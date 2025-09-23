Salma Hayek tiró la casa por la ventana por el cumpleaños de su hija Valentina Paloma

Salma Hayek y su familia se encuentran de manteles largos debido al cumpleaños de su hija Valentina Paloma el pasado 21 de septiembre. Y, para no dejar pasar desapercibida esta fecha, tiraron la casa por la ventana en un festejo que reunió a sus amigos y familiares y que quedó documentado en redes sociales.

La protagonista de historias como “Desperado” y “Eternals” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar una mirada inédita a la fiesta que se organizó en honor a la joven de ahora 18 años.

El carrusel de imágenes y fotografías compartido por Hayek dejó ver a una Valentina Paloma muy sonriente en compañía de sus padres desde el Chilham Castle, mansión y torre ubicados en el condado de Kent, Inglaterra.

“Comimos, bailamos, reímos, gozamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte!“, detalló la actriz y productora nacida en Coatzacoalcos, México.

En respuesta, miles de fans y una que otra celebridad se sumaron a la ola de felicitaciones para la modelo. Tal fue el caso de Lenny Kravitz, Rita Ora y Kate Hudson, quienes escribieron: “Feliz cumpleaños. Bendiciones siempre”, “¡Feliz cumpleaños V! ¡Te queremos!” y “¡Feliz cumple V!”, respectivamente.

Salma Hayek y la emotiva felicitación de cumpleaños a su hija Valentina Paloma

La espectacular celebración de cumpleaños se dio después de que Salma Hayek hiciera mención de lo especial que es el 21 de septiembre para ella y su familia. Lo hizo por medio de una emotiva felicitación que no tardó en viralizarse en redes sociales.

“Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada“, comenzó la estrella de Hollywood.

En su mensaje, la veracruzana hizo mención del orgullo que significa para ella ser su madre: “Algunas cosas nunca cambiarán. Te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años siempre estarás en mi corazón mi hija soñada. Feliz cumpleaños Valentina Paloma“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Salma Hayek dedica divertida felicitación a Adam Sandler por su cumpleaños 59

• Salma Hayek cumple 59 y así ha sido su transformación con el pasar de los años

• Salma Hayek derrite las redes al lucir bikinazo y moverse al ritmo de Bad Bunny