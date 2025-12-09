Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de diciembre de 2025

PISCIS

Abre los ojos porque una decepción te va a caer como cubeta de agua fría. Eso que tú sospechabas de esa persona, pues mira, resultará más cierto que la pensión que nunca llega. No te esfuerces en caerle bien a todo mundo, porque ni el aguacate le gusta a todos, y tú no eres monedita de oro pa’ andar complaciendo. Se viene un viajecito o una escapadita que te va a mover las ideas, pero también te va a recordar que no tienes por qué andar rogando cariño donde nomás te dan puras limosnas. Súbete el nivel, criatura, que no naciste pa’ andar batallando con quien ni agua te ofrece.

Cuida tu estómago porque ya te traes revuelto el engrudo con tanta cochinada que comes, y luego andas culpando a la vida cuando eres tú quien se empuja todo. Y mira, no esperes nada de nadie, porque así sí que llega la verdadera felicidad: cuando dejas de mendigar. Amores del pasado regresan… sí, ya sabes quién… y llegarán queriendo prender la llama otra vez. Pero no seas ingenuo, que ya te la sabes: quien te rompió el corazón una vez, lo puede volver a hacer. Mantén la guardia arriba, pero permite que la vida te sorprenda tantito.

Tus sueños andarán premonitorios, casi casi como si tu abuelita te hablara en la madrugada. Te van a revelar cosas muy importantes, así que pon atención. Échale ganas a tus metas, que vienen oportunidades que te pueden acomodar el camino si tú también pones de tu parte. Eso sí: cuidado con caídas, golpes, resbalones y shingazos, porque andarás medio torpe estos días. Y si manejas, no andes pensando en la ex, porque ahí sí… el trancazo no te lo quita nadie.

ACUARIO

Deja de mortificarte por esa relación que no se ha dado. La vida no te está diciendo “no”, solo te está diciendo “todavía no, criatura desesperada”. Conforme pasen los días, se te acerca una persona por redes o por una amistad, alguien que llega sin avisar pero con toda la intención de quedarse. Y mira, tiene muchas posibilidades de volverse algo serio y duradero. Los chismes estarán a la orden del día, ya sabes cómo es la gente sin oficio: hablan porque tienen boca, no porque tengan razón. Tú déjalos que ladren, que en la medida en que te resbalen sus fregaderas, solitos se aburren y buscan a quién más fregar.

Eso sí, no te vayas con la primera impresión, porque hay gente que es como el mole rehecho: se ve bonito, pero cuando lo pruebas te saca el demonio. Hay personas que no muestran su verdadera cara hasta que ya estás bien metido, así que tómate tu tiempo para conocerlas. Se aproxima un cambio fuerte en tu vida, una situación que te va a mover las emociones y la manera de relacionarte con los demás. Y no te asustes, que esto te ayudará a madurar y a centrarte en lo que realmente es tu bienestar. Porque mira, tú quieres resolverle la vida a medio mundo cuando ni la tuya tienes acomodada. Priorízate.

Un familiar podría enfermar, así que mantente pendiente. Pero no te me apachurres, que vienen días de mucho crecimiento interior. Solo no te me sabotees, ni te conformes con menos de lo que mereces.

CAPRICORNIO

Tú ya sabes cómo es la vida: unos se van, otros vuelven, pero solo los que te valoran de verdad se quedan pa’ las tormentas y las navidades. No juzgues a nadie sin conocer su caminito, recuerda que cada quien carga su propio costal de piedras. Eres fuerte, disciplinado y terc@ como tú solit@, pero esa es tu magia: cuando te propones algo, lo logras, siempre y cuando dejes de estarte recordando los errores del pasado como si fueras disco rayado.

Si tienes pareja, mi amorcito, es momento de dar el siguiente paso. Ya salte de la rutina, aviven la chispa, hagan algo distinto o la monotonía les va a matar la magia. Si no tienes pareja, no temas a lo nuevo: a veces lo que necesitas llega donde menos lo esperas. Vienen oportunidades de crecimiento personal, pero para que se den necesitas tener tu interior en paz, porque cuando traes el alma hecha bolas nada te cuaja. Suelta rencores, que esas personas que te jodieron en el pasado ya no son tu problema. A la shingada y bye, que la vida es corta.

Amores del pasado van a querer mover tu presente, no porque quieran volver contigo, sino porque estás sanando heridas y eso los inquieta. Es normal; cuando uno evoluciona, al pasado le da comezón. Pero tú sigue adelante, que lo que viene será mucho mejor que lo que se fue.

SAGITARIO

No te me achicopales si un proyecto no salió como querías. La vida no te cerró la puerta, nomás te está moviendo a una más grande. Vienen días en los que te vas a sentir medio tristón o tristona por asuntos familiares o sentimentales que no han cuajado como esperabas, pero esto es pasajero. Una amistad te va a necesitar mucho, y tu presencia será clave. Si tienes pareja, aguas con querer controlar cada paso de esa persona. El amor no se cuida encerrándolo; se cuida confiando. Si lo o la quieres amarrar mucho, te va a bufar bien feo y con justa razón.

Tu humor, tu chispa y tu manera tan relajada de ver la vida son tu mejor imán para atraer amor, pero tampoco te confíes. Ponte las pilas, mejora tu cuerpazo criminal —hazlo por ti, no por impresionar a nadie— y verás cómo todo empieza a moverse a tu favor. Cuídate de lo que cuentas, porque una amistad andará de lengua larga, y te puede meter en camisa de once varas sin querer queriendo. A veces das más de lo que debes, Sagitario, y por eso sales tan lastimado o lastimada. Aprende a poner límites, que el amor no se trata de darlo todo desde el primer día. Tiene que haber reciprocidad, si no, algo está chueco.

No temas a los cambios que vienen: aunque te saquen de onda, te van a llevar directo hacia una etapa más madura y estable. Nomás no te sabotees, que cuando tú quieres… eres imparable.

ARIES

Si andas mendigando cariño, claro que te van a manejar como trapeador viejo, y tú no naciste para eso. Tú puedes tener a quien se te antoje, siempre que no pongas en riesgo tu dignidad, porque eso sí, no se negocia. Si tienes pareja, bájale tres rayitas a la exigencia y déjate querer. Las personas también se cansan, criatura, y no todo en la vida son pleitos y dramatismos. Mejor invierte tu tiempo en crear momentitos bonitos con tu piores nada, no en ver quién grita más fuerte.

Grandes cambios vienen para ti. Entras en un ciclo bien perro, donde tus metas se vuelven alcanzables si te pones las pilas y trabajas por ellas. Confía en ti, pero sobre todo deja de escuchar las malas vibras y las pen$dejadas ajenas que nomás quieren verte detenerte. Tú dale, que a quien madruga Dios lo empuja. En el amor traes un shingo de miedo. Se nota, criatura. En el pasado te destrozaron como piñata, pero ya no es momento de vivir con pánico. Date la oportunidad, porque las oportunidades no te esperan a que termines de sanar. Si te equivocas, mínimo te deja enseñanza, historia y colágeno emocional. Lo que viene, Aries, viene a sacarte brillo… pero tú también ponte disponible, no nomás estés viendo si te lastiman.

TAURO

No te quedes guardando palabras como si te pagaran por silencio. Si tienes pareja, ya es hora de poner las cartas sobre la mesa y dejar que la verdad acomode las cosas, aunque duela tantito. Un familiar se enfermará y eso te va a mover el corazón, pero saldrán adelante. También te llega una noticia que te dejará dándole vueltas a la cabeza, pero necesitarás serenidad para procesarla.

En el área de documentos, acuerdos, trámites y pendientes, se viene movimiento. Ponte firme con lo que quieres, no sigas flotando sin rumbo. Es momento de recargar energía, limpiar tu mente y enfocarte en tus metas. Manda a la shingada todo lo que te quita la paz. Pensamientos negativos, preocupaciones inventadas, estrés que ni tuyo es… ¡fuera! Porque si no, te vas a quedar atorado en un círculo que te absorbe la felicidad.

Aguas con dos amistades doble cara. Andan ladrando fregadera y media de ti, inventando cuentos y queriendo perjudicarte, pero el karma no falla. También podrías descubrir que tu expareja te engañó un montón de veces, y tú bien inocente ni por enterado estabas. Aprende a desconfiar tantito; no todo mundo merece tu nobleza. Vienen posibilidades de un mejor trabajo o un aumento, pero necesitas quitarte la tristeza de la cara. La depresión, Tauro, también se hace vicio si le das cuerda. Levanta el ánimo, criatura, que la vida no se detiene.

GÉMINIS

Un viaje se acerca y te va a caer como sopita caliente en tarde fría. Reuniones familiares te ayudarán a recuperar tu centro, porque por más que te hagas el independiente, tu familia es tu verdadero refugio. Tú y los tuyos, nadie más. Si tienes pareja, deja de rebuscar problemas donde no hay. No sigas reviviendo discusiones viejas ni cuestionando la fidelidad, porque eso sí puede quebrar algo bonito. Cuando hay amor, hay confianza, y tú a veces te pasas de imaginación.

Eres noble, eres lindo, eres sensible… y te enamoras más rápido que un taco se enfría. No pides grandes cosas, con tantita atención ya estás entregando el alma, el corazón y hasta la tanda. Pero aguas, porque dar tanto te puede dejar vacío cuando la otra persona no corresponde igual. Valórate más, mi Géminis, y aprende a no darlo todo desde el día uno. Si no hay reciprocidad, algo anda mal. Chismes y envidias te van a rodear estos días, pero mira, la gente habla de ti porque te ve brillar. Eres uno de los signos más envidiados porque cuando te propones algo, lo logras. Y eso arde, mi amor, arde fuerte.

Nuevas oportunidades laborales o proyectos están tocando tu puerta. No las rechaces por miedo, porque ahí puede estar la clave para mejorar tus ingresos. Si una vez caíste, hoy te estás levantando con más fuerza, y esa energía necesitas canalizarla para avanzar, no para recordar lo que te dolió. El éxito quiere entrar… nomás no le cierres la puerta.

CÁNCER

Aprende a no confiar en quien solo te busca cuando necesita algo. A esa gente mándala a shingar a su madre por paquetería exprés, porque no vale la pena invertir energía en quien no te valora. Recuerda que todo en la vida tiene un porqué. Los errores del pasado, tuyos o de los demás, traen factura y a veces la cobran bien caro. Cuida lo que dices, lo que haces y lo que tiras, porque tarde o temprano regresa.

Aguas con las visitas en tu casa, porque podrías estar recibiendo malas energías, envidias o intenciones medio turbias. También el orgullo te podría llevar a perder una amistad valiosa si no pones atención. Ya deja de tropezar con las mismas piedras, canijo. La rutina que llevas te está robando alegría, energía y hasta amor propio. Si tienes pareja, ya suelta esas actitudes que solo causan daño. No le sigas echando limón a la herida, no te martirices ni te autochingues.

Piedras en el camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una nunca avanzarás. Concéntrate en lo que sí vale la pena. Una amistad te buscará para contarte sus dramas, pero si no sabes cómo ayudar, no le des falsas esperanzas. No eres terapeuta, mi amor, eres humano. Amor de lejos se fortalece, y también vienen reencuentros familiares que traerán paz, nostalgia y claridad. Lo que viene para ti es crecimiento… si te permites soltar lo que sobra.

LEO

Si tu relación ha pasado por momentos feos, haz el esfuerzo de acercarte, no dejes que se desmorone lo que tanto han construido. No todo se arregla con orgullo; a veces se necesita apapacho, comunicación y tantita humildad. Relaciones prohibidas podrían tocar a tu puerta en estos días, pero mira, aléjate de lo que no es tuyo, porque tú no naciste para ser el “postrecito” de nadie. Respétate, que tu dignidad vale más que cualquier calentura de 20 minutos.

No te me dejes caer, que eres muy de tirarte al drama esperando que alguien te levante y te consuele. Defiende tus shingadas opiniones, que nadie te manipule ni decida por ti. Prefiero mil veces verte quedar como un hijo de la shingada con carácter, que como mosquita muerta sin voz ni voto. Bájale al mal humor, Leo. En estos días podrías andar peleándote con la familia por pendejaditas, malos entendidos o tonterías sin sentido. Ten cuidado porque podrías quedarte sin su apoyo cuando más lo necesites.

Una amistad comenzará a gustarte más de lo normal, pero aguas… no te ilusiones tan rápido, que tú eres muy sentimental y te clavas en dos segundos. Ese sentimiento puede traerte alegrías o desilusiones si no pones los pies en la tierra. Cuidado también con enemigos disfrazados de amigos. Esa gente que te sonríe de frente y te acuchilla por atrás cuando menos te lo esperas. No confíes tanto.

Un evento social o reunión se aproxima y te la vas a pasar espectacular. Será un respiro, una oportunidad de brillar —como siempre— y de reencontrarte con gente que sí te quiere bien.

VIRGO

Virgo, no te me deprimas por tu físico. Si algo no te gusta, trabájalo, pero deja de poner pretextos porque la flojera te tiene más amarrado que las deudas del Buen Fin. Tú sabes que puedes cambiar lo que quieras, pero te encanta justificar tu pereza. Si estás soltero o soltera es porque quieres, porque pretendientes tienes, y muchos. El problema es que pones tus ojos en quienes no valen ni medio dólar y luego terminas llorando por desilusiones que tú solito te buscaste. Hay una amistad que empezará a verte con ojos de amor, y puede ser algo sincero… nomás aprende a notar quién sí vale la pena.

Si ya tienes pareja, mucho ojo porque por ahí le andan echando los perros en redes o entre amistades. No te digo esto para que armes un zafarrancho, sino para que abras los ojos y cuides lo tuyo sin caer en paranoias. Una situación que pasará estos días te hará entender lo wey que fuiste, pero también te enseñará a no repetir errores. Vale más aceptar la realidad que seguirte engañando.

Es momento de resolver problemas del pasado. Si te quedaste con palabras atoradas, escríbelas y quémalas, libera esa energía. Si no cierras ese ciclo, seguirá jodiéndote el presente. Vienen reencuentros con amistades que no veías desde hace un montón, recordarán aventuras y momentos bien perros que te van a llenar de nostalgia bonita. En el trabajo, no te partas la madre de más. Tienes tiempo suficiente para hacer las cosas bien, pero tu vicio de dejar todo al último minuto te mete en aprietos. Eres bueno bajo presión, sí, pero eso no significa que tengas que vivir ahí.

LIBRA

Libra, vienen cambios fuertes, intensos y necesarios. Pero aguas… no confíes tan fácil, porque una persona muy cercana está hablando pestes de ti a tus espaldas. Identifica quién es y mándala a la fregada antes de que te siga drenando la energía. Podrías terminar encamándote con una amistad, y mira, la química va a estar bien sabrosa. Pero ojo con tu corazón, porque podrías terminar bien enamorad@ y sufriendo por algo que inició nomás como calentura.

Se ve posibilidad de viaje, reencuentros con amistades del pasado y nuevas experiencias que te abrirán caminos. Una amistad podría enfermarse, así que mantente pendiente de quienes quieres. También se visualiza pérdida de objetos o dinero, así que cuida tu cartera, tu celular y todo lo que traigas cargando, porque la distracción andará fuerte.

No permitas que chismes o comentarios mal intencionados te hagan dudar de la persona que amas. Antes de creerle a gente metiche, mejor ve con tus propios ojos. No permitas que te manipulen ni que otras personas metan su veneno en tu relación. Tu nobleza te mete en cada pedo… eres tan bueno que muchos abusan, toman y se aprovechan. Aprende a poner límites porque no eres centro de rehabilitación emocional para nadie.

Todo lo que deseas lo puedes lograr, pero necesitas disciplina, enfoque y quitarte los miedos tontos. La vida te quiere dar cosas grandes… nomás no te sabotees.

ESCORPIÓN

Una amistad te va a meter en problemas porque tiene el hocico más flojo que freno de bicicleta vieja. Cuida lo que dices y a quién se lo dices, porque no todos saben guardar secretos. Vienen días con mucho estrés laboral, pero también la posibilidad de tomar una salida de la ciudad que te va a caer como bendición. Te ayudará a despejar la mente y recargar tu energía. Un familiar podría enfermar y necesitar apoyo. No te agobies, que sabrás cómo reaccionar. También un cumpleaños o reunión con amistades te ayudará a relajarte y sentirte mejor.

Tu cuerpo te está pidiendo atención. La dieta y el ejercicio serán tus mejores aliados para recuperar tu cuerpazo criminal. Ponte metas reales y cúmplelas. No por callar bocas ajenas, sino para demostrarte a ti mismo lo capaz que eres.

Si tienes pareja, una situación inesperada los unirá más que nunca, reforzará la relación y te hará sentir seguro. En el amor, entre más miedo tengas a enamorarte, menos chance tendrás de conocer a la persona correcta. Tú solito te complicas lo que debería ser simple. Cada persona que llega te deja un aprendizaje; algunas se quedan, otras se van, y aunque te duela, con el tiempo entenderás que era lo mejor.

Te has caído un friego de veces, pero eres bien perris para levantarte. Tu torpeza emocional está quedando atrás. Lo que viene es crecimiento, madurez y nuevas metas que te vas a atrever a perseguir. Un amor de tierras lejanas entrará a tu vida y te hará sentir cosas que ya dabas por muertas. Esa ilusión te devolverá la fe en el amor y en ti mismo.