Agente migratorio de CBP es acusado de agredir sexualmente y de robar a varias mujeres en Chicago

Luis Uribe, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), ha sido acusado de 10 cargos de privación de derechos civiles, y por presuntamente agredir sexualmente y robar a varias mujeres en los suburbios de Chicago, Illinois, además de otro cargo por blandir un arma de fuego durante un crimen violento, informó el Departamento de Justicia (DOJ), en un comunicado.

Uribe cumplía funciones de aduanas e inmigración para la CBP en el área de Chicago, y estaba autorizado a portar armas de fuego y realizar arrestos, dijo la Fiscalía de Estados Unidos.

Los documentos judiciales indican que Uribe trabajaba en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago al momento de las acusaciones.

La fiscalía afirma que abusó de su autoridad para agredir e intentar agredir a varias mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, en varios hoteles suburbanos.

Uribe presuntamente agredió sexualmente y robó a dos mujeres en Schaumburg y Naperville en 2022, y supuestamente blandió un arma de fuego en al menos una de las agresiones sexuales.

Tras difundirse la noticia de los ataques entre la comunidad de trabajadoras sexuales, documentos judiciales indican que, a principios de 2022, una trabajadora se reunió con Uribe en un restaurante y le tomó una foto. Ese testigo compartió la foto con otras personas para advertir a las posibles víctimas.

SEEKING VICTIM INFORMATION: The Chicago Field Office of the FBI is seeking to identify potential victims of Luis Uribe, a U.S. Customs and Border Protection officer wanted in connection with the alleged sexual assault and robbing of multiple women. Read more:… pic.twitter.com/wiBzxp2aE9 — FBI Chicago (@FBIChicago) December 10, 2025

Meses después, según la fiscalía, Uribe agredió a una mujer, identificada como la Víctima C, en una habitación de hotel de Schaumburg. Ella pudo proporcionar a la policía la foto tomada en ese restaurante, que identificaba claramente al sospechoso.

El FBI obtuvo datos de la autopista que indicaban que el sospechoso había viajado entre las plazas de peaje de Devon y Elgin. El hotel donde ocurrió el presunto ataque se encuentra entre esas plazas de peaje.

Inicia juicio contra el agente Luis Uribe

Uribe, arrestado el martes por la mañana, se declaró inocente durante su lectura de cargos en la tarde.

El gobierno instó al juez a negar la fianza a Uribe, diciendo que “podría haber víctimas adicionales identificadas en el futuro”.

La jueza Keri L. Holleb Hotaling ordenó la detención de Uribe y programó su próxima audiencia para el lunes 15 de diciembre a la 1:30 p.m.

Si es declarado culpable, Uribe enfrenta una sentencia mínima obligatoria de siete años de prisión federal y una sentencia máxima de cadena perpetua.

Los agentes de CBP han estado en el foco público después de encabezar la escalada de la campaña de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump.

