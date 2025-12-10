Miami: el tiempo para hoy miércoles 10 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 10 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 63% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 75 grados Fahrenheit (16 y 24ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

