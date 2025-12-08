Padre de Utah apuñaló 17 veces a un delincuente sexual tras presuntos comentarios hacia su hija

Un padre de Utah fue detenido después de que, presuntamente, apuñalara 17 veces a un delincuente sexual registrado tras enterarse de que el hombre había hecho comentarios hacia su hija.

Thad James Gurule, de 32 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Carbon por cargos de intento de asesinato, informó Fox13. El incidente ocurrió el lunes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados sobre un hombre cubierto de sangre en el porche de una vivienda en Wellington.

Los equipos de respuesta encontraron a la víctima —cuyo nombre no ha sido divulgado— con múltiples heridas de arma blanca. Aunque sobrevivió, su condición actual no ha sido informada.

La víctima había sido vista días antes en una oficina postal

Según la declaración policial citada por medios locales, la víctima dijo no conocer a su atacante, pero afirmó haberlo visto días antes en una oficina de correos. Ese detalle resultó crucial para los investigadores, quienes lograron identificar posteriormente a Gurule como el agresor.

De acuerdo con el reporte, el padre admitió que buscó información en Internet sobre el hombre y descubrió que era un delincuente sexual registrado. Ese hallazgo, sumado a los comentarios que supuestamente hizo sobre su hija, habría detonado su decisión.

Gurule atrajo a la víctima fuera de su vivienda

La policía señaló que Gurule caminó hasta el apartamento del hombre y lo convenció de salir, diciéndole que podrían dar un paseo y comprar algo de comida. Una vez afuera, lo atacó.

En un principio, Gurule negó el apuñalamiento. Sin embargo, posteriormente confesó y dijo que había tirado el cuchillo en la escena, según la estación KUTV.

“Confesó y afirmó que tenía la intención de matar a la víctima para proteger a su hija”, detalla la declaración de causa probable.

Posibles cargos adicionales por drogas

Durante una búsqueda en la residencia de Gurule, los agentes encontraron parafernalia de drogas, marihuana y metanfetamina, por lo que el detenido también enfrentará cargos adicionales relacionados con sustancias ilícitas.

Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado atención en la comunidad local por la brutalidad del ataque y el trasfondo que lo motivó.

