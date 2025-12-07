Mentores que cambian vidas a jóvenes en L.A.

Caleb Pacheco, de 16 años es uno de los 400 estudiantes del LAUSD que ahora viste ahora con una corbata roja estampada con manos negras y tiene impreso el número 5000.

El número representa a los estudiantes de minorías de la generación 2025 que son parte del Proyecto 5000 Modelos de Excelencia y que han sido guiados por mentores profesionales en sus primarias y secundarias.

La ceremonia marcó la segunda clase de graduación del programa piloto en la costa oeste de Estados Unidos. También se ofrece en los condados de Miami-Dade, Pinellas, Duval, Broward y Detroit.

Los mentores ayudan a los alumnos en todo momento.

“Desde mi llegada a Jordan High School, recibí mentoría constante”, dijo Caleb. “Tengo un mentor excelente que es como mejor amigo, y él me quiere como si fuera su hijo. Me ayuda en todo lo que necesito”.

La experiencia positiva de la orientación académica, mental y psicológica ha influido en el ánimo de Caleb, quien pretende enfocarse en estudiar ciencias.

Tiene un gran interés en ayudar a la comunidad en el área médica o ser un veterinario.

“Donde yo vivo no hay muchos hospitales”, dijo Caleb. “Tampoco hay muchos doctores. Yo quiero ser uno de ellos”.

El Proyecto 5000 Modelos de Excelencia, un programa especializado de educación primaria y secundaria que conecta a estudiantes con mentores en educación, negocios y política.

La misión del programa es ayudar a los jóvenes a permanecer en la escuela, mantener buenas calificaciones, prepararse para la universidad y ser miembros productivos de la comunidad. Y las corbatas son mucho más que una simple declaración de moda.

Víctor Escárzaga, de 15 años, también estudiante de Jordan High School aspira a ser un doctor.

“Siempre que mi mamá me llevaba al doctor yo los veía con admiración” dice el chico. “Me encanta cómo ellos hacen esa situación de que si estás enfermo pueden hacer algo para aliviarte”.

Víctor señaló que, desde se transfirió en el décimo grado a Jordan High School, notó que era una escuela diferente.

“Allí me esperaba un mentor que me ayudó a mejorar académicamente y como persona me cambio la vida”, dijo. “He crecido sabiendo que su necesito ayuda, hay alguien ahí para hablarle y tú te sientes con mayor confianza”.

La ceremonia de inducción del Proyecto 5000 Modelos de Excelencia que celebró a la generación de 2025 se efectuó en Crenshaw High School. Incluyó a estudiantes de todas las secundarias de la región sur del LAUSD que son parte del Plan de Logros para Estudiantes Negros (BSAP).

Modelos que cambian vidas

El doctor Reginald Sample, director regional del LAUSD destacó el evento que celebró la mentoría, el liderazgo y el compromiso de los jóvenes con la excelencia y la hermandad, el poder transformador de los mentores y modelos a seguir para los jóvenes.

“Imaginen un solo momento, un apretón de manos, una palabra de aliento, una mano amiga; ese momento puede cambiar por completo la trayectoria de la vida de un joven”, declaró.

Agregó que no solamente se trataba de una ceremonia para honrar esos momentos y los extraordinarios vínculos que se forjaron entre los jóvenes y sus mentores, sino que eran “momentos para forjar el futuro”.

Sample enfatizó que no solamente se trataba de una ceremonia, sino el forjamiento del futuro y la unión de generaciones, con la promesa de que juntos se apoyarían y crearían un legado de liderazgo, compromiso y comunidad.

“Jóvenes, cada uno de ustedes tiene el control de la persona que decide ser. El mundo puede resultar abrumador y a veces parece limitar lo que pueden lograr, pero esos límites no los definen. Sus decisiones y las relaciones que construyen sí lo hacen. Un mentor es alguien que cree en ustedes, que ve esperanza y promesa incluso cuando ustedes aún no las ven en sí mismos”.

Steven Salgado, uno de los numerosos mentores que atienden a estudiantes del LAUSD describió que para él es importante ser

“Muchos niños no tienen una figura o modelo a seguir. No hay personas en sus vidas que puedan guiarlos hacia un futuro mejor y que puedan darles consejos o ayudarlos en situaciones y problemas difíciles”, dijo Salgado, a La Opinión.

Añadió que él, en San Pedro High School guía a los estudiantes a través de sus experiencias personales para que salgan adelante en la vida.

Los estudiantes disfrutan de haber recibido su corbata roja estampada con manos negras y tiene impreso el número 5000.

Precisó que, siempre deja en claro a los niños que la vida puede ser difícil, pero que hay personas que quieren ayudarles y que deben escuchar sus consejos.

Rescatar a los jóvenes

La congresista Frederica Wilson (D-Florida), fundadora del Proyecto 5000 Modelos de Excelencia, cuyo trabajo comenzó en el condado de Miami-Dade declaró que invertir en el bienestar y el desarrollo de la infancia es invertir en el futuro y la prosperidad de Estados Unidos.

“Podemos cambiar el rumbo de nuestro país centrando nuestros esfuerzos en empoderar a los jóvenes y brindarles los recursos que necesitan para triunfar. Esto incluye ampliar el acceso a la educación preescolar universal, financiar las iniciativas Head Start y garantizar una inversión sólida en educación en todos los niveles”, dijo la legisladora.

A través de un video, la defensora de la juventud y la educación y exdirectora de una escuela primaria recordó que percibió un vacío en la vida de los niños que constantemente eran enviados a su oficina por comportamiento disruptivo.

“Lo único que todos tenían en común era la falta de un hombre adulto que los amara y los guiara por los caminos a menudo difíciles de la vida”, afirmó. “Por eso fundé el proyecto 5000 Modelos de Excelencia para rescatar a estos jóvenes de color de futuros marcados por las drogas, la pobreza o la prisión”.

En camino a la universidad

Damián Corea, de 13 años, estudiante en Drew Middle School informó que su mentor escolar le está ayudando mucho.

‘Simplemente me está haciendo más fuerte e independiente, y me muestra cómo ser más hombre de lo que nunca podría ser”, dijo el chico, a quien le encantan las matemáticas.

“Me gusta el arte creativo. Ese es mi sueño para una carrera profesional”, reveló el joven estudiante. “Quiero mostrar mis pensamientos y mis expresiones a todo el mundo. Y quiero verme triunfar en la vida”.

Damián Barrientos, de 12 años, estudiante de la escuela intermedia Richard Henry Dana Middle School, en San Pedro consideró que la ayuda que recibe mediante el Proyecto 5000 Modelos de Excelencia le ha ayudado a ser un estudiante “más maduro y fuerte”.

“De grande, quisiera ser arquitecto”, dijo el niño. “Me gusta mucho la construcción”.

Andre Spicer, superintendente de la región sur del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), afirmó que el momento oportuno es crucial para el éxito del programa.

“Este programa es muy importante porque les brinda la oportunidad de ver a otras personas como ellos”, dice Spicer. “Sabemos que estos jóvenes aún no son quienes llegarán a ser. Por eso, queremos inspirarlos. Queremos que sepan que tienen modelos a seguir a los que pueden aspirar a parecerse algún día”.

Los mentores, hombres considerados modelo a seguir en sus comunidades juramentan que guiarán por el buen camino a los alumnos.

Si bien aún es pronto para evaluar la efectividad del programa en Los Ángeles, las cifras de Florida son alentadoras. Allá, los estudiantes que participan en el proyecto tienen una tasa de graduación del 95%, una tasa de promoción del 91% en todos los niveles escolares y un aumento del 32% en el promedio de calificaciones, según los responsables del programa.

Principios del Proyecto 5000 Modelos de Excelencia

Identificar y promover a personas positivas y exitosas en la comunidad como modelos a seguir.

Fomentar alternativas a las conductas autodestructivas y a los desafíos sociales.

Responsabilizar a todos de la preparación de los jóvenes para afrontar los retos del mundo actual.