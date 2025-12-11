Trump resta importancia a la relación de Putin y Maduro

Pese a que Washington mantiene una de las campañas militares y económicas más agresivas contra el régimen sudamericano de Venezuela, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que al presidente Donald Trump, le preocupe la relación entre Nicolás Maduro, y el líder ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter “sólido” de su vínculo.

El presidente Donald Trump no está preocupado por el respaldo que el mandatario ruso le expresó recientemente al líder venezolano, así lo aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, al ser cuestionada sobre la creciente coordinación entre Moscú y Caracas en medio de las tensiones regionales.

Durante la conferencia matutina, Leavitt rechazó de forma tajante que Trump vea con inquietud el “abrazo” político entre Putin y Maduro. “No creo que eso preocupe al presidente en absoluto”, dijo.

Además, subrayó que Trump no ha sostenido comunicación con el mandatario ruso sobre ese tema. “Lo dejaré hablar por sí mismo. No ha hablado con el presidente Putin”, puntualizó Leavitt.

La declaración llega en un momento en el que Venezuela presume un renovado apoyo ruso basado en el “Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación” firmado por ambos gobiernos a inicios de año y que entró en vigor hace apenas unas semanas.

Ese acuerdo, según Maduro, ha sido clave para solicitar asistencia a Moscú frente a la presión militar estadounidense desplegada alrededor del Caribe.

Durante años, Moscú ha inyectado armas, dinero en efectivo y recursos vitales a Caracas, apuntalando el desmoronado imperio petrolero de Venezuela con empresas conjuntas, envíos de equipo militar y miles de millones de dólares en préstamos y acuerdos de financiación rusos, atando efectivamente partes de su industria petrolera a la chequera del Kremlin.

Rusia refuerza su respaldo mientras crecen las tensiones en el Caribe

De acuerdo con el Kremlin, la llamada telefónica entre Putin y Maduro se centró en reafirmar una alianza que por años ha apuntalado la frágil economía venezolana.

En un comunicado oficial, Moscú aseguró que Putin expresó su “solidaridad con el pueblo de Venezuela” y reiteró su compromiso de apoyar al gobierno de Maduro frente a “la creciente presión externa”.

Ambos mandatarios también reafirmaron su acuerdo para avanzar en proyectos conjuntos en materia energética, financiera, cultural y humanitaria.

El fortalecimiento del vínculo ocurre mientras Washington incrementa su presencia militar cerca de las costas venezolanas. Desde septiembre, Trump ha enviado 11 buques de guerra y cerca de 15,000 soldados como parte de una ofensiva marítima contra lo que la Casa Blanca describe como “operaciones narcoterroristas” vinculadas al régimen de Maduro.

En las últimas semanas, embarcaciones presuntamente asociadas a cárteles operando bajo protección del gobierno venezolano han sido interceptadas por fuerzas estadounidenses.

La tensión alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles, cuando Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, generando fuertes reclamos desde Caracas.

Imagen de video colocado en X por la secretaría de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. Crédito: Oficina de la Secretaria de Justicia de EE.UU. | AP

Aunque no se ha confirmado públicamente el envío de armas o asesores militares rusos a Venezuela tras el incremento de actividad naval estadounidense, informes de inteligencia apuntan a que un avión de carga ruso sospechoso de trasladar material militar aterrizó en el país sudamericano en octubre.

Moscú y Caracas también mantienen cooperación a través de Irán, su aliado común, que ha provisto tecnología de drones Shahed a Venezuela y Rusia.

A las acusaciones sobre narcoterrorismo se suma otra preocupación de Washington: la presunta presencia de células de Hezbolá en territorio venezolano.

Funcionarios estadounidenses apuntan desde hace años que Irán ha utilizado su relación con Caracas para facilitar actividades ilícitas y vínculos entre redes criminales y terroristas en la región.

Trump, por su parte, no se ha pronunciado sobre la llamada entre Putin y Maduro. Pero en una entrevista reciente dejó entrever que la presión aumentará.

“Los días de Maduro están contados”, declaró el mandatario en un mensaje que confirma que el conflicto político y militar en el Caribe está lejos de llegar a su fin.

