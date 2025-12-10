Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Si tienes pareja, vienen celitos feos y hasta una separación momentánea que podría hacerte temblar las rodillas, pero no por amor… sino por el susto. Aguas con una amistad que te va a buscar para contarte su tragedia sentimental y, sin querer queriendo, podría meterte en chismes que ni te corresponden. Ya no caigas en provocaciones de gente que nada más está esperando verte perder el glamour. Tú eres de armas tomar, sí, pero también eres muy de arrepentirte al ratito de los shingazos verbales que avientas.
Se visualiza la aparición de una persona de piel clara que te puede meter en problemas grandotes si le abres tantito la puerta. Ten cuidado con accidentes y tropiezos (literal y figurado), porque estarán a la orden del día. No te apen#dejes mi ciela, que luego sufres por cosas que tú solita provocas.
Tu estado de ánimo podría irse por un tobogán y llevarte a mini depresiones bien p3ndejas que ni razón tienen. Ponte abusad@ con pagos, deudas y todo lo que huela a dinero, porque podrían venir ajustes que te conviene revisar con calma.
Hazte el favor de ponerte las pilas en tu cuerpo y autoestima, porque la vida te quiere entregar un montón de oportunidades, pero si sigues en el modo “no sé qué quiero pero sí quiero algo”, nada avanza. Vienen cambios de humor marcaditos, pero te van a enseñar a madurar y a dejar de engancharte con lo que no sirve.
Cambia tu rutina, refresca tu entorno, limpia tu energía. Tienes proyectos empolvados que te urgen retomar, porque ahí traes tu crecimiento escondido. Vida solo hay una y tú ya perdiste mucho tiempo en gente que no valía ni un vaso de agua de horchata.
ACUARIO
Se vienen pérdidas de objetos —ya sé, otra vez andas con la cabeza en el aire—, pero también llega una nueva amistad que te va a sacar carcajadas y buenos ratos. La pendejez que te caracterizaba quedará atrás en estos días porque por fin te va a salir el carácter para mandar al demonio a quien quiera verte caer. El 2025 todavía no se acaba y tú ya andas tomando las riendas como debe ser.
Es momento de creer en tu poder personal y en lo mucho que puedes lograr cuando no te autosaboteas. Estás todavía a tiempo de alcanzar metas que pensabas imposibles, pero lo que necesitas es meterle inversión, ganas y dejar de procrastinar. Mucha suerte en juegos de azar y con números que terminen en 2, 9 y 4, que esos te traen buena vibra.
Si tienes pareja y esa persona resulta ser un obstáculo en tus sueños, metas o decisiones… mi cielo, ahí no es. No pierdas tiempo donde no te aplauden. No temas a los cambios porque vienen movimientos que te van a abrir caminos nuevos y mejores resultados.
Si algo no te sale de primera, reinténtalo las veces que sea necesario. No te culpes por lo que hiciste en el pasado, ya ni modo, la vida sigue. Enfócate en tu presente, que ahí está la respuesta a lo que buscas. Y si deseas una relación estable, bájale dos rayitas a tus exigencias; no pidas un Ferrari cuando tú tampoco estás ofreciendo autopista.
Además, en estos días vas a tener revelaciones sobre algo que te preocupaba… la claridad llega, pero solo si no te autoengañas.
CAPRICORNIO
Que mendigue amor quien no se quiere, mi ciela, tú no. Tú aprende a sacar tu lado bitch con elegancia y dignidad. En los negocios se vienen mejoras importantes y hasta la posibilidad de una venta jugosa. Dinero que te debían podría regresar y darte un respiro en lo económico. Un familiar se enferma, pero relax, no es nada grave, solo para que no presumas que diciembre te dejó sin sustitos.
Te enteras de cómo la ex pareja anda jodiendo la vida por ahí, pero ya ni te enojes, tú dedícate a ser feliz que eso les duele más. Vienen cambios muy buenos en tu área económica, pero te advierto: si no eres inteligente con tus decisiones, podrías perder mucho de lo que has logrado ahorrar.
Es momento de llevar una vida más tranquila, y sobre todo de dejar de mirar tanto el pasado, porque ahí no hay nada que te sirva ya. Quien te quiera, que le shingue, porque tú no estás pa regalar ni el saludo. Respétate, ponte en alto y deja de exigir que los demás actúen como tú actuarías, porque no todos tienen tu nobleza (ni tu carácter, gracias a Dios).
Los movimientos planetarios te traen energía sabrosa, pero también un tono intenso, especialmente en lo sexual: deseos despiertos, pulsiones fuertes… tú sabrás en qué las canalizas. Una amistad podría pegarse demasiado a ti porque quiere sacarte información; no sueltes ni un pedacito de tu vida privada.
Ten cuidado con errores tontos que pueden meterte en problemas. Y no gastes energía en quien no te merece ni aporta nada, porque tu paz mental vale oro.
SAGITARIO
Si sientes la necesidad de buscar a alguien de tu pasado, que sea SOLO para cerrar esa puerta que dejaste mal cerrada, no para regresar a las mismas shingaderas de siempre. Tú ya no estás pa reciclar errores, estás pa vivir cosas nuevas. Quien te quiera, que lo demuestre; quien no, que vaya y moleste a su progenitora.
Un viaje viene en camino y te la vas a pasar de lujo, pero necesitas ser inteligente con tus gastos o vas a terminar empeñando hasta los calcetines. En estos días tendrás que enfrentar ciertos recuerdos que no habías resuelto, pero una vez que cierres ese capítulo, vas a sentir un alivio enorme.
En el amor andas tenso o tensa porque ya te hartaste de que las cosas no avancen o que la gente con la que sales solo quiera “lo suyo” y después ni un mensaje dejan. No descuides tu cuerpazo criminal, porque en estas fechas podrías subir de peso al doble; cuida tu alimentación o después te va a costar el triple bajarlo.
Es tiempo de verte más por ti, porque tu familia siempre será tu punto débil, pero no puedes descuidar tu vida personal por resolver dramas ajenos. Date tu lugar, ponte más cuer@ antes de aceptar cualquier relación o propuesta sentimental.
En estos días, te vas a dar cuenta de que lo que te falta no es amor, sino poner límites, y cuando lo hagas… uff, la paz que vas a sentir no la cambia nadie.
ARIES
Aries, ya deja de aferrarte a ese pasado que sigues cargando como si fuera trofeo. Quien te fregó la existencia va a recibir su karma sin que tú hagas absolutamente nada. La vida solita va a poner cada cosa en su lugar; tú solo mantén la calma y deja que los hechos hablen por ti.
Es momento de amarte más con acciones y no solo con palabras. No permitas que cualquiera llegue, te revuelva las emociones y luego se vaya como si nada. Tú no naciste para mendigar cariño ni para recibir migajas; naciste para que te quieran bien, fuerte y sin condiciones.
Valórate, porque eres de gustos caros y corazón intenso. No te conformes con personas que ni saben qué quieren. Y si aún no puedes darte la vida que deseas, tampoco está mal aceptar apoyo de alguien que sí pueda impulsarte. Eso no es interés, es inteligencia para asegurar tu futuro.
Vienen nuevos amores con conexiones profundas, pero necesitas pelar bien los ojos. Si sigues pensando en lo que ya caducó, podrías perder algo que realmente vale la pena. Deja de resucitar historias que ya no tienen arreglo y permítete vivir lo nuevo.
Tu orgullo sigue siendo tu cruz: te cuesta dar el primer paso y te cuesta perdonar. Pero recuerda que el perdón no te quita poder, te libera. Te abre caminos y te permite avanzar sin cargar lo que ya no te corresponde.
En estos días llegará claridad sobre temas que traías atorados. Conversaciones pendientes, decisiones importantes y acomodo de emociones. Necesitas bajarle a la intensidad, no para complacer a nadie, sino para recuperar tu propia paz.
Diciembre trae cierres necesarios y oportunidades nuevas, pero si no sueltas lo viejo, nada bueno podrá entrar. Ábrete a lo que viene, suelta culpas y deja de cargar gente, ideas y emociones que ya no te sirven.
Lo bueno está en camino, Aries. Viene fuerte, viene claro y viene dirigido a ti… pero tienes que dejar espacio para recibirlo.
TAURO
Ttus cambios de humor andarán más filosos de lo normal y, si no te controlas, podrías lastimar a quienes más te quieren. No es momento de armar dramas donde no hay, así que respira antes de contestar y piensa dos veces lo que dices. Es tiempo de buscar nuevas oportunidades y moverte, porque si sigues esperando que todo cambie solo, te vas a quedar en el mismo lugar.
Se vienen amores de una noche que pueden moverte el piso, pero si te dejas guiar por la emoción, podrías clavarte con la persona equivocada. Cuida tu salud, porque infecciones y molestias estarán rondando sin avisar. También podrías tener roces con alguien que ya te trae atravesado desde hace tiempo; mantén tu postura y no permitas que te saquen de tu centro.
El amor te tendrá confundido(a), porque temes quedarte solo(a), pero también temes que te vuelvan a fallar. Necesitas trabajar esa inseguridad si quieres algo estable. En el trabajo todo pinta estable, pero si buscas crecer, una oportunidad llegará antes de lo que piensas. No te cierres puertas por orgullo o por miedo.
La vida te pondrá opciones claras, pero si sigues buscando en lugares equivocados, terminarás como el perro de las dos tortas: sin nada. Cuida tu humor, porque podrías amargarte por cosas que ni valen la pena. No te tomes todo personal; respira, analiza y suelta lo que no puedes controlar.
Diciembre trae avances reales siempre y cuando te enfoques en lo que sí depende de ti. Cambia lo que puedas cambiar y deja de pelear con el resto. Eres más fuerte de lo que crees, Tauro, solo necesitas confiar un poco más en ti.
GÉMINIS
Deja de fingir que todo está bien cuando tu corazón ya anda en otra frecuencia. Si tu relación ya no te llena, no estás obligado(a) a quedarte ahí para complacer a nadie. Cierra ese ciclo con dignidad y abre espacio para lo que sí te hará bien. En estos días tu familia tendrá un papel importante; disfrútalos, porque el tiempo no regresa y podrías lamentarlo después.
Ponte firme con tus metas, porque estás en un momento ideal para lograrlas. No te quejes por lo que aún no llega; la vida está alineando cosas para ti que podrían sorprenderte. Es momento de hacer cambios en tu entorno, amistades y rutinas, porque seguir en lo mismo solo te mantiene atrapado(a).
Si tu pareja se muestra distante, no te lo tomes personal. Eres intenso(a) y a veces eso abruma; dale espacio. Cuida tu alimentación, porque podrías enfermar por descuidos tontos. Vienen planes de viaje donde el placer será el motivo principal, así que disfrútalos al máximo sin culpa.
Una persona del pasado podría aparecer con mensajes o noticias, pero no permitas que eso te descontrole como antes. Ese capítulo ya se cerró; lo que necesitas ahora es aprender a vivir el presente sin estar comparando todo con lo que ya fue. Libérate de culpas.
Diciembre te dará claridad para tomar decisiones que venías posponiendo. El cambio está tocando tu puerta, Géminis, pero solo entrará si dejas de lado lo que ya no te aporta. Suelta, avanza y permite que llegue lo que verdaderamente te hará crecer.
CÁNCER
Mejorar tus ingresos sí es posible, pero no esperes milagros sin mover un dedo. Dos oportunidades laborales se acercan, pero solo una se consolidará de acuerdo a tu esfuerzo y constancia. En estos días también te darás cuenta de quién realmente vale la pena y quién no sirve ni para acompañarte a la esquina.
Necesitas cambiar esa mentalidad negativa que te sabotea; tú mismo(a) te cierras caminos. La energía comienza a fluir a tu favor y podrías ver mejoras económicas y emocionales. Hay fiesta, reunión o salida en puerta, y no se descarta una noche intensa con una amistad con la que ya había chispas desde hace tiempo.
Cuídate de una persona de entre 30 -37 años, de piel clara, porque trae intenciones dudosas y podría meterte en problemas. Deja de tratar de cambiar la forma de pensar de los demás; cada quien ve la vida a su modo. Insistir solo te traerá discusiones con familiares o amistades.
Ese viaje que has querido hacer desde hace meses por fin podría concretarse si te organizas. Pero cuidado con amores pasajeros, porque tú eres de enamorarte rápido y sufrir el triple después. No te apresures en lo sentimental.
Una amistad anda hablando más de la cuenta; pon límites ya, porque si no, el problema crecerá más de lo que imaginas. Aprende a guardar silencio y a elegir mejor a quién le cuentas tu vida. Diciembre viene con oportunidades reales, Cáncer, pero solo si sueltas lo que ya no te sirve.
LEO
En tu trabajo se ve estabilidad y el anuncio de una noticia que podría llegar en cualquier momento entre ahora y enero, incluso adelantarse si los movimientos se acomodan como deben. Cuida tu entorno y tus pasos, porque los accidentes andarán rondando como si te tuvieran ganas desde hace rato. Es momento de renovar amistades y abrir espacio para gente nueva que sí te aporte luz y no puras preocupaciones.
Cuida tu estómago, porque gastritis y colitis podrían darte guerra estos días. Una amistad te necesitará más que nunca y deberás mostrar tu fortaleza emocional. Malas caras en el trabajo o con vecinos podrían bajarte el ánimo, pero tú no te enganches; canaliza esa energía en algo que sí te deje crecimiento.
No esperes nada de esa persona que te mueve el tapete. Esa persona trae intereses distintos y tú no apareces en sus prioridades. Es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar; no gastes tu cariño ahí. Vienen cambios importantes que te beneficiarán si te atreves a dar el paso sin miedo. No dudes: muévete hacia lo que te haga bien.
Es momento de limpiar tu vida de gente que solo te carga problemas, tristezas o estrés. Eres como una esponja y absorbes lo que te rodea; por eso cuida bien quién se acerca. Rodéate de personas que sumen y no de quienes drenan tu energía sin darte nada bueno a cambio.
Y sí, vienen fajes y encuentros intensos con personas nuevas, pero deberás darte tu lugar. Si no te respetas, nadie lo hará por ti. No te quemes, Leo; cuida tu imagen, tu energía y tu corazón. Diciembre quiere abrirte un camino más limpio, pero tú debes permitirlo.
VIRGO
Necesitas poner más de tu parte si quieres que las cosas se acomoden como deseas. No tienes por qué andar detrás de nadie, porque la vida ya te está preparando opciones reales para construir algo estable y duradero. No confundas la falta de palabras con falta de amor: que tu pareja no te diga “te amo” cada cinco minutos no significa que no lo sienta. No armes historias en tu cabeza que no existen.
Vienen cambios laborales que te beneficiarán si mantienes la inteligencia y la paciencia. Evita errores impulsivos porque podrías arruinar oportunidades grandes. En lo económico, lo tuyo es el comercio, los negocios y todo lo que genere movimiento; ahí es donde puedes crecer muchísimo. Ahorra, porque a mediados de diciembre se presenta una inversión que te conviene.
Planeas un viaje con amistades y podrías conocer en persona a alguien con quien llevas tiempo platicando por redes. No te lamentes por lo que aún no tienes; si te aplicas, lo verás materializarse más pronto de lo que esperas. Se visualiza un embarazo o nacimiento cercano, ya sea en tu círculo familiar o entre tus amistades.
También se aproxima un evento o compromiso donde el color blanco tiene protagonismo: boda, bautizo o ceremonia importante. Ese momento te permitirá reconectar con alguien que aprecias.
Este mes te pide soltar la rigidez, relajarte un poco y dejar de querer controlar cada detalle. Si cambias tu mentalidad, diciembre te abrirá puertas que antes no podías ver. La vida quiere sorprenderte, Virgo, pero tienes que dejar que las cosas fluyan sin tanto juicio.
LIBRA
Es momento de amarte más para que nadie intente pasarse de listo contigo. Deja atrás lo que te dolió y cambia tu manera de pensar, porque si sigues repitiendo los mismos patrones, te vas a quedar estancado(a). No des por hecho algo que no viste con tus propios ojos. No te creas chismes ni rumores; deja que ladren, tú concéntrate en tus metas y en lo que te mueve.
Cuida tu alimentación y tus horas de sueño. Piensas demasiadas cosas antes de dormir y eso te quita descanso, energía y paz. Si no corriges ese hábito, tu cuerpo y tu mente lo van a resentir. También necesitas ponerte las pilas, porque podrías estar subiendo de peso sin darte cuenta.
Grandes cambios se acercan, pero deberás estar alerta para que no te tomen por sorpresa. Muchísimas oportunidades laborales aparecerán, pero necesitas ser inteligente para elegir la correcta. No aceptes migajas cuando vales banquete.
Cuidado con amistades que sienten envidia de tu brillo; podrían intentar frenarte con comentarios disfrazados de consejos. También podrían llegar noticias del pasado que te sacudan un poco. No te permitas volver a esa etapa que ya superaste.
Habrá días de incertidumbre, pero también una paz interna que hace tiempo no sentías. Aprovecha ese equilibrio para ordenar tus pensamientos y tomar decisiones importantes. Libra, este mes te pide que te pongas primero a ti, y que dejes de cargar historias que ya no te pertenecen.
ESCORPIÓN
Vienen días para enfrentar situaciones que antes te dolieron, pero ahora tienes la fuerza y claridad para superarlas sin tropezar. Estás en una etapa poderosa, donde lo que te propongas puede lograrse rápido si de verdad te enfocas. Aprende a ser más firme al expresar lo que sientes; habrá personas que intentarán minimizarte para sentirse superiores.
Tus números de la suerte serán 2, 7 y 6. Habrá días donde sientas que no encuentras salida, pero es porque te has desconectado de tu parte espiritual. Muy pronto llegará una conexión profunda que te traerá paz, entendimiento y descanso mental. Esa energía será clave para iniciar el ciclo nuevo que se acerca.
Pero aguas: si no eres inteligente, podrías repetir errores del pasado. Es momento de pensar primero en ti. La vida te abrirá muchas puertas, pero dependerá de ti cuál cruzas y cuál dejas cerrada. No te sabotees por miedo a lo desconocido.
Dale oportunidad a la vida de sorprenderte con lo que viene. Habrá amores intensos, encuentros fugaces y tentaciones peligrosas; pero si no te proteges, podrías salir perdiendo más de lo que ganas. Mantén tu corazón blindado hasta ver claridad en las intenciones de la otra persona.
No te lamentes por errores viejos; suelta lo que pesa y deja ir culpas innecesarias. Y no permitas que comentarios falsos te tumben. Enfócate en lo que sí te suma y aléjate de quien solo te roba energía.
Este diciembre es tu renacimiento, Escorpión. Agárralo con fuerza.