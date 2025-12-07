Sin derecho a arriesgar la vida de soldados estadounidenses en Venezuela

¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos, soldados estadounidenses, que luchen por su patria si el fin principal de esa guerra sería el robo del petróleo y el oro del pueblo venezolano?

¿Cómo podemos pedirles a nuestros soldados que luchan y arriesgan su vida por intereses de corporaciones trasnacionales, aquellas que siempre utilizan la guerra por el negocio de las armas y el control de más recursos en otras naciones?

¿Cómo podemos mirar a los ojos a los soldados y decirles que no es cierto que irán a luchar por la democracia y la libertad de otro país, cuando en realidad lo único que se busca es que empresas petroleras se hagan más ricas?

¿Cómo explicarles a los soldados que la lucha contra Venezuela no es una lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando dejamos libre a un narcotraficante convicto y sentenciado en EEUU?

¿Cómo podemos decirles a los soldados estadounidenses que, además de que existe una posibilidad real de no regresar con vida, también podrían matar a personas inocentes -familias enteras, jóvenes y niños que lo solo desean la oportunidad de vivir?

¿Cómo podemos explicar a los padres y madres de soldados estadounidenses que la principal razón de arriesgar la vida de sus hijos, es porque Venezuela no se somete a las decisiones de un delincuente?

¿Cómo podemos pedirle a los medios de comunicación que hacen sonar los tambores de guerra, justificando las decisiones del intervencionismo de Trump, al que no bajan de mentiroso, que digan la verdad para no terminar pidiendo disculpas como lo hicieron con Irak. Eso sí, después de haber acribillado a cientos de miles de personas inocentes, incluyendo soldados estadounidenses?

No podemos seguir con esa política imperialista por todo el mundo, acribillando pueblos enteros con el único objetivo de imponer gobiernos a modo para controlar sus recursos; mientras generamos más dolor, muerte y miles o millones de inmigrantes. Especialmente cuando el líder de ese país -Nicolás Maduro- ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que quieren la paz y trabajar en unidad, pero sin sometimiento.

Afortunadamente, una gran parte de la población en Estados Unidos sabe que la retórica bélica de ‘democracia y libertad’ ha sido una vil mentira por décadas, posiblemente desde Vietnam, pero nunca había sido tan cínica la postura del presidente en turno como hoy. Actualmente, según la cadena de medios CBS , el 70% de los estadounidenses se opone a una intervención en Venezuela.

Peor aún, si en tiempos pasados se han utilizado mentiras para justificar un conflicto estadounidense, hoy el inventar que el presidente venezolano es el jefe de un cártel -de los Soles- del narcotráfico es ridículo y absurdo, cuando se sabe que la mayor cantidad de drogas vienen por el Pacífico: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Con todo esto, el discurso de que Venezuela está inundando las calles de EEUU con drogas se cae, especialmente cuando se deja libre al expresidente hondureño condenado a 45 años por narcotráfico, mientras la administración Trump no hace nada por congelar las cuentas en bancos estadounidenses, principales empresas lavadoras del dinero del narco.

Además, a dónde están todos los avances tecnológicos para impedir que las drogas crucen las fronteras hacia los Estados Unidos. ¿A poco los narcos son tan efectivos y avanzados que pueden burlar la seguridad fronteriza del país militarmente más poderoso del mundo?

Cómo ciudadanos estadounidenses debemos y es nuestra obligación levantar la voz. No podemos permitir que un delincuente hecho Presidente, tome decisiones que benefician a unas cuantas corporaciones y sacrifican la vida de nuestros hijos, los soldados de este país.

Juan José Gutiérrez ha sido activista por más de 30 años; actualmente es el director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes.