Departamento de Justicia podrá divulgar archivos del caso Epstein tras orden de juez en Nueva York

Un juez de Nueva York autorizó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) a desclasificar los materiales relativos a la investigación del gran jurado que imputó al pederasta Jeffrey Epstein en 2019.

Esta decisión responde a la ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre, que obliga al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein -entre los que se incluyen transcripciones del gran jurado y diversas pruebas- en un plazo de 30 días.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en uno de los casos de tráfico sexual más polémicos y opacos de las últimas décadas.

El juez federal Richard M. Berman del Distrito Sur de Nueva York, supervisó el caso desde su reapertura en 2019, sostuvo que “el claro lenguaje de la norma requiere que la fiscal general haga públicos todos los materiales”, aunque subrayó que el proceso no puede comprometer la identidad ni la seguridad de las víctimas de tráfico sexual, cuyos nombres deberán aparecer completamente redactados.

La nueva Ley de Transparencia obliga a abrir archivos antes del 19 de diciembre

El fallo representa un cambio significativo respecto a decisiones previas del propio magistrado, quien durante años mantuvo en reserva las cerca de 70 páginas de materiales del gran jurado por considerarlas “poco reveladoras” y basadas principalmente en versiones de oídas.

Según documentos judiciales, el único testigo que declaró ante el panel fue un agente del FBI sin conocimiento directo de los hechos, cuyo testimonio se centró en una presentación de PowerPoint y un registro de llamadas del caso.

La presión para divulgar la información aumentó después de que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, firmada por el presidente Donald Trump el mes pasado, la cual crea una excepción limitada a la regla tradicional de confidencialidad de los procesos de gran jurado.

La normativa exige la publicación de todos los expedientes relacionados con Epstein y con su exsocia Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por reclutar y abusar de menores junto al magnate.

En días recientes, otros jueces federales han emitido fallos similares. El martes pasado, un tribunal en Manhattan ordenó divulgar los registros del caso por tráfico sexual contra Maxwell, y la semana pasada un juez en Florida autorizó la desclasificación de las transcripciones del gran jurado que investigó, entre 2005 y 2007, los presuntos abusos cometidos por Epstein en su mansión de Palm Beach.

Estos movimientos judiciales ocurren en un ambiente político tenso. Durante el primer año de su segundo mandato, Trump ha enfrentado críticas por incumplir su promesa de liberar todos los archivos del caso Epstein.

Hasta ahora, el gobierno solo ha publicado materiales que, en su mayoría, ya eran de dominio público, generando frustración entre legisladores, activistas y algunos aliados del propio mandatario.

El juez Berman advirtió al DOJ que la publicación debe seguir estrictamente los protocolos de privacidad establecidos por la ley. “La seguridad y privacidad de las víctimas son primordiales”, escribió.

Epstein, quien mantenía vínculos con políticos, empresarios y la élite financiera internacional, se suicidó en una cárcel federal en agosto de 2019, un mes después de su arresto bajo cargos de tráfico sexual.

Su muerte, rodeada de teorías y sospechas, no ha detenido el escrutinio público sobre las redes de abuso que lo rodeaban.

La liberación de estos documentos promete reavivar el debate, pero también podría exponer la complejidad —y los vacíos— de una investigación que durante años operó bajo un manto de secreto institucional.

