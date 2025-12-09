Salma Hayek visita la Casa Azul de Frida Kahlo en México y reflexiona: “Tantos recuerdos”

Tremenda sorpresa se llevó el público mexicano con la visita de la actriz Salma Hayek al Museo Frida Kahlo, misma que quedó documentada a través de redes sociales y que generó revuelo entre sus seguidores más fieles.

La noticia de la inesperada llegada de la veracruzana fue dada a conocer por el comité a cargo del recinto conocido como “Casa Azul”. En su plataforma de X, se compartieron fotografías inéditas de su recorrido, así como una mirada al emotivo mensaje que la famosa dejó en el libro de visitas.

“En la #CasaAzul celebramos la visita de @salmahayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: ‘Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura’“, se lee desde la plataforma.

Enfundada en un cómo atuendo de jeans, playera y chaqueta color caqui, la actriz recorrió cada uno de los rincones del emblemático museo que sirvió como hogar de Frida Kahlo la mayor parte de su vida y fue testigo de su evolución artística.

La conexión entre la histrionisa, este lugar y la pintora mexicana se remonta al año 2002, cuando Salma Hayek protagonizó la cinta biográfica dirigida por Julie Taymor.

Dicha producción retrató la historia de amor que existió entre la retratista mexicana y el muralista Diego Rivera, poniendo así a la famosa nacida en Veracruz, México entre la selecta lista de nominadas a un Premio Oscar bajo la categoría de “Mejor Actriz”.

