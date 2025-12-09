Gabe Vásquez concreta victoria bipartidista al lograr reautorización del Programa de Escuelas Rurales Seguras

El representante de Estados Unidos por el segundo distrito de Nuevo México, Gabe Vásquez, logró una importante victoria bipartidista para las zonas rurales de Nuevo México con la aprobación de la Ley de Reautorización de Escuelas Rurales Seguras (SRS) de 2025.

Dicha ley restablece $9 millones en apoyo federal anual a los condados rurales de Nuevo México para financiar infraestructura esencial como carreteras y escuelas, y exige que los pagos atrasados ​​de 2024 y 2025 se emitan a los condados en un plazo de 45 días.

De forma general, la Ley de Escuelas Rurales Seguras proporciona financiación consistente y fiable a más de 775 condados rurales y 4400 escuelas ubicadas cerca de bosques nacionales en todo Estados Unidos.

Vásquez explicó que “en agosto pasado, me reuní con un grupo bipartidista de funcionarios de condado, educadores y líderes tribales en mi país para hablar sobre el Programa de Escuelas Rurales Seguras y la necesidad de una reautorización. Su mensaje fue inquebrantable: las comunidades rurales necesitaban que el Congreso actuara. Necesitaban certeza. Necesitaban que se les restableciera este sustento”.

“Hoy, tras meses de lucha por la reautorización, estamos cumpliendo. Enviamos un mensaje claro a las localidades rurales de Nuevo México y de todo el país: no son invisibles, no son prescindibles y no se espera que carguen solas con el peso de esta interrupción”, insistió.

El congresista ha defendido la reautorización de la financiación de las Escuelas Rurales Seguras (SRS) durante meses, trabajando para concienciar a los políticos de Washington D. C. sobre la urgente necesidad de que el Congreso reautorice estos fondos y el grave impacto que la interrupción de la financiación ha tenido en las comunidades rurales de Nuevo México y de todo el país.

En 2024, los fondos federales expiraron, lo que obligó a las comunidades rurales de Nuevo México a realizar recortes drásticos en sus presupuestos para escuelas y mantenimiento de carreteras.

“La reautorización de los fondos del SRS brinda estabilidad a los condados rurales como el de Sierra”, declaró Amber Vaughn, administradora del condado. “Dependemos de estos fondos para mantener nuestra red vial y apoyar las operaciones viales diarias, que son esenciales para la seguridad pública y el acceso en nuestro extenso condado, mayoritariamente propiedad de tierras federales. Renovar estos fondos nos brinda la certeza que necesitamos para mantener nuestra infraestructura confiable para quienes viven, trabajan y viajan aquí”.

“La reautorización de las Escuelas Rurales Seguras es más que una decisión presupuestaria; es un reconocimiento a las comunidades rurales como la nuestra”, declaró por su parte Kayli Ortiz, directora de las Escuelas de la Reserva

