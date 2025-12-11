7 restaurantes de tacos en Arizona obligados a cerrar por redadas de ICE

El cierre de varios restaurantes de Taco Giro en Arizona continúa generando repercusiones tras las recientes redadas federales. La cadena confirmó que siete locales, ubicados principalmente en Tucson y comunidades cercanas, no volverán a operar, lo que evidencia el impacto de las medidas migratorias.

Las detenciones ocurrieron durante una serie de operativos de control migratorio que dejaron decenas de arrestados en el sur del estado. La empresa reportó que el 10 por ciento de su fuerza laboral fue detenida por agentes de ICE. Redadas de inmigración en restaurantes han desatado preocupación entre empresarios y líderes comunitarios.

La Administración Trump continúa impulsando un plan de deportaciones masivas y una estricta aplicación de leyes dirigidas a compañías que emplean a trabajadores sin documentos. Empresarios locales consideran que estas acciones podrían agravar la escasez laboral y dañar economías regionales dependientes de inmigrantes. Operativos de ICE en Arizona siguen generando debate.

Según Green Valley News, tres restaurantes reabrieron en Tucson, Valencia, Casa Grande y Sierra Vista, mientras la compañía trabaja en reclutar y capacitar nuevo personal. No obstante, el local del Country Club of Green Valley perdió a seis empleados aun sin haber recibido visita de autoridades federales.

Consecuencias de las redadas y reacciones de la comunidad

César Rodríguez, director de operaciones de Taco Giro, explicó que los agentes irrumpieron en viviendas donde residían empleados y posteriormente ingresaron a los establecimientos para revisar documentación. Señaló que varios trabajadores arrestados no han vuelto a comunicarse con la empresa, y hasta ahora se desconoce su situación. Impacto de las redadas en trabajadores indocumentados se ha vuelto un tema central.

ICE informó que el operativo incluyó la ejecución de 16 órdenes de allanamiento en hogares y negocios del sur de Arizona. La investigación, descrita como un esfuerzo de varios años, apunta a una organización criminal vinculada con explotación laboral, delitos fiscales e infracciones migratorias. La operación dejó 46 detenidos.

Rodríguez añadió que se hicieron señalamientos sobre pagos “en efectivo bajo la mesa”, y denunció rumores “ridículos” vinculando injustificadamente a la empresa con narcotráfico y trata. Las redadas, además, desencadenaron protestas de activistas y residentes, quienes intentaron bloquear vehículos federales. Protestas por operativos migratorios en Arizona captaron la atención pública.

Videos locales muestran a agentes usando gas pimienta y municiones irritantes para dispersar a manifestantes. La representante Adelita Grijalva afirmó que fue rociada mientras buscaba información en el lugar, aunque el DHS negó esa versión y acusó a algunos manifestantes de agresiones.

En redes sociales, Taco Giro aseguró que algunos locales permanecerán cerrados temporalmente para realizar ajustes y agradeció el apoyo de la comunidad. En un comunicado, ICE sostuvo que la operación desmanteló la capacidad de una organización criminal para explotar trabajadores, y advirtió que se realizarán más acciones similares en el estado. Investigación federal en restaurantes de Arizona continuará bajo supervisión de autoridades.

La administración Trump adelantó que mantendrá los operativos de control laboral y migratorio en todo Arizona, reforzando su política de cumplimiento estricto.