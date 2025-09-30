Gobernador de Luisiana solicita el despliegue de la Guardia Nacional para abatir a la delincuencia

Ante lo complejo que resulta enfrentar a la violencia y la criminalidad, Jeffrey Martin Landry, gobernador de Luisiana, le solicitó al presidente Donald Trump desplegar a la Guardia Nacional en su estado.

A través de un comunicado de prensa, la oficina del republicano de 54 años indicó que fue enviada una solicitud de asistencia federal al Departamento de Defensa, solicitando la activación de hasta mil efectivos de la Guardia Nacional de Luisiana.

“Desde que asumí el cargo, hemos logrado un progreso real en la reducción de la delincuencia en Luisiana, pero el trabajo está lejos de terminar.

Las colaboraciones federales en nuestras ciudades más difíciles han funcionado, y ahora, con el apoyo del presidente Trump y el secretario Hegseth, damos el siguiente paso al desplegar a la Guardia Nacional. Esta misión se trata de salvar vidas y proteger a las familias.

A los criminales que aterrorizan nuestras comunidades: se les acabó el tiempo. La ley y el orden han vuelto a Luisiana”, indica parte de la misiva.

La presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de Luisiana pronto se concretará. (Crédito: Jae Hong / AP)

Siguiendo la línea trazada por Washington en su cruzada para hacerle frente a los inmigrantes carentes de estatus legal, mediante otro comunicado por separado el mandatario de Luisiana anticipó que, con el reforzamiento de la seguridad que brindará la llegada de la Guardia Nacional, los extranjeros viviendo sin documentación en la entidad y que cometan actos delincuenciales serán encarcelados.

“Los pandilleros, violadores, narcotraficantes y traficantes de personas no tienen cabida en este país, y ya no les damos vía libre.

Si vienen a nuestro país ilegalmente y aterrorizan a nuestra gente y comunidad, Luisiana les dará una nueva dirección: la cárcel de Luisiana”, indica el mensaje.

Cabe señalar que, ante la disminución de la delincuencia en Washington a partir del patrullaje de la Guardia Nacional en las calles, el presidente Donald Trump se comprometió a replicar la estrategia en otras ciudades consideradas peligrosas como Los Ángeles y Chicago, pero poco se ha logrado avanzar debido a que los alcaldes demócratas de dichas entidades se rehúsan a ello.

Mientras tanto, en Portland y Oregón ya se tiene programado el arribo de un contingente de integrantes de la Guardia Nacional.

