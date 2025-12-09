Angelino lleva movilidad a personas con necesidades especiales en México

Fabiola Martínez Bello esperó toda una vida por una silla de ruedas hasta que se le hizo realidad en el mes de noviembre.

“Ella nació así. Camina chueca. Arrastra un pie. No puede levantar los dos pies. Sufre de discapacidad, pero nunca hemos sabido cuál es el diagnóstico”, dice María Guadalupe, hermana de Fabiola, quien es su cuidadora.

“Esta silla es una gran ayuda, nos va a servir para cuando la llevemos al médico o salgamos a pasear”, dice la hermana.

Fabiola de 52 años podrá finalmente ser autosuficiente gracias a la silla que le donó la Fundación de la Academia de Sueños Especiales, creada por el artista angelino-mexicano Michael Dergar; y que el pasado mes de noviembre, donó 28 sillas a personas de bajos recursos con necesidades especiales en Mazatlán, México.

Michael Dergar lleva sillas de ruedas a las personas con necesidades especiales en Mazatlán, México. Crédito: Michael Dergar | Cortesía

María Guadalupe dice que se enteró por una vecina que la Fundación para la Academia de Sueños Especiales donaría sillas de ruedas, y se aproximó para hacer la petición. Para su feliz sorpresa, le concedieron su petición.

“Estamos felices y agradecidos por esta silla. Mi hermana ya no tendrá que desplazarse ayudada de un palo”, dice.

La Fundación de la Academia de Sueños Especiales con sede en Los Ángeles, lleva ocho años entregando sillas de ruedas a las personas con discapacidad.

“Me dio mucha felicidad ver las caras de agradecimiento de las familias a las que se las entregamos porque les da la oportunidad de ya no estar postrados en una cama y sentirse autosuficientes”, dice Dergar.

“Venir de unos comienzos pobres y crear este movimiento para traer movilidad a las personas con necesidades especiales, es una gran satisfacción”, dice el artista mazatleco, radicado en Los Ángeles desde hace casi 30 años, y cuya pasión es agradecer a la tierra que lo vio nacer, apoyando a la población más vulnerable.

Michael Dergar, fundador de la Academia de Sueños Especiales, en la entrega de sillas de ruedas en Mazatlán, México. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Cortesía

En total, este año, la Fundación para la Academia de Sueños Especiales entregó 32 sillas a personas con discapacidad en Mazatlán, México.

“La mayoría fueron donadas por el Grupo Rotario de Alhambra y Monterey Park; y el Grupo Rotario Mazatlán Norte nos apoyó con la logística para la entrega”, dijo el también artista plástico Dergar.

“Los que no alcanzan para una silla de ruedas, dejan su nombre, y tratamos de conseguirles una lo más pronto posible”, dijo.

Dergar recordó que el proyecto Monarca de donación de sillas de rueda se fue creando conforme la necesidad se presentaba, ya que la Fundación de la Academia de Sueños Especiales nació con la intención de apoyar a los jóvenes artistas con discapacidad intelectual o física; pero una cosa llevó a otra.

“Empezamos donando de cinco a siete sillas de ruedas. Donamos 40 en Oaxaca hace unos años, y cada año, hacemos una donación en Mazatlán”.

MIchael Dergar, el angelino que dona sillas de ruedas a personas con necesidades especiales en Mazatlán, México. Crédito: Michael Dergar | Cortesía

Cada silla cuesta entre 200 y 250 dólares. Algunas sillas son sencillas y otras son a medio terreno, más fuertes.

Una de las nuevas metas de la Fundación de la Academia de Sueños Especiales es crear una galería inclusiva en el Museo de Arte de Mazatlán para que los artistas con algún tipo de discapacidad se sientan bienvenidos y acogidos; el año pasado inauguraron un elevador para las personas con discapacidad en el Teatro Angela Peralta del puerto.

A Joel Cruz Luis de 62 años le cayó de perlas la silla de ruedas, ya que desde que sufrió un derrame cerebral, no puede sostenerse en pie por mucho tiempo y apenas da unos pasos y se cansa.

“Esta silla nos va a ayudar mucho a mi y a mi hijo, que somos quienes movemos a mi esposo Joel sobre todo para llevarlo a las terapias”, dice su esposa Elizabeth Méndez.

Y explica que antes usaba bastón, luego andadera. “El problema es que no quiere caminar. Le da miedo porque el pie se le va”.

Miguel Angel López López del Club Rotario Mazatlán, el artista Michael Dergar y Dory Perdomo de la Galería Bauprés. (Cortesía Michael Dergar)

Miguel Angel López López del Club Rotario Mazatlán reconoció a la Fundación de la Academia para los Sueños Especiales y a su creador Michael Dergar por sus ocho años de llevar sillas de rueda al puerto y gestionar un elevador para las personas con discapacidad en el Teatro Angela Peralta.

“Estamos muy contentos; y me siento muy orgulloso porque somos vecinos del mismo barrio, crecimos en situaciones de carencia, y Dios nos han ayudado para que través del Club Rotario y de los valores que nos inculcaron nuestros padres podamos apoyar al prójimo”.

Felicitó a todos los involucrados, ya que sin ellos – dijo – no hubieran podido entregar las tan necesarias sillas de ruedas.

“A nuestros hermanos de la ciudad de Alhambra, a la Fundación de la Academia de Sueños Especiales, y al Centro Cultural Bauprés de Dory Perdomo”.

Joel Cruz Luis reciben su silla de ruedas. (Cortesía Michael Dergar) Crédito: Michael Dergar | Cortesía

Dorys Perdomo, directora del Centro Cultural Bauprés también agradeció a Dergar y al Club Rotario por la generosa iniciativa.

“A veces hace falta ponerse en el zapato de las personas con necesidades especiales para ser empáticos”, dijo.

Invitó a intentar sentarse en una silla de ruedas y a moverla, para que se den cuenta lo difícil que es.

“Pónganse en el lugar de las personas que no conocen lo que es caminar y que están postradas en una silla de plástico”, dijo.