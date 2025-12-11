Sindicatos de Luisiana condenan el despliegue de ICE en Nueva Orleans

El operativo implementado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dirigido a detener a cerca de 5,000 extranjeros carentes de estatus legal con el apoyo de al menos 250 agentes está resultando muy incómodo para los ciudadanos de Nueva Orleans y por ello algunos líderes sindicatos han manifestado su repudio.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el objetivo de la operación cosiste en detener a inmigrantes carentes de estatus legal liberados por las autoridades locales pese a haber incurrido en delitos como allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación.

“Es absurdo que estos monstruos hayan sido liberados de nuevo en las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos y causar más víctimas”, señaló recientemente a través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Desde la semana pasada, por órdenes del presidente Donald Trump, iniciaron los operativos de ICE en Nueva Orleans con Gregory Bovino, jefe de la patrulla fronteriza, liderando a un grupo de agentes enmascarados que recorrieron varios estacionamientos, sucursales de Home Depot, restaurantes y algunos puntos donde se vende comida rápida, en espera de encontrar a inmigrantes para detenerlos.

El objetivo de ICE es lograr detener a cerca de 5,000 inmigrantes carentes de estatus legal que viven en Nueva Orleans. (Crédito: Charles Reed / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. a través de AP)

Frente a dicho panorama, Matt Wood, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); Tiger Hammond, presidente del Consejo Sindical Central del Gran Nueva Orleans; y Chip Fleetwood, secretario-tesorero de dicha organización, emitieron una declaración conjunta a través de la cual señalan que los operativos de ICE implementados en la ciudad, lejos de garantizar mayor seguridad, está dividiendo a la ciudadanía, pues un amplio sector de ésta se siente atemorizada.

“Lo que estamos presenciando en este momento es un ataque directo a los trabajadores de Nueva Orleans. En toda la ciudad, las personas que se sientan en los mismos bancos de iglesia y envían a sus hijos a las mismas escuelas que nosotros están siendo acosadas e incluso separadas de sus familias simplemente por su aspecto.

Está claro que esta operación no contribuirá en nada a que Nueva Orleans sea más segura. Incluso los trabajadores con estatus legal están siendo detenidos y acosados de camino al trabajo. Este teatro político solo beneficia a la clase multimillonaria. No nos dividirá el miedo. Los inmigrantes ayudaron a reconstruir Nueva Orleans después de que fuera devastada por el huracán Katrina: forman parte de nuestra comunidad y de nuestro movimiento sindical de principio a fin”, indica el texto.

Por su parte, Jeff Landry, gobernador republicano de Luisiana, no sólo respalda la presencia de ICE en Nueva Orleans, sino que advierte que sus operativos no cesarán.

“Esto va a continuar hasta que los saquemos a todos de las calles”, declaró recientemente con respecto a los inmigrantes carentes de estatus legal.

