Boxeador mexicano de 20 años es asesinado por defender a su hermana

El boxeador mexicano Josué David Hernández, de 20 años, fue asesinado por defender a su hermana en un altercado familiar en el estado de San Luis Potosí el pasado 2 de diciembre.

De acuerdo con la prensa local, el joven boxeador fue herido con un arma blanca por parte de su cuñado, quien momentos antes intentó agredir a su hermana, y falleció en el lugar.

“Fue al parecer una riña, lesionado con un arma blanca y a consecuencia de una lesión en el cuello falleció. Fue una riña de carácter familiar, al parecer eran problemas de índole familiar”, informó la fiscal Manuela García Cázares, encargada del caso.

Tras el hecho el presunto agresor, que ya se encuentra identificado, se dio a la fuga y se desconoce su paradero. Además, la Fiscalía del estado de San Luis Potosí inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

🥊 ÉL ERA JOSUÉ, LA PROMESA DEL BOXEO POTOSINO QUE FUE ASESINADO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO DE #SLP 🖤



La comunidad del boxeo en San Luis Potosí está de luto. Josué David Hernández, joven de 20 años cuyo talento lo proyectaba como una figura destacada del ring, vio su carrera… pic.twitter.com/9bhFn13TnO — Quadratín San Luis Potosí (@Quadratin_SLP) December 4, 2025

Josué David Hernández comenzó a practicar boxeo desde los 15 años y se destacó en torneos estatales como la FENAPO y el Jhons Club. El joven, considerado una promesa del deporte en México, tenía planificado hacer su debut profesional en el 2026.

Titán Rodríguez, su entrenador, compartió unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Facebook. “Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas. Tantos sueños por cumplir… tantas pláticas y toda la confianza que nos teníamos mutuamente para cumplirlo todo. Una parte de mi corazón se va contigo“, escribió.

“Solo Dios sabe por qué suceden este tipo de cosas… Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho Josué David Hernández y que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón… es momento de brillar en el cielo, mi rey. Siempre orgulloso de ti mi hermano”, concluyó.

