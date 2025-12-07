OnePlus tiene una función secreta para cuidar tu cuello mientras usas sus audífonos

Los audífonos de OnePlus esconden una función poco conocida pero brutalmente útil: pueden vigilar la salud de tus vértebras cervicales detectando si llevas demasiado tiempo con una postura que pone en riesgo tu cuello. Cuando detectan que estás encorvado o con la cabeza demasiado inclinada hacia abajo, la app en el teléfono lanza un aviso en pantalla para que cambies tu posición y protejas tu columna.

Qué es esta función “secreta” de salud cervical

OnePlus ha incorporado en modelos como los Buds Pro 2 y Buds Pro 3 una característica llamada Neck Health o salud de las vértebras del cuello. Esta función aprovecha los sensores de movimiento integrados en los audífonos (IMU) para analizar la posición de tu cabeza mientras los usas durante el día.

En la práctica, los auriculares registran si pasas mucho tiempo con el cuello inclinado hacia adelante, postura típica de cuando miras el móvil o el portátil durante horas. Esa información se envía a la app de salud de OnePlus (OHealth u apps de auriculares compatibles), donde se procesa para decidir si tu postura puede estar comprometiendo tus vértebras cervicales.

Cómo detectan si tu postura daña el cuello

La clave de esta función está en los sensores de movimiento y orientación que incorporan los audífonos, capaces de saber en qué ángulo se encuentra tu cabeza. A partir de estos datos, el sistema calcula si has mantenido demasiado tiempo una postura “cabeza abajo” o una inclinación considerada de riesgo para tu cuello.

Si el algoritmo detecta que llevas varios minutos en una posición poco saludable, los OnePlus envían esa información a la app, que genera un mensaje de alerta en la pantalla de tu smartphone. El aviso suele recordarte que corrijas tu postura, endereces la espalda y relajes los músculos del cuello, funcionando como una especie de “recordatorio de ergonomía” en tiempo real.

Cuando la función está activada, la app de salud de OnePlus no solo lanza un mensaje instantáneo en tu móvil, sino que también puede mostrar un registro gráfico de tu postura a lo largo del día. En algunos modelos, el sistema desglosa el tiempo que has pasado con la cabeza inclinada, el nivel de “presión” sobre la zona cervical y los periodos en los que tu postura ha sido más crítica.

Además de las notificaciones en pantalla, la app puede ofrecer recomendaciones básicas de ejercicios y estiramientos para reducir la fatiga en la zona del cuello. En ciertos casos, incluso incluye pequeños tests de movilidad cervical y recordatorios para hacer pausas, ideal si trabajas muchas horas frente al ordenador o usas constantemente el móvil.

Por qué esta función es clave para tu salud

Pasar horas con la cabeza inclinada mirando el teléfono aumenta la carga sobre las vértebras cervicales y puede derivar en dolor crónico, rigidez o fatiga muscular. La ventaja de estos audífonos de OnePlus es que convierten un accesorio que ya usas a diario en una herramienta de monitoreo de postura casi invisible, que se activa de fondo sin que tengas que hacer nada extra.

Cada vez que la app te muestra un mensaje en la pantalla para que corrijas tu postura, te está ayudando a romper el hábito de encorvarte y a mantener una posición más neutra del cuello, lo que a la larga puede reducir el riesgo de problemas en las vértebras. En un contexto en el que pasamos más tiempo que nunca frente a pantallas, esta función “secreta” de los auriculares de OnePlus se convierte en un plus de salud que va mucho más allá del audio o la cancelación de ruido.

Cómo activar y aprovechar esta función

Para que el monitoreo de tu cuello funcione, es necesario activar la opción de Neck Health o salud cervical desde la app de OnePlus (OHealth, Wireless Earphones o HeyMelody, según el modelo y el teléfono). En algunos casos llega mediante actualización de firmware, así que conviene tener tanto los audífonos como la app en su última versión disponible.

Una vez activada, basta con usar los auriculares como siempre: escuchar música, ver vídeos, jugar o atender videollamadas. Mientras tanto, el sistema registra tus hábitos de postura y, si detecta algo raro, aparecerá un mensaje en la pantalla de tu smartphone pidiéndote que ajustes tu posición para proteger tu cuello. Si lo combinas con los ejercicios sugeridos en la app, puedes convertir tus sesiones de música en una rutina más saludable para tu espalda y tus vértebras cervicales.

