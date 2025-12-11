Padres enfrentan cargos de asesinato por la muerte de su hija de 2 años tras ataque de un perro en Oklahoma

Una pareja de Oklahoma City fue acusada de asesinato en primer grado tras la muerte de su hija de dos años, Locklynn Rose McGuire, atacada por uno de los perros que la familia mantenía en condiciones de maltrato, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Oklahoma.

La policía encontró a la niña con lesiones “terribles y compatibles con un ataque animal” después de responder a un reporte de que no respiraba. De acuerdo con los investigadores, Locklynn habría sido atacada por el mismo perro en una ocasión previa, pero sobrevivió con heridas graves.

Una casa con perros desnutridos y señales de negligencia

El Departamento de Bienestar Animal de Oklahoma City retiró de la vivienda cuatro perros —tres de ellos desnutridos— además de dos dragones barbudos. Los agentes concluyeron que la niña estuvo sola “durante un período considerable” en la habitación donde ocurrió el ataque, según declaró el sargento Dillon Quirk.

Tras revisar los hallazgos, la fiscalía elevó los cargos de los padres, Darci Lambert, de 24 años, y Jorden McGuire, de 34, de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado, junto con dos cargos adicionales de crueldad animal.

Fiscalía: “No protegieron a su hija”

Para el Ministerio Público, la pareja actuó con “malicia” al permitir que su hija permaneciera cerca de un perro peligroso y en malas condiciones, “plenamente conscientes del grave riesgo”. Ambos permanecen bajo custodia con una fianza de un millón de dólares cada uno.

Oklahoma contempla la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en determinados casos de asesinato en primer grado.

Una familia devastada por la tragedia

En una recaudación de fondos creada por familiares, Locklynn fue descrita como “pura luz, curiosa, dulce y llena de alegría”. El mensaje afirma que su muerte “ha dejado a toda la familia destrozada”.

La audiencia preliminar del caso continúa mientras las autoridades detallan los alcances de la negligencia que derivó en una tragedia que pudo haberse evitado.

