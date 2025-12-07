Plato de la abundancia para Año Nuevo 2026: qué semillas se ponen

El plato de la abundancia es uno de los rituales esotéricos más antiguos y efectivos para atraer prosperidad, buenas oportunidades y estabilidad económica durante el año nuevo.

Su preparación combina elementos simbólicos como semillas, velas, canela, laurel y monedas, los cuales activan la energía de expansión en el hogar o negocio.

Este ritual es especialmente poderoso al realizarse el 31 de diciembre, aunque los expertos aseguran que puede prepararse en cualquier momento de diciembre o a lo largo de 2026 para renovar las vibraciones de prosperidad.

Su energía se mantiene activa durante un año completo, convirtiéndolo en uno de los favoritos para quienes desean atraer riqueza continua.

A continuación, te compartimos la versión más tradicional y efectiva del plato de la abundancia, basada en recomendaciones de especialistas en rituales energéticos.

¿Qué es el plato de la abundancia y por qué se prepara en Año Nuevo?

El plato de la abundancia es un ritual de prosperidad que simboliza la fertilidad, la multiplicación, el dinero y el desarrollo de nuevos caminos.

Consiste en colocar una vela en el centro de un plato de barro o cerámica y rodearla con diferentes tipos de semillas, hierbas y elementos protectores.

Beneficios espirituales del plato de la abundancia

Atrae dinero, clientes y nuevas oportunidades.

Activa la energía del hogar o negocio.

Genera protección contra escasez, pérdidas o malas decisiones.

Estimula la abundancia emocional, material y espiritual.

Limpieza energética previa: paso indispensable

Antes de comenzar a armar el plato, los expertos recomiendan realizar una breve limpieza energética del espacio, ya que esto permite que el ritual se cargue correctamente.

Puedes utilizar:

Incienso natural

Palo santo

Canela quemada en un recipiente de barro

Basta con esparcir el humo por la habitación mientras visualizas que cualquier energía estancada se disuelve.

¿Qué semillas se ponen en el plato de la abundancia?

La tradición indica que deben colocarse siete tipos de semillas, cada una representando un aspecto distinto de la prosperidad. Puedes usar:

Semillas recomendadas

Arroz: prosperidad y fertilidad

Lentejas: dinero rápido

Maíz: abundancia material

Frijol: estabilidad familiar

Garbanzo: trabajo y oportunidades

Avena: crecimiento económico constante

Semillas de girasol: expansión y éxito

Estas semillas se colocan en montoncitos separados, sin mezclarse, formando una rueda de energía alrededor de la vela central.

Elementos adicionales que potencian el ritual

Además de las semillas, este ritual incluye elementos que refuerzan la intención de prosperidad.

Ingredientes esotéricos

9 monedas: multiplicación del dinero

3 hojas de laurel: protección y triunfo

7 clavos de olor: abrir caminos

7 ramitas de canela: atracción y suerte

Aceite de oliva o aceite esencial: consagración

Un plato de barro o cerámica sin dibujos: pureza energética

Para quienes desean potenciar aún más el ritual, algunos especialistas añaden cuarzo verde, jade o amatista.

Cómo preparar el plato de la abundancia para Año Nuevo 2026 (paso a paso)

Paso 1: consagrar la vela

Unta la vela o velón con aceite de oliva o un aceite esencial (puede ser canela, lavanda, sándalo o ruda). Colócala en el centro del plato.

Paso 2: colocar las semillas

Distribuye los siete tipos de semillas alrededor de la vela en montones separados. Deben formarse siete montoncitos, uno por cada semilla.

Paso 3: dividir con canela

Coloca una ramita de canela entre cada montoncito para delimitar la energía y fortalecer la intención del ritual.

Paso 4: agregar el laurel, clavos de olor y monedas

Forma un triángulo imaginario con las 3 hojas de laurel alrededor de la vela. Añade un clavo de olor en cada montoncito.

Distribuye las monedas como prefieras, representando abundancia y flujo constante de riqueza.

Paso 5: encender la vela

Enciende la vela con intención clara: atraer prosperidad, éxito, protección y estabilidad en 2026. Deja que se consuma por completo sin apagarla.

¿Qué hacer con el plato después del ritual?

Una vez consumida la vela, el plato debe guardarse durante un año en un lugar limpio, seguro y discreto.

Puedes:

Guardarlo completo en un espacio secreto.

Colocar las semillas en un saquito amarillo.

Regalar algunas a familiares para compartir prosperidad.

Guardar el resto junto a tus objetos de valor, dinero, joyas o documentos importantes.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se prepara el plato de la abundancia?

Es ideal el 31 de diciembre, pero puede hacerse cualquier día de diciembre.

¿Cuántas semillas lleva el plato de la abundancia?

Lleva 7 semillas: arroz, lentejas, maíz, frijol, garbanzo, avena y girasol.

¿Qué vela usar en el plato de la abundancia?

Puedes usar una vela blanca, dorada o verde para potenciar la prosperidad.

¿Dónde se guarda el plato después del ritual?

Debe mantenerse en un lugar secreto o en un espacio donde guardes tus objetos valiosos.

