarán a moverse, porque el universo trae energías de cambio y renovación que te favorecen. Pero de nada sirve que el universo quiera si tú te la vives inventando pretextos para no avanzar.
Pon la mirada en tus metas y ve tras ellas. Nada ni nadie debe detenerte. Tauro, tú eres terco(a), pero esa terquedad bien usada te lleva lejos. Recuerda: cada vela tiene su hora, no quieras que la vida te dé resultados instantáneos cuando apenas vas empezando el proceso.
Aguas con mentiras y engaños de compañeros de trabajo o de amistades cercanas. Podrían meterte en un problema fuerte donde tu nombre quede embarrado sin deberla ni temerla. No confíes ciegamente; cuida lo que dices, lo que firmas y con quién te juntas.
GÉMINIS
Viene un reencuentro con familia que hace tiempo no ves, y te vas a dar cuenta del enorme valor que tienen en tu vida. Dedícales más tiempo, que no todo en la vida es andar papaloteando de un lado a otro. Lo merecen.
Necesitas un cambio de rutina urgente, porque hacer siempre lo mismo te tiene la mente como lavadora descompuesta. Eso alimenta tu bipolaridad y tus cambios bruscos de humor. Si no cambias algo, seguirás explotando y apagándote como foco viejo.
Cuidado con exparejas resentidas que vienen con ganas de vengarse. No les des derecho de réplica; no estás para desperdiciar energía en gente que ya se la llevó la fregada emocionalmente. Que digan misa, tú sigue tu camino.
Mucho ojo con una persona nueva que podría entrar a tu vida y, aunque al inicio te parezca emocionante, podría terminar haciéndote sufrir bastante. Y si estás soltero(a), disfruta, porque en cuanto arranque el 2026 vas a sentir atracción por alguien cercano o llegará una persona que traiga estabilidad y buena vibra.
Aguas con chismes familiares que podrían perjudicarte o manchar tu imagen. Géminis, no vuelvas a confiar donde ya te traicionaron; no seas iluso(a). Y por favor, no aflojes sin protección y menos con desconocidos. Podrías exponerte a infecciones o a situaciones incómodas que después te traen arrepentimientos.
Cuídate, protégete y no prestes tu cuerpo ni tu energía a lo tonto. Recuerda: la brocha se embarrará, sí, pero que sea con responsabilidad.
CÁNCER
Mentaliza bien qué tipo de persona quieres en tu vida, porque tu energía es tan fuerte que atrae justo lo que decretas. Si pides amor bonito, llegará. Si pides desastres… también. Así que aguas con lo que piensas.
Cuídate de una caída o accidente laboral; no andes distraído(a). Estás entrando en una etapa de cambios y maduración emocional. Extrañarás a alguien que ya no está en este mundo, y podría darte un bajón fuerte, pero también te hará valorar más tu presente.
Aguas con una ola de declaraciones, chismes y comentarios venenosos que se aproximan. No pongas en pedestales a personas comunes, porque te puedes llevar la decepción de tu vida. Aprende a observar antes de idealizar.
No permitas que nadie afecte tus sueños ni tus planes; estás en una etapa donde todo lo que te propongas podría funcionar si le pones disciplina. Llegan noticias del extranjero que podrían emocionarte o abrir una puerta nueva.
Una amistad del pasado regresa buscando disculparse y cerrar ciclos. También se ve un embarazo por parte de una amistad o familiar. Una fiesta o salida podría cancelarse a último momento. Y prepárate porque llega chisme de ex pareja y te va a dejar pensando varias cosas.
Mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Estás en una etapa donde tu sinceridad anda cruda, directa y sin filtros. Si no controlas tus palabras, podrías meterte en problemas fuertes. Piensa antes de hablar, porque lo que digas podría regresar multiplicado por tres.
PISCIS
Te llega dinerito extra que te va a caer como bendición, pero no lo malgastes en antojos o caprichos que ni ocupas. Controla tu carácter porque últimamente explotas más rápido que palomita en microondas y terminas hiriendo a personas que sí te quieren y te han apoyado.
Necesitas trabajar tu paciencia, porque ese es uno de tus defectos más marcados. Si no te controlas puedes perder oportunidades, amistades o incluso relaciones que valen la pena. Aprende a buscar a quien te busca y a mandar muy lejos —pero lejos, lejos— a quien no mueve ni un dedo por ti.
Vas a tener cambios de humor repentinos y noticias de alguien del extranjero que te sacudirán tus emociones. Te enterarás de un chisme que te pondrá de malas, pero recuerda: lo importante es que hablen de ti, porque cuando nadie habla es porque no estás brillando.
Cuidado con guardar rencores del pasado. Si alguien te hizo daño, perdona por tu paz, pero no olvides para que no vuelvas a caer en la misma madr*zada emocional. Llegan nuevos amores, y también aparece una amistad con la que habías tenido problemas; esta vez las cosas pueden resolverse mejor.
Cuida muchísimo tu estómago: gastritis, colitis e inflamación podrían ponerse intensas por tus enojos y tus desvelos. Una noticia laboral te beneficiará y podría abrirte la puerta a algo mejor. Piscis, descansa más; de nada sirve soñar con un futuro bonito si no duermes ni tres horas seguidas. Tu salud te está pidiendo un respiro.
ACUARIO
Es muy probable que en los próximos días recibas una noticia tan buena que te va a levantar el ánimo como si te hubieran echado agua bendita. No permitas que la gente juegue con tus sentimientos o te haga sentir menos. Tú ya sabes quién eres, de dónde vienes y lo que vales, así que nadie te venga a ningunear.
La vida te va a llenar de oportunidades en muchos ámbitos, pero por andar atendiendo problemas ajenos podrías dejar ir una oportunidad muy buena en el amor. Deja de pensar que no puedes hacer algo; tienes talento, fuerza, creatividad y esa loca chispa que te caracteriza. Si otros no pudieron, allá ellos… tú sí puedes.
Mejoras económicas vienen, también posibilidades de cambio de residencia, viajes y movimientos que te abrirán puertas nuevas. Conocerás a alguien del signo Leo o Escorpión que te dejará suspirando y con una sonrisa que ni podrás disimular.
Es momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cuál es el camino para lograr tus metas. No pongas las manos al fuego por nadie; podrías terminar quemado(a) por confiar de más. Te esperan momentos muy gratos con una persona nueva que entrará a tu vida y hará clic contigo más rápido de lo que imaginas.
Acuario, lo único que necesitas es enfocarte, dejar de atender lo que no te corresponde y empezar a darle prioridad a quien sí vale la pena: tú mismo(a).
CAPRICORNIO
Controla esa lengua afilada que te cargas porque podrías terminar metido(a) en chismes que ni te corresponden. No te metas donde no te llaman; tu paz vale más que cualquier comentario tonto. A veces quieres mandar todo a la fregada, pero te detienes porque sabes que tus impulsos te traicionan y que esa bipolaridad momentánea se te pasa a los pocos minutos.
No desperdicies tu energía en responder comentarios negativos ni en darle importancia a quien solo te quiere ver caer. Estás perdiendo tiempo valioso que deberías invertir en tus metas. Confía más en tus capacidades. Eres fuerte, disciplinado(a) y con una intuición que rara vez falla, pero te dejas influenciar por la negatividad de la gente. No caigas en dramas que no te pertenecen. Cambios importantes vienen: nuevos horizontes, nuevas personas, nuevas oportunidades. Pero necesitas tomar el toro por los cuernos y no permitir que nadie se atraviese en tu camino.
Vienen transformaciones muy fuertes en tu conducta y tu forma de ser. Aprende a controlar mejor tu estado de ánimo, porque esa montaña rusa emocional te está agotando. Problemas de insomnio tienen nombre y apellido, y sabes perfectamente de quién es la culpa.
Un negocio que tienes en mente —ese que llevas tiempo analizando— puede salir muy bien si te decides por fin a darle rumbo. Capricornio, la vida te está dando señales claras. Nomás falta que tú tengas el valor de moverte.
SAGITARIO
Sagitario, se aproximan nuevos amores y un viaje que te va a dejar con el espíritu renovado y la sonrisa bien puesta. Te la vas a pasar increíble si te permites disfrutar sin pensar tanto en lo que pasará después. Cuídate de caídas y golpes; andarás distraído(a) y los accidentes estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte puede asustar a quienes te rodean; dices las cosas como son y sin vaselina, y aunque es tu esencia, podría traerte problemas si no mides tus palabras.
Hay cambios importantes en tu actitud y maduración emocional. Después de tanta tormenta viene la calma, y aunque has pasado por mentiras, desamor e inestabilidad laboral, también has aprendido a levantarte una y otra vez. Quien esté contigo lo estará porque quiere, no porque le ruegues.
El trabajo no va a caer del cielo por arte de magia; necesitas ponerte las pilas y salir a buscar lo que mereces. No te estés contradiciendo en lo que dices, porque la gente podría dejar de confiar en ti. Tu buen corazón es un arma poderosa: úsalo con inteligencia para atraer a quien realmente vale.
Mantén tu orgullo bajo control; si lo dejas salir demasiado, podrías perder personas importantes. Cambios positivos en tu economía vienen, mejoras en ingresos y estabilidad que te ayudarán a respirar mejor y planear cosas a futuro. Sagitario, estás entrando en una etapa más madura y poderosa. Aprovecha esa energía.