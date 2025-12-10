¿Qué exigiría David Zepeda antes de casarse?

David Zepeda, protagonista y villano de telenovelas, ha develado que sí tiene intenciones de casarse. Sin embargo, alega que pondría ciertas condiciones para evitar conflictos de convivencia, como por ejemplo que cada quien tenga su propia habitación, o incluso que cada quien viva en su propia casa.

Eso sí, agrega que espera que “de lunes a domingo que sí haya, ya saben qué…”. Sin embargo, parece un poco complicado si no se vive en la misma casa, ¿o no?

Zepeda conversó con Mezcal TV sobre estas particulares condiciones, que probablemente desatarán a la opinión pública. “Yo creo que cuando a uno le llega el amor sí (lo prioriza); haría unos ajustes porque es bien difícil el matrimonio y vivir con una persona 24/7; trataría de hacer algunos ajustes“, aseguró el villano de la telenovela “Sortilegio”.

Sobre la paternidad, David Zepeda es claro y afirma que sí le interesa ser padre. “Me encantaría ser padre, pero también disfruto mucho mi vidilla, la paso muy bien, dejo que eso fluya; uno siempre tiene la ilusión de encontrar el amor”, dijo el actor para Mezcal TV.

El actor agregó: “Yo creo que es algo que todos tenemos, de encontrar una mujer especial y que haya química; sí he encontrado hermosas mujeres a lo largo de mi vida que me han acompañado y he tenido relaciones muy largas; en serio, estoy muy enamorado, el problema es que es de muchas”.

