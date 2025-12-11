Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de diciembre

Jueves 11

Nuevo pingüino en el acuario de Long Beach

Rosie, una pingüina Magallanes de cuatro años, está debutando en el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach). El público ya puede verla nadar e interactuar con sus compañeros en el hábitat de pingüinos June Keyes. Disponible todos los días. Boletos desde $35. Informes aquariumofpacific.org.



Foto: Acuario del Pacífico

ABT en el Segerstrom

The Nutcracker, del American Ballet Theatre, es una obra maestra que transporta al público a un país de ensueño lleno de juguetes encantados, soldados, copos de nieve y ratas bailando. Se presenta en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). En días selectos de hoy jueves al 21 de diciembre. Boletos desde $39. Informes scfta.org.

Foto: Marty Sohl

Nueva exhibición en el museo Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta Legends of the Dirt, una exhibición con algunos de los vehículos de carreras más exitosos y extraordinarios de una variedad de disciplinas de deportes de motor todoterreno. Por tiempo limitado. Boletos desde $19. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Bodytraffic en The Wallis

Bodytraffic ofrece en The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) cuatro obras que celebran el estilo audaz, la narración y el movimiento, interpretadas por esta compañía de danza contemporánea originaria de Los Ángeles. Desde hoy jueves al sábado. Boletos desde $43. Informes thewallis.org.

Foto: The Wallis

Fiestas decembrinas en el Queen Mary

Las fiestas navideñas comenzaron en el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach), el barco más icónico del sur de California. Incluye una barra con bebidas de temporada, desayunos y fotos con Santa, películas navideñas, show musicales en vivo y una celebración de fin de año. En días selectos hasta el 1 de enero. El precio de los boletos depende del evento. Informes queenmary.com.

Foto: Cortesía

Viernes 12

Gladys Knight en el Luckman

Gladys Knight, conocida como la Emperatriz del Soul, ofrecerá un show en el Luckman Center for the Performing Arts (5151 State University Dr., Los Angeles), donde interpretará temas de sus seis décadas de carrera. Viernes a las 7:30 pm. Boletos desde $50. Informes theluckman.org.

Foto: Cortesía

Sábado 13

Camino City Terrace en City Terrace

Camino City Terrace, en City of Terrace (entre City Terrace Avenue y Hazard Avenue), es un evento familiar de dos días en el que no habrá automóviles a lo largo de dos millas, con música en vivo, baile, comida local, vendedores artesanales y talleres. Una de las bandas que actuarán será Quitapenas. Sábado y domingo de 11 am a 3 pm. Evento gratuito. Informes hildalsolis.org/camino-city-terrace.

Foto: Cortesía

Home Alone en el Academy

Home Alone, la película sobre un niño al que descuidan sus padres y después tiene que defender su casa de dos ladrones, celebra sus 35 años. El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) la presentará y después habrá una conversación con su protagonista, Macaulay Culkin, y con su director, Chris Columbus. Sábado a las 2 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo Crédito: Disney

Fiesta navideña en el teatro Downey

Para celebrar las fiestas decembrinas, el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey) presentará Ya llegó la navidad, una fiesta que protagonizarán el Mariachi Tierra Mía y el Ballet Folklórico Revolución. Sábado a las 7:30 pm. Boletos desde $46. Informes downeytheatre.org.

Domingo 14

Celebración navideña en el Musco CenterEl Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar y el Ballet Folklórico del Río Grande son parte del festival Campana sobre campana: Christmas in México, que se celebrará en el Musco Center of the Arts (337 N. Cypress St., Orange). Domingo a las 2 y a las 7 pm. Boletos desde $33. Informes muscocenter.org.

Mañana sensorial en The Broad

La Sensory Morning en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) es la última del año, y permite entrada anticipada a las galerías, equipos sensoriales con auriculares con reducción de ruido, artículos táctiles sensoriales, ajustes de sonido e iluminación y otras modificaciones. Domingo de 9 a 10 am. Evento gratuito con reservación. Informes thebroad.org.