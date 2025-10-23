David Zepeda hace importantes revelaciones sobre su vida amorosa

El actor mexicano David Zepeda abrió su corazón y confirmó lo que muchos rumores ya habían insinuado: sí, tuvo una relación con la actriz Aracely Arámbula, de acuerdo a una reciente entrevista para el programa Todo para la mujer de Grupo Fórmula.

Zepeda recordó esa etapa de su vida como una experiencia “muy bonita”, aunque admitió que fue una relación breve.

“Salí, yo algún tiempo salí con Aracely y fue una relación bien bonita, muy corta. Salimos y nos seguimos queriendo muchísimo. Es hermosa, con una gran energía”, expresó Zepeda.

El vínculo profesional entre ambos no solo quedó en el ámbito personal. A lo largo de los años, Zepeda y Arámbula han trabajado juntos en varios proyectos, tanto en telenovelas como en obras de teatro.

Entre ellos, destacan Perfume de Gardenia y Por qué los hombres aman a las canijas, con los que ambos compartieron escenario en dos giras teatrales.

Tras su relación con Aracely Arámbula han trabajado juntos

Zepeda destacó la química profesional y personal que existe entre ellos, lo que ha hecho que sigan colaborando en diversos proyectos.

“Queremos seguir trabajando juntos porque creo que hay una química muy importante con ella. Llevamos ya dos giras de teatro juntos. Es muy importante dejar una huella positiva cuando hay amor, respeto y cariño”, dijo.

En la misma entrevista, Zepeda también se refirió al escandaloso video íntimo que se filtró hace años y que causó revuelo mediático.

“Fue durísimo para mi familia, mis sobrinos, por muchas cuestiones. Fue durísimo”, confesó. A pesar de la complejidad del momento, el actor optó por enfrentarlo con honestidad y humor. “Lo afronté con la verdad y tomándolo con humor.

La gente valora que seas honesto, frontal, y lo ataques directamente. ¿Qué iba a decir? ¿No soy yo?”, comentó Zepeda, quien ha demostrado una gran madurez frente a este difícil episodio en su vida.

Actualmente, David Zepeda está protagonizando la telenovela Los hilos del pasado en Univision, donde interpreta al padre Salvador

En la entrevista, el actor confesó que, a pesar de nunca haber hecho un personaje especial, aceptó el reto por respeto al productor y por la trascendencia del personaje.

“Cuando me cuentan de la trascendencia del personaje, del equipo de dirección y la historia, definitivamente dije: ‘Feliz aunque no me paguen’”, aseguró.

Sigue leyendo: