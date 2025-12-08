Cher se casará con su novio “AE” Edwards, 40 años menor

La icónica cantante Cher, de 79 años, estaría lista para caminar hacia el altar por tercera vez. Según reportes recientes de Page Six y otros medios internacionales, la “Diosa del Pop” planea contraer matrimonio con su novio, el ejecutivo musical Alexander “AE” Edwards, de 39 años, consolidando así una relación que ha capturado la atención mediática desde su inicio.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron al medio estadounidense que la diferencia de edad de cuatro décadas no es un obstáculo para la intérprete de “Believe”.

De hecho, las fuentes cercanas a la cantante aseguran que no le importa la brecha generacional y señalaron que ambos están listos para comprometerse formalmente. La artista ve su próxima celebración de cumpleaños número 80, que tendrá lugar en mayo de 2026, como el momento perfecto para celebrar su amor por todo lo alto.

Desde que comenzó su relación la pareja ha enfrentado críticas públicas, las cuales Cher ha desestimado con su característica franqueza. En entrevistas recientes, la ganadora del Oscar ha defendido su vínculo con Edwards.

“Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos mucho. Es hermoso, talentoso y una de las personas más inteligentes que he conocido”, dijo la cantante.

De concretarse la boda, este sería el tercer matrimonio para la superestrella, quien anteriormente estuvo casada con Sonny Bono (1964-1975) y Gregg Allman (1975-1979).

Un flechazo en la Semana de la Moda

La historia de amor entre la superestrella y el productor comenzó de manera inesperada durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2022. Lo que inició como un encuentro casual en un evento de alta costura se transformó rápidamente en un romance mediático cuando fueron fotografiados tomados de la mano en Los Ángeles pocos meses después.

Desde el principio, Cher ha sido la primera en defender la relación ante el escrutinio público. En diversas entrevistas, ha admitido con humor que, aunque “en papel la relación parece ridícula”, en la vida real tienen una química innegable. “Es fabuloso, amable, inteligente y muy talentoso”, confesó la cantante en The Kelly Clarkson Show.

