Daniel René está escribiendo su propia historia

Daniel René tiene un amor incontrolable por las fragancias, y la responsable de esa debilidad es su mamá.

“Mi mamá, si Chanel lanzaba un nuevo perfume, ese mismo día iba a comprarlo”, dijo. “Sus amigas veían su colección de fragancias y le decían, ‘¿pero tú estás loca? ¿Por qué tienes tantos perfumes?'”.

Como consecuencia de esa influencia, Daniel René es ahora una de las personas más reconocidas en el mundo de los aromas en las redes sociales. En TikTok acumula 1.7 millones de seguidores y en Instagram casi 300 mil. En sus transmisiones en vivo, que ven miles de personas, habla de cuanta fragancia cae en sus manos, de su composición, su tono, las flores o maderas de las que está hecho.

Sin embargo, esta no es la única faceta de Daniel René. Su carrera se extiende a más de tres décadas, desde que modelaba cuando era un niño para marcas famosas hasta su incorporación a MDO, una versión noventera del exitoso grupo puertorriqueño Menudo.

En ese entonces, el influencer era uno de los vocalistas, porque la música siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Cuando salió de MDO comenzó una carrera como solista y lanzó al mercado varios discos.

Hace unos días, retomó esa faceta y estrenó “Así soy yo”, un corte que lo trae de vuelta a la música. Se trata de una canción que escribió hace casi cuatro años y que originalmente iba a ser parte del álbum “El Camino”. Pero al final, el tema no entró porque el disco tenía otro tono y el corte se quedó guardado en un cajón.

“Siento que este es el momento perfecto para esa canción”, dijo. “Espero que la gente se dé la oportunidad de escucharla completita, que vean el video completito porque van a entender la razón por la cual me desnudo en el video”.

Este será un tema unitario y no hay planes de grabar más por ahora. Para Daniel René, este era el momento de “Así soy yo”, sin nada más alrededor.

“Esto fue un momento; la canción es un mundo, piénsalo como una película”, dijo. “No va a tener una parte dos”.

La canción está inspirada en la relación del artista con su familia, que no lo aceptaba como persona gay.

“Luego tuve que darme cuenta que no debe importar que una persona me acepte”, dijo. “Tú te tienes que aceptar y tú te tienes que querer y tú te tienes que respetar […] Yo no estoy en control de los demás y de verdad que no me deben importar, ya seas mamá, tío, tía, abuela, tatarabuela, amiga o hermano”.

El reto ahora es convencer a sus seguidores de TikTok de esta faceta que no conocen de Daniel René, porque solo lo han visto como el exitoso experto en fragancias.

“Todo el mundo tiene derecho a escribir su propia historia”, dijo. “Y eso es lo que estoy haciendo”.