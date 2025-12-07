Una madre de Tennessee pierde la custodia tras hospitalización de sus hijos por ingerir gomitas con THC

Dos niños menores de 8 años fueron hospitalizados en Tennessee luego de ingerir gomitas de cáñamo con THC pertenecientes a su madre, Candice Hickson, quien ahora enfrenta cargos penales y perdió temporalmente la custodia de sus hijos.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en la vivienda familiar, en la ciudad de Milan, cuando Hickson llamó al 911 al percatarse de que los menores habían consumido —sin supervisión— parte de sus gomitas con THC. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a ambos niños inconscientes, por lo que fueron trasladados de inmediato al Hospital Le Bonheur, en Memphis.

Los menores fueron estabilizados y dados de alta 48 horas después, informó la Fiscalía.

La madre falló prueba de metanfetamina

De acuerdo con la orden de arresto, Hickson relató a los oficiales que los niños lograron alcanzar el envase de gomitas mientras ella se encontraba en el baño y que desconocía la cantidad ingerida.

Sin embargo, durante la investigación posterior, la madre no superó una prueba de drogas por consumo de metanfetamina, lo que derivó en la retirada inmediata de la custodia. Los niños quedaron bajo la supervisión del Departamento de Servicios para Niños de Tennessee.

Candice Hickson fue imputada por negligencia y peligro infantil. Su fianza fue fijada en $25,000 dólares y deberá presentarse nuevamente ante el tribunal del condado de Gibson el 16 de diciembre.

“Buscaremos un equilibrio entre sanción y tratamiento”

El fiscal general del distrito, Frederick Agee, aseguró en un comunicado que la oficina procesará el caso con rigor legal, pero teniendo en cuenta la necesidad de que la acusada reciba tratamiento para su adicción.

“Buscaremos el equilibrio entre ayudar a la Sra. Hickson a recibir tratamiento y que pueda reunirse con sus hijos en un entorno seguro”, afirmó.

Agee también enfatizó que, aunque el caso es grave, no existe registro en el estado ni en Estados Unidos de muertes ocasionadas exclusivamente por la ingesta de gomitas de cáñamo con THC legales, las cuales están permitidas para mayores de 21 años en Tennessee.

Advertencia a los padres sobre sustancias legales

El fiscal recordó que productos legales como las gomitas de THC pueden generar reacciones adversas en menores y deben mantenerse fuera de su alcance. Señaló, además, que existen drogas legales con efectos más potentes y adictivos que representan un riesgo mayor, como opioides y ansiolíticos.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los adultos en el almacenamiento de sustancias controladas dentro del hogar, especialmente en estados donde la venta de productos con cannabis es legal para mayores de edad.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas