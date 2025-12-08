¿Ximena Duque se prepara para ser primera dama de los Estados Unidos?

Según ha reportado Mezcal TV, el próximo año 2026 será el inicio de la carrera política de Jay Adkins. El esposo de Ximena Duque, ex actriz y protagonista de telenovelas en Telemundo, tiene como meta ser presidente de los Estados Unidos.

La pareja fue captada recientemente en la alfombra roja de Latina Powerhouse de la revista Hola. Estando ahí, los periodistas conversaron con ellos y Ximena se expresó feliz sobre las intenciones políticas de su marido.

“Siempre he tenido la aspiración de ser presidente de los Estados Unidos, pero podría empezar como mayor, gobernador, tal vez congresista, senador o algo así, pero obviamente en el futuro amaría ser presidente de los Estados Unidos”, dijo Duque. Con esta declaración, ¿será que la colombiana advierte que también ella se está preparando para ser la primera dama de los Estados Unidos?

Por su parte, Adkins responde a lo que sería su principal enfoque una vez habitara la Casa Blanca: “La seguridad en las escuelas sería mi primera inquietud, y luego supongo que exactamente mi preocupación es la seguridad en el país en general, asegurándome de que todos los americanos estén seguros y se sientan seguros todo el tiempo”.

En los últimos años, ambos se han enfocado en el mundo de los negocios, y aunque Ximena se ha mantenido alejada de las pantallas de televisión, a través de sus redes sociales se mantiene activa con su público, a través, también, de varios de sus emprendimientos.

Sigue Leyendo más de Ximena Duque aquí:

· Ximena Duque responde a acusaciones de infidelidad por parte de Julián Gil

· Ximena Duque dedica romántico mensaje a Jay Adkins por su octavo aniversario

· Ximena Duque se pone nostálgica y celebra con tiernas fotos el cumpleaños 21 de su hijo