Aviones de combate de EE.UU. ingresan en espacio aéreo de Venezuela

El servicio de seguimiento para aviación Flightradar24 mostró que dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela durante 40 minutos, antes de regresar a su base, el portaaviones Gerald Ford, que se encuentra en aguas internacionales del Caribe.

El vuelo de los dos caza F-18 se produjo alrededor de las 12:00 del medio día (16:00 GMT), sobre el golfo a 160 kilómetros de Maracaibo, que es la segunda ciudad más poblada de Venezuela, según reportó EFE.

Además, sobrevolaron entre dos regiones del sector energético venezolano que son Zulia y Falcón, como parte de la presión que Washington ejerce sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Dron estadounidense hacía labores de reconocimiento

La prensa venezolana subrayó que a tempranas horas de la mañana se observó un dron MQ-4C Triton mientras hacía labores de reconocimiento frente a las costas venezolanas a la altura de Maiquetía. El diario La Patilla informó que el dron estadounidense “ejecutó labores de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos en mar y tierra”.

Mientras que los dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias vueltas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se al parecer se encuentra el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU, indicó EFE.

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el sur del Caribe desde finales de verano y que supone su mayor despliegue en la región en décadas.

“Sus días están contados”

El sobrevuelo de los cazas estadounidenses forma parte de la operación Lanza del Sur, en la cual el Gobierno de Trump desplegó a unos 15,000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidrogas.

Este martes, Donald Trump aseguró que “Sus días están contados”, al referirse a Nicolás Maduro durante una entrevista. Y evitó responder si habría intervención terrestre con tropas estadounidenses en Venezuela.

