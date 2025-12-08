Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Andas con los cambios de humor más repentinos que los precios del aguacate. Un día amaneces bien dulcecito y al otro nadie te aguanta ni tres minutos. Respira, mi amor, porque esa montaña rusa emocional podría terminar afectando gente que de verdad te aprecia. En las noches te da por extrañar a quien ya se fue o a quien simplemente tomó otro camino; entiende que no puedes vivir esperando que regrese lo que ya se cerró, y si no se cerró, pues ciérralo tú con broche de oro. Aprende a despedirte de lo que pesa, no de lo que vale.
Si tienes pareja, ponle más ganitas, porque la comunicación anda más fría que abrazo de ex. Un detallito, una palabra bonita o un ratito juntos pueden ayudarles a reencontrar lo que los distanció. Se visualiza una boda cerca —tuya o de alguien muy querido— y también la llegada de una amistad de fueras que viene a moverte el tapete, pero para bien. Cuídate de dolores musculares, caídas tontas y esos tropiezos que te da el destino nomás para ver si sigues vivo.
A veces te entra la ilusión de tener una relación estable, pero luego ves cómo viven tus amistades sus dramas amorosos y se te quitan las ganas como si nada. Aun así, el corazón no entiende de lógica. Prepárate porque llegará una noticia que al principio no te caerá nada bien, pero conforme pasen los días la sabrás digerir y usar a tu favor. El año está por despedirse y tú debes dejar clarito hacia dónde te diriges, qué quieres de tu vida y, sobre todo, qué ya no estás dispuesto a permitir. Es tiempo de limpiar el alma, el corazón y hasta la agenda.
ACUARIO
Tú siempre tan especialito. Se viene embarazo de amistad o familiar, y créeme, será un chisme que recorrerá más rápido tu grupo de WhatsApp que el internet completo. Ten mucho cuidado con tu boquita santa, porque podrías soltar información que te confiaron y hasta perder a alguien muy valioso por andar de lengua suelta. Recuerda que no toda plática es pa’ todos.
No te metas en temas que no son tuyos, porque si te revolcas en el lodo ajeno terminarás salpicado; tú solito sabes cuándo algo huele raro y lo mejor es no arrimarte. Eso sí, la vida se viene generosa contigo: oportunidades nuevas en el amor, en negocios y proyectos que podrían colocarte mejor de lo que imaginas. Pero bájale dos rayitas al orgullo, porque ese es el veneno que te ha alejado de gente que sí te quiere.
En estos días te podría entrar la nostalgia por el pasado, pero no te vayas a clavar ahí; lo que fue ya dio lo que tenía que dar. Tú tienes brillo de sobra para avanzar sin voltear tanto. Aprovecha las oportunidades que vienen, porque no todas regresan, y Diosito no está todo el día enviando bendiciones repetidas nomás porque sí. Si la vida te abre puertas, no te quedes parado en el marco viendo cómo se cierran.
CAPRICORNIO
Tu familia es tu tesoro, pero dentro de ese mismo árbol hay una que otra manzana podrida que sonríe mientras te envidia. No te confíes de cualquiera, porque no todo lo que brilla es cariño. Recuerda: fuerte no es quien nunca cae, sino quien se levanta con el mismo glamour aunque haya rodado por todo el cerro.
Te vienen oportunidades nuevas tanto en el trabajo como en tus negocios, pero aguas con pérdidas de dinero o descuidos tontos que podrías lamentar. También te enterarás de un movimiento económico: venta, compra o dinero que estaba atorado y por fin se acomoda a tu favor. Rencuentro con situaciones del pasado que te van a invitar a reconstruir lo que quedó tirado por decisiones equivocadas, traiciones o mala leche ajena.
No temas intentarlo otra vez si fallas, porque tú eres de los que se caen aprendiendo, no perdiendo. Cierra ciclos inconclusos, limpia tu vida de pendientes y empieza de cero sin miedo. Cuidado con amores del pasado que podrían regresar nomás para descolocarte la vida. El año se te está terminando y tus propósitos todavía están sentados esperándote; ponte las pilas, porque el tiempo no espera a nadie.
SAGITARIO
Bendita tu luz… y tu paciencia también, porque últimamente andas cargando cada problema como si fueras el único que puede salvar al mundo. Pero buenas noticias: la solución a ese asunto que te tenía pensativo o presionada ya va de camino. Ahora nomás no te me descuides con tu alimentación, porque podrías subir unos kilitos sin darte cuenta; deja la garnacha nocturna, que esa es la traicionera.
Evita tomar decisiones a la ligera, porque podrías terminar metiendo la pata hasta donde no puedes sacarla. Piensa, analiza y pregunta antes de aventarte al vacío. Se visualiza que verás pasar el féretro de tu enemigo en próximas fechas —figuradamente o literalmente, no se sabe— pero tú ni te preocupes, la vida siempre acomoda lo que uno no puede.
Cuida tu corazoncito y no andes enseñándolo a quien no merece ni la mitad de tu cariño. Te llegarán noticias de alguien que hace tiempo no sabías nada, y también vienen nuevos amores, dinerito extra y la llegada de una amistad que te enseñará más que varios maestros de vida. Un encamamiento con amistad o vecino no se descarta, porque tú eres muy dado a las travesuras cuando te sientes querido.
Hay días en los que sientes ganas de soltar la toalla porque no ves que tus metas caminen al ritmo que quieres, pero recuerda algo: lo que es para ti llegará a su tiempo, ni antes ni después. No te desesperes, sigue avanzando y no te me rajes, que ya estás más cerca de lo que crees.
ESCORPIÓN
Prepárate porque una persona muy querida podría soltarte una sorpresa que te va a dejar con el ojo cuadrado. Aprende a disfrutar los detalles sencillos que te manda la vida, porque no todo es pleito, sospecha y drama… aunque tú seas experto en eso. No vale la pena que te amargues por cualquier babosada que se atraviese en tu camino.
Diosito te escogió, mi amor, así que no permitas que tu corona se te caiga; ajusta tu brillo, levanta la cabeza y no te doblegues ante comentarios tóxicos de gente que ni enfrente te da la cara. Hay enemigos ocultos al acecho, pero mira, el que nada debe nada teme. Cambios importantes te van a mover el tapete y te exigirán que despiertes, que te muevas y que le eches toda la carne al asador.
También podrías sentir ganas de bufar o poner en su lugar a cierta persona metiche que ya te tiene hasta el copete. Pero aguas: no caigas en provocaciones, deja que el karma haga su trabajito mientras tú te mantienes bien mono y sereno. A veces pierdes tu tiempo dándole importancia a cosas que no la tienen, y ahí se te va la vida pudiendo invertirla en crecer, en aprender y en convertirte en una mejor versión de ti mismo. El año se está cerrando y tú estás en el punto exacto para renacer y acomodar cada pieza de tu vida.
LIBRA
Es momento de hablar claro con esa persona que amas, porque si no pones reglas te van a ver la cara de taruga más de una vez. Quítate la venda y pon las cartas sobre la mesa, que tú vales mucho como para que te anden ninguneando. Y mira, date chance de conocer mejor a esa amistad que está mostrando interés; no pierdes nada, y con el tiempo podrías ganar más de lo que te imaginas.
Pon más atención a tu salud, porque te me descuidas por andar viendo por otros, y luego tú quedas para el arrastre. Vienen cambios fuertes, lecciones nuevas y aprendizajes que te van a abrir los ojos. Aguas con una traición de una amiga, porque esa sí viene sin anestesia: le confiaste cosas que debiste guardar para ti y ahí podría estallar el conflicto.
Incremento de sueldo, amor de una noche y oportunidades de negocio aparecen en tu panorama. Pero ojo con accidentes viales o llegadas tarde a compromisos, porque andarás medio dispersa. Cuídate de lesiones, porque podrías darte un buen guamazo si andas en las nubes. Amores del pasado ya no duelen como antes, poco a poco se van diluyendo, y tu energía empieza a dirigirse a nuevas personas que sí valen la pena. Y no aflojes en ejercicio ni alimentación, porque tu cuerpo te va a cobrar factura si le sigues dando puro antojo.
VIRGO
Se vienen días en que el amor comenzará a florecer como jardín bien regado. Cosas que creías imposibles empezarán a suceder, y una persona que conociste hace poco podría llamar muchísimo tu atención, incluso mover fibras que pensabas extintas. Pero aguas: lo que salga de tu boca podría causar problemones si no lo controlas. Recuerda que tu sinceridad es linda… pero también filosa.
Cambios emocionales se asoman, moviendo tu manera de ver la vida. Entras a una etapa muy perra, de empoderamiento puro, donde te vas a quitar de encima tonteras, rutinas y ataduras que no te dejaban avanzar. Pero piensa bien qué esperas de los demás; no puedes estar dando y dando sin recibir ni un gracias. En pareja, eso pesa más: si tú eres quien pone todo, tarde o temprano vas a tronar y mandar la relación al chorizo. La reciprocidad es clave, no te acostumbres a dar más de lo que recibes.
Despójate de toda fregadera mental y emocional que cargues. Deja de darle vueltas al pasado y a lo que no se pudo concretar. Viene un ciclo limpio, ligero y lleno de oportunidades si te permites soltar lo que ya no vibra contigo. El año está cerrando y tú podrás hacerlo con una libertad que hace mucho no sentías.
LEO
La vida te va a sorprender por todos lados, pero solo si te dejas llevar y bajas un poquito ese control que tanto quieres tener sobre todo. En tu familia, llévala tranquila; no armes tormentas donde solo hay una gota, porque tú eres experto en dramatizar y luego terminar enojado contigo mismo.
Viene la necesidad fuerte de retomar una meta que has estado visualizando desde hace meses, algo que te llama y no te suelta. Hazlo, porque tienes la energía correcta para lograrlo. Pero aguas con amistades envidiosas que podrían robarte ideas o meterte cizaña, porque no todos celebran tus triunfos con el corazón limpio.
Te darás cuenta de verdades que te estabas negando de una persona importante; te va a doler, sí, pero también te va a liberar. Deja que cada quien reciba lo que merece; la vida es sabia, no lo dudes. Una invitación a viaje o la planeación de uno se hace presente, y deberías aceptarla, porque eres de los signos que necesita explorar para reencontrarse.
No te cierres a nuevas experiencias ni te aferres tanto a tener siempre la razón. La vida te quiere mostrar un camino más ligero, más divertido y más alineado con tu esencia. Tú brillas, Leo, pero ahora toca que brilles sin quemarte.
CÁNCER
Date la oportunidad de amar otra vez, porque la vida no siempre te va a poner personas buenas en la puerta, y cuando llegue alguien que sí quiere estar, también te toca poner de tu parte. Si esa persona que está entrando en tu vida o que ya está ahí se esfuerza, tú también suéltate un poquito, déjate querer, no seas tan desconfiado, porque podría convertirse en algo estable y duradero si le aflojas al miedo.
Vas a entrar en conflicto contigo mismo, te van a caer veintes y arrepentimientos de cosas que hiciste… pero ni modo, lo hecho hecho está. A veces es mejor arrepentirse que quedarse con las malditas ganas. Y hablando de ganas, no te quejes si estás subiendo de peso porque nadie te obliga a comerte todo lo que ves; ponte las pilas, ajusta tu alimentación y rápido verás los cambios.
Aguas con amistades hipócritas, porque vienen traiciones, mentiras y chismes que te pueden provocar dolores de cabeza. También te dará la necesidad de buscar a alguien de tu pasado; hazlo, pero solo para cerrar ese ciclo que te sigue estorbando. En la medida en que aprendas a perdonar —aunque no regreses a confiar— así llegará la paz que tanto te ha faltado. Ya suelta lo que dolió, deja de cargar culpas ajenas y ponte a construir la vida bonita que tú mismo estás retrasando.
GÉMINIS
Géminis, mi criatura de dos caras pero un solo corazón, cuando mires atrás y compares con tu presente, te vas a dar cuenta de que la vida da vueltas bien tremendas, y que sí puedes ser feliz si te lo propones y te pones a trabajar por ello. Cuida mucho tus relaciones familiares y amistades, porque estarás atravesando un ciclo complicado donde puedes soltar palabras sin filtro y lastimar a personas que no se merecen tu veneno.
En los dineros, ten mucho cuidado: viene una racha flojona y podrías gastar en cosas que no te dejan ningún beneficio. Ajusta tu cartera o te vas a meter en broncas. Una amistad te soltará un chisme tan grande que te va a dejar con el ojo temblando. Y no esperes que las cosas se acomoden solas: tú tienes que moverlas, empujarlas y darles forma, porque ahí está la clave para que tus sueños se materialicen.
Cuida tu estómago porque podrías presentar molestias, gastritis o un sustillo inesperado. Se vienen cambios importantes, incluida la llegada de una persona que va a ayudarte a mejorar muchos de tus defectos —o mínimo a darte un buen jalón de orejas. Una amistad tendrá problemas con su pareja y tú podrías estar en medio del despapaye; no te metas más de lo necesario porque luego sales embarrado sin deberla.
TAURO
Ya no estés dejando todo para “mañana”, porque ese mañana se está convirtiendo en nunca. El año se acaba en un mes y cacho y tú sigues sin materializar lo que tanto deseabas. Ponte las pilas, mueve energías y empieza a aterrizar esos objetivos que has postergado por flojera, miedo o comodidad.
Si tienes pareja y las cosas se han puesto tensas, no tomes decisiones en caliente; respira, piensa con la cabeza fría y no con el coraje. Un berrinche mal hecho puede llevarte a cometer un error que lamentes después. Momento de iniciar de cero, pero con inteligencia. Aguas con trámites y firmas de documentos porque no es buen tiempo y podrían traer problemas o retrasos.
Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán respuestas a preguntas que te has hecho desde hace mucho, así que pon atención. No te dejes manipular por nadie; tú tienes la capacidad para tomar tus propias decisiones, y si permites que otros te muevan los hilos, tus planes se van a desbaratar.
En el amor, se te va a alborotar el corazón, porque comenzarás a sentir atracción por dos personas al mismo tiempo. Eso te va a tener bien confundido, pero tú tranquilo: observa, analiza y no te avientes a lo menso. Lo que elijas debe hacerte crecer, no meterte en novelas que tú no pediste.
ARIES
Tú necesitas aprender a que te valga chorizo lo que digan los demás. La gente habla porque tiene boca, no porque tenga razón. Viene una noticia inesperada que te va a mover el mundo y te hará abrir bien los ojos. Cuida tu entorno porque estarás rodeado de muchas envidias; no todas las sonrisas son sinceras, mi amor.
Tu manera de ver la vida cambia en estos días; madurarás de golpe y entenderás por qué pasó lo que pasó y qué te llevó a donde estás. Manda a volar —o a la ñonga, como tú dices— a esa amistad que ya te traicionó más de una vez. Prepárate para un viaje que podría darse pronto, y que te va a ayudar a despejar la mente porque tu signo necesita moverse para sentirse vivo.
Las oportunidades aparecerán una tras otra; no las dejes pasar porque no regresan tan fácil. Ese negocio que tienes en mente empezará a tomar forma, así que no tengas miedo a enfrentar la realidad de lo que deseas. Aprende a quererte, respetarte y exigirte. En el amor, no vayas tan rápido, porque podrías terminar con alguien que no vale ni la mitad del tiempo que invertirías. Y entiende de una vez: amores de una noche no son lo tuyo, tú necesitas conexión, cariño y fuego… pero del bueno.