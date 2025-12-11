El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 11 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 59 grados Fahrenheit (15ºC)

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:57 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 66 y los 77 grados Fahrenheit (19 y 25 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.