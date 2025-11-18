Agente fuera de servicio es detenido por apuntar con un arma a ciudadano estadounidense

Un hombre sospechoso de ser funcionario público fue arrestado por supuestamente obligar a punta de pistola a un adolescente de 17 años a salir de un vehículo, luego de mostrarle una placa. El incidente ocurrió en Temecula, al sur de California, y ha generado preocupación sobre posibles abusos de autoridad.

Gerardo Rodríguez, de 46 años, es señalado por los informes como el presunto agresor, aunque existen versiones contradictorias sobre si actuaba como agente fuera de servicio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso ha abierto un debate sobre la conducta de personas que portan insignias y armas fuera del horario laboral.

El abogado del adolescente, Greg Kirakosian, declaró a CBS Los Ángeles: “Los agentes de ICE hacen esto fuera de su horario laboral, en casa, en pijama; usan su placa y su arma para investigar a la gente del vecindario”. Sus palabras reflejan el temor de familias frente a posibles abusos de autoridad.

Por su parte, un portavoz de ICE indicó a Los Angeles Times que Rodríguez no trabaja para la agencia, mientras que un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Newsweek que la entidad “no puede hacer comentarios sobre asuntos que aún están bajo investigación“. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que el caso sigue bajo investigación oficial.

Investigación y detalles del incidente

El 10 de noviembre, alrededor de las 10:41 p. m., se enviaron agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside a la cuadra 32000 de Daybrook Terrace tras recibir un reporte de un padre sobre la detención de su hijo. Según el comunicado oficial, Rodríguez habría mostrado una placa, obligado al menor a salir del vehículo a punta de pistola y posteriormente entregado al joven a sus padres.

Kirakosian afirmó que el adolescente temió por su vida y que toda la familia es ciudadana estadounidense. Rodríguez fue arrestado en su domicilio sin incidentes y se ejecutó una orden de registro en su casa. El arresto fue bajo sospecha de agresión con arma mortal, poner en peligro a un menor y agresión por parte de un funcionario público, según el comunicado.

Un vídeo difundido por la familia muestra a un hombre acercándose a la camioneta, sacando una pistola y dando repetidas órdenes al conductor. Kirakosian agregó que Rodríguez exigió la identificación del adolescente, lo amenazó con investigar a su familia durante más de diez minutos y solo lo liberó después de la intervención de un vecino.

El diario Los Angeles Times informó que Rodríguez pagó la fianza el mismo día y que su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 26 de diciembre. Mientras tanto, la investigación continúa abierta por parte de las autoridades locales.

El abogado del adolescente subrayó a CBS Los Ángeles que “la familia tiene miedo, al igual que muchos residentes del sur de California hasta Chicago, y esto se está descontrolando”. La oficina del sheriff reiteró que el caso sigue bajo revisión y que cualquier nueva información se dará a conocer conforme avance la investigación.

El incidente resalta la preocupación por el uso indebido de placas y armas por individuos fuera de servicio, así como la necesidad de garantizar la seguridad de los menores y la comunidad frente a posibles abusos de autoridad, manteniendo la transparencia y la supervisión legal en cada procedimiento.