Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de diciembre de 2025

PISCIS

Mitad de semana que inicias algo estresado, chipi y hasta medio desconectado de ti mismo, mi amor. Es momento de que te sientes tantito y pongas en claro tus sentimientos, porque traes un relajo interno que ni tú solito entiendes. Pregúntate bien hacia dónde vas, qué esperas de la vida y qué fregados quieres construir, porque andas muy de dejar todo a la deriva y luego te quejas. A veces te metes en situaciones bien perras porque te cuesta entender cómo piensan los demás, Piscis; recuerda que no todos traen tu mismo nivel de sensibilidad, así que escucha primero, analiza después y ya por último suelta tu crítica sin tanto drama.

Cuida mucho lo que hablas con esas “amistades” que tienes, porque últimamente traen la lengua más larga que la lista del súper. Te pueden meter en chismes de los que después no vas a saber cómo salir y terminarás quedando como el malo o la mala del cuento.

En el amor y el delicioso, eres bien cariñoso… pero para encenderte te tienen que poner un ambiente sexy, atrevido y bien perrón, porque tú no te prendes con cualquier chiflido. Exigente sí eres, pero cuando logran despertar tu instinto, das cátedra y haces tu trabajo como si te pagaran por hora extra.

Evita caer en pleitos tontos con tu pareja o con quien estés saliendo; cambia la conversación o respira tres veces antes de soltar otro comentario hiriente porque puedes hacer un problemón de nada. Y aguas con amores por redes sociales: recuerda que no todo lo que brilla en internet es oro, algunos son puro filtro y malas intenciones. Cierres de ciclos emocionales, sueños muy reveladores y una noticia laboral te harán replantear tus próximos pasos.

ACUARIO

No le tengas miedo a los cambios que vienen, Acuario; la vida ya te está empujando a mover ese trasero porque si sigues igualito, nada va a mejorar. Empieza por actuar distinto, por cambiar pequeñas rutinas y por dejar de autosabotearte. Un amor ya anda a la vuelta de la esquina o incluso ya llegó en estos días, pero tú traes un miedo bien ridículo a ser lastimado otra vez. Entiende: si no te arriesgas jamás sabrás qué pudo haber sido. Y tú eres muy de quedarte con las ganas… y luego llorar por lo que no hiciste.

Se vienen pedos con el piores-nada por chismes y malentendidos; tu economía puede bajar un poquito, pero así como baja vuelve a subir. En cuanto dejes de meterte en problemas ajenos y pongas atención en TU vida, vas a dejar de sufrir y empezarás a avanzar. El pasado ya se lo llevó la shingada, ¿para qué lo quieres revivir? Ya una vez te destrozó y si lo traes de nuevo al presente, te va a volver a dejar tirado. Así que déjate de mam$adas y suelta lo que ya no sirve.

Mucho cuidado con lo que digas sobre tus amistades, porque podrías caer en la hipocresía sin darte cuenta y cuando eso salga a la luz, te van a mandar por un tubo sin pensarlo dos veces. También has descuidado tu alimentación y el ejercicio, y si sigues así viene un aumento de peso bien perro que te va a sacar de onda cuando te veas al espejo.

Tendrás sueños raros, cambios de humor y una oportunidad laboral que te hará replantear decisiones. Vienen limpias energéticas y hasta una salida inesperada con alguien que te mueve el tapete.

CAPRICORNIO

Si un amor del pasado te busca, Capricornio, no te emociones ni tantito. Esa persona no trae nada bueno, ya movió su vida hacia otro rumbo y solo vuelve cuando está aburrida o cuando necesita subir su ego. Si caes otra vez, terminarás embarrado en la misma cochinada de siempre. Si tienes pareja, viene una situación fuerte que los va a unir más, como una prueba o un evento importante que hará que se demuestren lo que realmente sienten.

Aguas con enfermedades respiratorias, porque en estos días andarás más vulnerable que de costumbre. Una buena rutina de ejercicio, vitaminas y alimentación decente será clave para recuperar tu bienestar y sentirte más seguro ante los demás. Un nuevo ciclo está entrando en tu vida y los cambios que se habían venido anunciando por fin empiezan a manifestarse. No te apen%dejes ni vuelvas a cometer errores viejos; si la vida te ha puesto pruebas duras es porque necesitabas aprender la lección para dejar de tropezar con la misma piedra.

Aléjate de gente que te daña o que solo te usa para desahogarse. Tú mereces paz, estabilidad y personas que sumen, no que te corten las alas. El contacto familiar será esencial en estos días: te ayudará a acomodar tus emociones y recuperar tu alegría interna. Proyectos en puerta se visualizan muy fuertes; vienen buenas ganancias e incluso la oportunidad de emprender algo nuevo. También se ve una conversación importante que te ayudará a cerrar por fin un ciclo con alguien que ya no debía estar en tu vida.

SAGITARIO

Deja las harinas, los refrescos y los antojitos a media noche porque traes el vientre más inflamado que un globo de feria, Sagitario. Además, te vas a enterar de un evento social en el que no fuiste requerido y eso te puede picar el orgullo, pero ni te enganches: a veces es mejor no estar donde no te quieren.

Un amor que viene por parte de una amistad empezará a echarte los perros, y tú muy de darte tu taco, pero también muy de andar dando atole con el dedo en redes sociales. Eres experto en prender el boiler pero jamás meterte a bañar, así que cuidado con generar ilusiones que no vas a cumplir. Tu nobleza y tu buena voluntad te ayudarán a atraer a la persona que realmente te gusta, pero no te transformes para caerle bien a alguien. Si finges, tarde o temprano se te cae el teatrito.

No temas a personas que quieren fregarte o hacerte sentir menos; defiende tus opiniones y tu carácter. Tú eres fuego y no cualquiera te apaga. Aguas con una amistad de tu pareja —si es que tienes— porque anda diciendo cosas de ti para crear problemas y quedar como mártir. No te confíes de gente que acabas de conocer, porque vienen dos caras, malas vibras y traiciones disfrazadas de sonrisitas.

Cuida mucho tus pertenencias porque se visualizan pérdidas materiales y económicas en puerta. En lo laboral, un ambiente tenso se aproxima debido a movimientos, cambios internos y exigencias nuevas de tus superiores. Mantén la calma, demuestra tu capacidad y no te dejes mangonear.

ESCORPIÓN

No le temas a los cambios que vienen, Escorpión; al contrario, abrázalos porque cada uno te va a mostrar el camino correcto para alcanzar eso que tanto quieres. En estos días tendrás claridad para saber qué decisiones tomar y a quién mandar a volar. Cuídate un shingo de gente que actúa como parásito en tu vida, porque hay varios que nomás se te pegan para chuparte la energía, quitarte la paz y hacerte pasar un mal rato sin necesidad. Esos vampiritos emocionales son tu peor enemigo.

La monotonía puede ser el veneno de tu relación —si tienes— porque tú necesitas pasión, aventura y movimiento, no una relación donde todo sea rutina y frialdad. Y ojo: si una persona ya te shingó una vez, lo va a repetir sin fallar, así que pon límites y manda a la fregada lo que ya no suma. Habrá un pleito o malentendido con alguien importante para ti; utiliza palabras sabias, porque una frase mal dicha puede empeorar las cosas. Esta semana es muy perra para iniciar relaciones o consolidar las que ya existen. Andarás magnético, atractivo y con energía seductora a full.

En tu trabajo vienen nuevos retos, pero también puertas grandes y mejores oportunidades económicas. Aprovecha lo que se te ofrece y no tengas miedo de pedir lo que vales. A la fregada quien solo te busca cuando necesita algo; aprende a dar el mismo trato que recibes y deja de mendigar tiempo o atención que no te dan.

Tu cuerpo te está pidiendo auxilio. Se ve la necesidad de un lavado de estómago o desparasitación, porque mucha de tu inflamación viene de estreñimientos viejos y retención de líquidos. Bájele al sodio, muévete más y no vivas solo de antojos. Semana ideal para limpiar energías, cerrar ciclos y tomar decisiones sin miedo.

LIBRA

Un presentimiento te pondrá en el camino de nuevos ingresos, Libra; vas a sentirlo en el alma como una corazonada muy clara. Aprende a controlar tu carácter porque últimamente andas medio explosivo y eso te puede alejar de gente que sí te quiere. Antes de emitir una crítica sobre amistades, infórmate bien de la historia completa; no juzgues desde la ignorancia porque puedes lastimar a quien no se lo merece.

Has vivido mucho tiempo en las nubes, en tu fantasía bonita donde todo es perfecto, pero ya va siendo hora de poner los pies en la tierra. Ve a las personas como son, sin adornos ni disfraces, porque si las idealizas, las decepciones te van a caer como cubetada de agua fría. Recuerda: nadie es perfecto, ni tú.

Los cambios lunares va a despertar tus instintos íntimos y andarás bien encendido o encendida, deseando reencontrarte con esa persona que te trae vuelto loco. Podrías incluso planear un viaje para verla. Necesitas dormir mejor, porque el insomnio te pondrá de malas y puede desencadenar nerviosismo, ansiedad o dolores de cabeza. No te culpes por lo que pasó; el pasado ya quedó atrás, aprende de él y mira hacia adelante sin remordimientos.

Si tienes pareja, se aproxima una situación que pondrá en duda tus sentimientos o los de la otra persona. Pero no te desanimes: este evento puede servir para reforzar la relación, hablar cosas pendientes y aclarar malos entendidos. Se viene una oportunidad económica, un reencuentro muy especial y conversaciones que te harán ver la vida con otros ojos.

VIRGO

Pon orden en tus ideas y sentimientos porque podrías lastimar a personas que realmente te valoran. El karma anda pisándote los talones y cualquier error, comentario o acción mal hecha se te podría regresar más pronto de lo que crees. Cuida la manera en la que te expresas de los demás, porque un chisme o malentendido puede terminar en la pérdida de una amistad muy importante para ti.

Si esa persona no se acerca, no te busca y no hace nada por estar contigo, ¿para qué sigues rompiéndote la cabeza intentando que funcione? A veces soltar es más sano que aferrarse. Un viaje está por llegar, así como estrés por trabajo o estudios, pero llévala tranquila y no te adelantes a problemas que todavía ni existen.

En las noches podrías sentir nostalgia, tristeza o frustración por cosas que no se han cumplido. Deja de atormentarte; ponte las pilas y comienza a trabajar en eso que tanto quieres. Recuerda que nunca es tarde para empezar. La vida es una y se está yendo, mi amor: disfruta lo que tienes alrededor, no te quedes con ganas de nada y que te valga madres lo que la gente opine. Nadie te mantiene, nadie te da para el gasto.

Cuidado con enfermedades respiratorias y dolores musculares en estos días. Una fiesta, reunión o evento familiar te ayudará a relajarte. También se fortalecen amistades a distancia y podrían darse posibilidades de romance muy interesantes. Si tienes pareja, se visualizan discusiones por familiares o amistades metiches.

LEO

Un cambio en tu trabajo se ve muy fuerte y será para tu beneficio, Leo. Algo se acomoda, alguien se mueve o una puerta se abre para que recuperes tu fuerza y seguridad. No te exijas más de lo que puedes dar y deja de querer resolver la vida de todo mundo cuando ni la tuya tienes en orden.

Si estás pasando por un mal momento en tu relación, es hora de poner las cartas sobre la mesa. Si esa relación ya no está dando frutos, mándala a la shingada sin remordimientos; no pierdas tu tiempo en quien no está dispuesto a apostar por ti. Esta semana necesitarás mantenerte firme y no dejarte envolver por gente p3ndeja que solo quiere provocarte para que explotes y pierdas tu centro.

No permitas que comentarios malintencionados te arruinen los días; aléjate de personas tóxicas y depura esas amistades que solo te meten ideas feas en la cabeza.

También deja de cargar los fracasos del pasado, porque eso te está impidiendo ver las oportunidades que el presente te pone en la cara. Se acerca una oportunidad en el amor con alguien que entró recientemente a tu vida. Esa amistad puede convertirse en un romance bien perrón si ambos ponen de su parte.

Comunicación será la clave; si hablan claro, esto puede convertirse en una relación bien estable y llena de pasión. En lo económico vienen pagos, movimientos y noticias que te acomodarán mejor para cerrar el año.

CÁNCER

Escucha más a las personas que te quieren, mi Cangrejito, porque traes la cabeza tan llena de pendientes y emociones que a veces te hablan y tú nomás oyes el viento. Cuando estás soltero o soltera, en vez de andar buscando amor como si fuera oferta del Buen Fin, mejor búscate a ti, porque traes un desorden emocional que ni tú mismo entiendes. Antes de iniciar algo nuevo, tienes que sanar pleitos viejos, heridas que quedaron abiertas y resentimientos que todavía pican; si no sueltas el pasado, vas a terminar lastimando a quien llegue con buenas intenciones.

Si un ex sigue fregando con mensajes o lloriqueos, recuerda: perro huevero ni aunque lo bauticen en agua bendita. Esa persona no cambió ni cambiará. Si tú decides volver a sufrir, también acepta las consecuencias.

Amistades te buscarán para salir, reír, distraerte, cenar o echar chisme; vas a disfrutar, pero también descubrirás que ya no estás para desvelarte hasta las 4 a. m. como antes. Necesitas dormir más, porque tu energía, tu humor, tu rendimiento sexual y hasta tu piel ya están pidiendo descanso a gritos.

Si tienes pareja, vienen cambios necesarios. Después de tantas dudas, comenzarás a notar lo que realmente vale tu relación: alguien ha aguantado tus chingaderas o tú las de esa persona, y eso demuestra que todavía hay algo qué rescatar. Habrá conversaciones profundas que abrirán camino a una relación más estable y madura.

En el dinero se ven mejoras muy marcadas: pagos que llegan, un alivio económico, una oportunidad de inversión y hasta la posibilidad de cambiar de carro o estrenar uno. También se ve una noticia familiar que te llenará el corazón de tranquilidad y esperanza. Cuidado con dolores en la espalda y desbalances emocionales por estrés acumulado; atiéndete.

GÉMINIS

No permitas que la inmadurez de otros o las pende%jadas ajenas te arruinen el día, Géminis. Vas a enfrentarte a una ola de energías negativas que vienen de tu trabajo y amistades que traen envidia atorada. Por eso muchos de tus planes se te ceban: te bloquean con su mala vibra. Hazte una barrida, prende una veladora de abre caminos y corta de raíz todo lo que te quiera frenar, que tú tienes brillo de sobra.

Se aproxima un viaje, una amistad se fortalece y una relación larga podría llegar a su fin de manera inesperada. También se visualiza la realización de trámites importantes o documentos que por fin logras avanzar. Si no tienes pareja, es porque sigues cargando resentimientos, mentiras pasadas y traiciones que no has sanado. Te da miedo volver a confiar, pero no permitas que esas experiencias te encierren. Conocerás a alguien por redes que te hará revivir emociones que ya dabas por muertas. Te vas a sorprender.

Se ve la posibilidad de embarazo en un miembro de tu familia y un accidente leve para un conocido que te va a sacar un susto. Cuida tus nervios, tus dolores gástricos y esa ansiedad que ya está a reventar. El insomnio se debe a que estás desajustado: falta de ejercicio, mala alimentación y estrés acumulado. Haz cambios pequeños y verás resultados grandes. También llega una llamada o mensaje que te aclarará una duda que te tenía intranquilo desde hace días.

Vienen oportunidades económicas que debes tomar con cabeza fría y no desde la impulsividad que a veces te caracteriza. Sé más selectivo con tus amistades porque algunos ya enseñaron el cobre.

TAURO

No le temas a los cambios, Tauro; tú siempre te resistes a moverle a tu vida, pero estos cambios que vienen te van a enseñar cuál es el camino correcto. Un familiar podría enfermarse, pero nada grave; saldrá adelante sin problema. No descuides a tu familia ni a tu pareja, porque ese distanciamiento que traes puede enfriar la relación más rápido de lo que crees. A veces basta una atención, un detalle o una conversación sincera para evitar malos entendidos.

Tu tenacidad te va a llevar lejos: se te consolidan proyectos que venías arrastrando desde hace tiempo. Pero no permitas que la hipocresía o la ingratitud de algunos te hagan pasar un mal momento. Si alguien te hace sentir menos o te roba tu paz, pregúntate: “¿qué shingados hago aquí?” Es urgente que limpies tus redes sociales, tu entorno y tus emociones de personas que nomás tiran veneno; te están afectando más de lo que crees.

Si un amor ya quedó en el pasado, suéltalo. Deja de coleccionar recuerdos que solo te atormentan. En el trabajo, el ambiente mejora siempre y cuando te mantengas lejos de chismes y cumplas tus responsabilidades. Pero aguas: regresan relaciones prohibidas a tu vida, y si no pones límites, podrías terminar siendo plato de segunda mesa. Respétate, porque si tú no lo haces, nadie lo hará.

Se ven mejoras económicas, mejores tratos, invitaciones sociales y la oportunidad de tomar un curso o adquirir una habilidad nueva. También viene una conversación clave que te abrirá los ojos sobre una situación que no habías querido ver.

ARIES

Te has descuidado bien feo, Aries, tanto en lo físico como en lo emocional. Ese cuerpazo criminal que te cargabas se está perdiendo por las depresiones, la flojera y los malos hábitos. Cuando te deprimes comes de más, duermes de menos y te vale madres el mundo entero. Retoma tu rutina: haz ejercicio, come mejor, toma agua, muévete. Hazlo por ti, no por gustarle a alguien más.

No busques amor ahorita, porque podrías elegir mal y aferrarte a alguien que no te conviene. Aprende a disfrutar tu soledad, porque cuando llegue un amor sano, no lo vas a necesitar para sentirte completo; solo será un extra bonito. En el amor, recuerda: quien quiere más es quien más sufre. No entregues el 100% a alguien que apenas te da un 40%, no seas tú quien sostiene la relación.

Tienes opciones, Aries. Amores nunca te faltan, pero aprende a no quedarte con el primero que te hable bonito. Averigua quién es de verdad, no te dejes llevar por la envoltura. Se aproxima estrés en el trabajo, pero también la posibilidad de un viaje fuera de tu ciudad que te va a despejar la mente. Se ve una boda, un bautizo o un evento familiar que te hará cambiar tu humor.

También viene la oportunidad de entrar a un negocio que te dejará buenas ganancias si lo tomas con responsabilidad. Y no hagas caso a comentarios pen$dejos de vecinos, vecinas o gente metiche que solo quiere fregarte.

Ignorar a quien te quiere joder duele más que cualquier respuesta. Y recuerda: no busques a quien no te busca y no te rebajes por quien no hace nada por tenerte.