Abogado de “El Mayo” pide retrasar 90 días la sentencia para su cliente

En un documento dirigido al juez Brian Cogan, el abogado Frank Pérez, quien representa a Ismael “El Mayo” Zambada, exlider del Cártel de Sinaloa, pide más tiempo para recopilar información.

En dicha carta, de la que este diario tiene una copia, la defensa de Zambada García señala que una parte sustancial de la evidencia debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que experimentan un aumento de la violencia e inestabilidad.

“Solicito respetuosamente una prórroga de noventa (90) días a partir de la fecha de sentencia actual, el 12 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. Se necesita tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia en nombre de mi cliente, Ismael Zambada García”, se lee en el documento.

El abogado de "El Mayo" Zambada pide retrasar tres meses la sentencia de su cliente.

👉 Está integrando nueva información en México para sumar a los argumentos.

👉 Recordar que Joaquín Guzmán López confirmó su traición y cómo lo llevó a EE.UU., violando leyes estadounidenses. pic.twitter.com/xaUVieEFW3 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 9, 2025

Además, detalla que las condiciones de inseguridad en México han creado serias dificultades logísticas para concertar conversaciones, obtener cartas e información esencial de antecedentes de testigos y familiares.

“Los retrasos en los viajes y las comunicaciones han sido inevitables, y varias personas solo recientemente han podido confirmar su disponibilidad para ayudar. Dadas estas dificultades, considero que se necesitan 90 días adicionales para ejercer la debida diligencia y brindar una representación efectiva”, añadió Pérez.

La petición coincide con la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López en Chicago, Illinois, donde además reconoció que traicionó a “El Mayo” Zambada para trasladarlo a Estados Unidos, donde fue detenido.

Por último, la defensa señaló: “He consultado con Francisco J. Navarro, Fiscal Federal Adjunto asignado a este caso, y él no se opone a la presentación y concesión de esta moción”.

De esta manera, se puede ver que tanto la defensa como la Fiscalía podrian estar recopilando mayor información que ayude a desmantelar una de las facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente la de Los Chapitos, cuyo integrante, Joaquín Guzmán López, recientemente detalló cómo engañó a Zambada para podder trasladarlo a territorio estadounidense.

Sigue leyendo:

– La traición a “El Mayo”: Cómo Joaquín Guzmán López quiso pactar con un delito reconocido por EE.UU.

– Joaquín Guzmán López se declara culpable de narcotráfico tras acuerdo con fiscales.