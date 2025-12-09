Buscan restablecer Línea de Ayuda contra el Suicidio para jóvenes LGBTQ+

Las supervisoras Janice Hahn y Lindsey P. Horvath junto al asambleísta Mark González han unido esfuerzos para restablecer en el condado de Los Ángeles y en California una línea de crisis contra el suicidio enfocada en los jóvenes LGBTQ.

Esto a partir de que el 988, la línea nacional de ayuda para casos de suicidio y crisis, especializada en dar apoyo a jóvenes LGBTQ, también conocida como la opción “Presione 3”, fue eliminada en julio por la Administración Trump.

La supervisora Janice Hahn decidida a restablecer la línea de ayuda contra el suicidio para jóvenes LGBTQ+. (Oficina Supervisora Hahn)

Mientras que la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó dos mociones para restablecer la conexión al 988, el asambleísta González anunció que planea presentar un proyecto de ley para financiar y reinstalar una línea estatal especializada en una subred del 988 para los jóvenes lGBTQ+ en California.

“La opción de Press 3 fue un salvavidas, y perderla ha sido devastador. No fue solo un cambio de política, sino un mensaje a los jóvenes LGBTQ+ de que sus necesidades no importaban”, dijo la supervisora ​​Janice Hahn.

“El condado de Los Ángeles no les dará la espalda a nuestros jóvenes LGBTQ+. Ni ahora ni nunca. Por eso, trabajaremos a todos los niveles local, estatal y federal para restaurar y proteger este salvavidas”.

En julio, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) canceló el financiamiento federal para servicios especializados que permitían a quienes llamaban al 988 conectarse con consejería para jóvenes LGBTQ+.

Anteriormente, se podía presionar el 3 después de marcar el 988 para ser redirigidos a una subred de centros de llamadas especializados que ofrecían consejería telefónica específicamente para jóvenes LGBTQ+.

La línea 988 tenía mucha demanda en Los Ángeles. (Fotos cortesía Supervisora Hahn)

Durante el último año, antes de la cancelación de este servicio, más del 14% de los 5.1 millones de personas que llamaron al 988 optaron por usar esta opción de presionar el 3.

“Eliminar la opción ‘Presione 3’ en la Línea de Vida 988 es una decisión peligrosa, con consecuencias reales para los jóvenes LGBTQ+, quienes dependen de consejeros capacitados y comprensivos en sus momentos más difíciles”, dijo la supervisora ​​Horvath.

“Los jóvenes de nuestra comunidad enfrentan desafíos desproporcionados; quitarles este recurso esencial es inaceptable. Debemos restaurar este apoyo vital y dejar claro que todos los jóvenes merecen ser escuchados, apoyados y estar seguros”, añadió.

Los jóvenes LGBTQ+ en California representan una gran parte de las llamadas al 988:

Antes del 17 de julio de 2025, llamar al “988” y presionar “3” permitía que quienes buscaban ayuda fueran redirigidos automáticamente a una subred de proveedores LGBTQ+.

La subred de jóvenes LGBTQ+ del 988 recibió 73,000 llamadas desde California entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que representa el 9% de todas las llamadas a la subred.

Además, entre mayo de 2024 y abril de 2025, la subred de jóvenes LGBTQ+ recibió 680,127 llamadas, aproximadamente el 14% de las 5,153,905 llamadas que recibió el 988 durante ese período.

El asambleísta Mark González presentará legislación para crear una línea estatal de ayuda. (Cortesía Oficina asambleísta González)

El condado de Los Ángeles representaba un tercio del volumen total de llamadas al 988 del estado.

El asambleísta González dijo que no va a esperar a que la administración federal se dé cuenta de lo que ha hecho.

“Hay vidas en juego ahora mismo, y cada día que esperamos, más jóvenes LGBTQ+ se ven empujados a una crisis. Si nos quedamos de brazos cruzados, miles podrían morir por suicidio”.

Precisó que antes del recorte, se hicieron 1.5 millones de contactos a través del Presione 3.

“Esto no ocurre por casualidad, sino porque los jóvenes LGBTQ+ confían en este recurso vital y se apoyan en él en sus momentos más difíciles. Mi proyecto de ley garantizará que California no abandone a estos jóvenes. Los protegeremos y nos aseguraremos de que la ayuda vital esté siempre a solo cuatro dígitos de distancia”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) descubrieron que el 20% de los estudiantes encuestados que se identificaron como gays, lesbianas o bisexuales reportaron haber intentado suicidarse, en comparación con el 6% de sus compañeros heterosexuales.

Esta tasa se eleva a casi el 26% en el caso de los estudiantes transgénero de secundaria.