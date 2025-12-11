Con gestos obscenos, niegan entrada a agentes de ICE en un local de pollo frito (Video)

Varios agentes de ICE, incluyendo al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fueron rechazados en un local de Luisiana llamado Brother’s Food Mart, conocido por su pollo frito.

Según imágenes difundidas en redes sociales, los agentes llegaron el fin de semana al establecimiento en vehículos sin distintivos, lo que alertó al subgerente Wayne Davis.

De acuerdo con el medio WWLT, Davis aseguró que vio a varias personas descender con chalecos de la Patrulla Fronteriza, y de inmediato tomó la decisión de bloquear la entrada.

También relató que se encontraba atendiendo a un cliente cuando notó que el grupo se acercaba. Sin perder tiempo, caminó hasta la puerta principal y la aseguró desde dentro.

El video, grabado por él mismo, muestra parte del intercambio: “¿Quieren pollo? (…) Aquí no lo hay, hermano. Vayan a otro sitio”. Seguidamente, les hizo un gesto obsceno con el dedo medio.

Desde afuera, los agentes intentaron abrir la puerta, sin éxito, mientras Davis seguía grabando desde el interior del negocio.

This is the way….don’t let the Nazis into your stores….let them starve like the filthy rats that they are….Brother's Food Mart in Kenner, Louisiana for the win! pic.twitter.com/HfADmMmtQl — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) December 7, 2025

¿Es legal lo que hizo el subgerente de Brother’s Food Mart?

La legislación de Luisiana establece que interferir con acciones migratorias federales es ilegal. Sin embargo, especialistas consultados por Newsweek sañalan que los negocios privados están facultados para restringir el acceso a quienes no sean clientes, y que las operaciones de ICE requieren generalmente una orden judicial para ingresar a zonas no abiertas al público.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó señalando: “A medida que estas personas (el subgerente) se dan cuenta de las mentiras y difamaciones de los medios y ven a los asesinos, violadores y abusadores domésticos que nuestras valientes fuerzas del orden están eliminando de su comunidad para hacerla más segura, esperamos que agradezcan a las fuerzas del orden por lo que están haciendo”.

Asimismo, el abogado Michael Gahagan explicó a WWLT: “Son sus propiedades, su propiedad privada, prohibirle la entrada no es lo mismo que impedir que hagan su trabajo”.

Hasta el momento, no se ha informado si se tomarán medidas legales contra el establecimiento o el subgerente tras el altercado.

