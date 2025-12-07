Esta semana, Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron 7 años de matrimonio, consolidando una de las relaciones más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo.

El lunes, a través de sus historias de Instagram, el cantante de 33 años celebró la ocasión compartiendo una foto de su esposa recostada en una tumbona con un bikini rojo.

“7 años casado con la chica de mis sueños”, escribió el menor de los Jonas Brothers.

La pareja, que se conoció en 2016 a través de Twitter, se hizo popular no solo por su relación, sino también por superar diferencias culturales y una diferencia de edad de 10 años.

Su boda en diciembre de 2018 fue un evento lujoso y colorido con una ceremonia tradicional india seguida por celebraciones occidentales, reflejando la unión perfecta de ambas culturas.

Desde entonces, Nick y Priyanka han compartido una vida llena de apoyo mutuo y complicidad. En 2021, se convirtieron en padres de su hija Malti Marie Chopra Jonas mediante gestación subrogada, un proceso que enfrentaron con fortaleza debido a las complicaciones de salud iniciales de su hija.

La pareja ha mantenido su discreción sobre detalles personales, pero su amor y respeto mutuo brillan en cada aparición pública y en sus declaraciones.

En varias ocasiones, Nick ha descrito a Priyanka como su mejor amiga, confidente y musa, mientras que ella valora la prioridad que él da a su carrera y su relación. Su historia es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede surgir y prosperar incluso en medio de las diferencias culturales y la fama mundial.

Conmemorando siete años de matrimonio, Nick y Priyanka continúan fortaleciendo su compromiso, demostrando que más allá de las cámaras y los focos, su relación es una historia de amor auténtica que inspira a muchos en la industria del entretenimiento y en todo el mundo.

Seguir leyendo:

· Nick Jonas y Priyanka Chopra se mudan a vivir a mansión de $20 millones de dólares en LA

· La reacción de Nick Jonas a una foto de su esposa Priyanka Chopra: “¿Estás bromeando?”

· Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron el segundo cumpleaños de su hija en familia