Los Ángeles: el tiempo para hoy domingo 7 de diciembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos sin presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Los vientos del oeste soplarán con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:45 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:44 h. En total tendremos 10 horas de sol durante este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 77 grados Fahrenheit (13 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

