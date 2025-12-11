Agentes migratorios arrestan a jardineros hispanos en Florida

La comunidad de Davie, al sur de Florida, fue testigo de un operativo realizado el miércoles por la mañana: agentes de la Patrulla de Carreteras (FHP) detuvo un camión con remolque en el que viajaban tres jardineros de origen hispano.

El vehículo quedó registrado como un camión volquete negro con un remolque rotulado y con el nombre Bethel Lawn Service and Landscaping. Circulaba por Griffin Road cuando fue señalado por una presunta infracción de tránsito.

Al operativo también se sumaron agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), división de ICE, quienes revisaron las licencias de los inmigrantes. En ese instante, según relató uno de los dueños de la empresa al Sun Sentinel, dos de los detenidos huyeron.

También explicó que los trabajadores eran guatemaltecos e indocumentados, y que no tenía registros de que alguno tuviera antecedentes.

El propietario expresó su temor ante lo que considera un patrón de vigilancia dirigido hacia hispanos: “Si te ven y eres español, te pararán toda la semana” (…) “No hacemos nada, solo queremos trabajar y tener una vida mejor, nada más”.

Vecinos alarmados en el sur de Florida

Menos de treinta minutos después de esa primera parada, uno de los ocupantes del camión fue esposado por agentes en la escena.

Las autoridades no proporcionaron información sobre su identidad ni las sospechas que motivaron su detención.

Entre los testigos estaba Élder Sánchez, copropietario de Bethel, quien llegó al lugar después de haber monitoreado reportes de operativos desde el día anterior. Al ver su camión detenido y enganchado a una grúa, relató lo que el policía le informó:

“El policía me dijo que los detuvo por una infracción de las luces traseras y, como estaba revisando la matrícula, le pusieron una multa”, comentó.

Los residentes de Davie comenzaron a alertar a la comunidad sobre la presencia de agentes deteniendo principalmente camiones de jardinería. Un video viral mostró a oficiales enmascarados y personal de la FHP alrededor de lo que parecía ser otro vehículo de trabajadores en la zona.

Para muchos vecinos resultó sorprendente ver en su propio vecindario escenas que antes solo habían visto en redes sociales. “Esto está sucediendo de verdad, no es una broma, no es un juego”, expresó un testigo.

Te puede interesar:

· Sindicatos de Luisiana condenan el despliegue de ICE en Nueva Orleans

· Arrestan a inmigrante que ocasionó accidente que hirió gravemente a mujer de Maryland

· Agente migratorio de CBP es acusado de agredir sexualmente y de robar a varias mujeres en Chicago