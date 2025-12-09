Critican rescate agrícola de Trump por $12,000 millones, “sólo busca aliviar su propio caos”

Linda T. Sánchez (demócrata por California), miembro de mayor rango del Subcomité de Comercio de Medios y Arbitrios, emitió la siguiente declaración en respuesta al plan de la administración Trump de un rescate de $12 mil millones en aranceles para los agricultores:

“El presidente Trump apuesta a que arrojar $12 mil millones de dólares de los contribuyentes al caos que creó de alguna manera, hará que los estadounidenses olviden que él causó este desastre en primer lugar.

Familias de todo el país ya están pagando el precio de sus caóticas guerras comerciales, desde comestibles hasta energía. Ahora quiere malgastar aún más su dinero para ocultar las pérdidas financieras que sufren los agricultores debido a sus políticas imprudentes.

En lugar de dejar que Trump gaste un montón de dinero para ocultar sus errores, los republicanos del Congreso deberían finalmente intensificar sus esfuerzos y colaborar con los demócratas para recuperar nuestra autoridad arancelaria constitucional. Es hora de poner fin a las guerras comerciales de Trump para que podamos reabrir los mercados extranjeros para nuestros agricultores y bajar los precios para las familias estadounidenses.

El miembro de mayor rango Sánchez presentó la Ley para Detener a un Presidente Rebelde en Materia Comercial, un proyecto de ley que eliminaría la mayoría de los aranceles del presidente Trump y requeriría la aprobación del Congreso para cualquier nuevo arancel impuesto por el presidente. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de todos los demócratas del partido “Vías y Arbitrios”.

Trump planea rescate para los agricultores de EE.UU.

La respuesta de Sánchez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da luego de su anuncio de que planea un paquete de rescate por valor de $12,000 millones de dólares para los agricultores del país, que sufren las consecuencias de la política arancelaria de la Casa Blanca, informaron medios locales.

El plan, diseñado durante los últimos meses, se presenta a las puertas de 2026, año en el que se celebrarán elecciones de medio mandato y Trump necesita el apoyo del mundo rural para mantener la mayoría republicana en el Congreso.

Según The Wall Street Journal, gran parte de la ayuda, cifrada en $11,000 millones, se distribuirá a través de pagos únicos del programa de asistencia Farmer Bridge Assistance.

Los mil millones de dólares restantes, agrega el rotativo, se destinarán a productos básicos no cubiertos en el programa de asistencia.

Este 2025 ha sido un año especialmente difícil para el sector agrícola estadounidense, que en el primer semestre experimentó un aumento de quiebras del 60%.

La dura política arancelaria impulsada por Trump a China produjo, además, que el gigante asiático suspendiera temporalmente la compra de soja estadounidense, algo que se retomó tras un acuerdo alcanzado a finales de octubre.

El plan diseñado ahora por la Administración de Trump busca ayudar a los productores de soja a poder saldar sus deudas tras un año con pérdidas devastadoras y financiar la siembra de la cosecha del próximo año.

China, el mayor comprador de soja estadounidense, se ha comprometido a adquirir 12 millones de toneladas métricas este año y 25 millones anuales durante los próximos tres años.

Durante el desencuentro, China acudió al mercado argentino para sustituir las exportaciones de soja estadounidense, de manera que la línea de crédito que la Casa Blanca otorgó en octubre al Gobierno de Javier Milei para respaldar su economía enfureció a los agricultores estadounidenses.

