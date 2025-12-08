Houston: el tiempo para hoy lunes 8 de diciembre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 8 de diciembre se basará en una variación entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:04 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

