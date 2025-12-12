¡Alto a las redadas! piden a la Virgen de Guadalupe

Como lo ha hecho desde hace 15 años, Aldo acudió a darle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe a la Plaza México, pero en esta ocasión se unió al clamor popular, pedirle a la Morenita que pare las redadas migratorias.

“Lo que está haciendo este señor (el presidente Trump) no está bien. Yo soy dueño de un pequeño negocio y desde que se vinieron las redadas, las ventas empezaron a bajar. La gente ya no quiso salir, tiene miedo”, dice Aldo, quien pide no dar su nombre completo también por temor.

Con profundo respeto, muchos angelinos acudieron a venerar a la Virgen de Guadalupe en su día en la Plaza México. (Araceli Martínez/La Opinión)

Dice que los operativos de migración han afectado a los pequeños negocios.

“Tenemos que pagar renta en la casa, en el negocio y comprar comida. Están tan mal las cosas que como soy papá soltero tuve que pedir asistencia pública porque no estoy generando suficientes ingresos. Nunca había pasado por una situación parecida”, dice consternado.

Aldo platica que aunque él posee un estatus migratorio, eso no le quita el miedo de que lo puedan detener y quitar sus documentos.

“Por eso estamos pidiendo a la Virgencita que paren estas redadas”, dice mientras marcha con todo fervor en la procesión para honrar a la Virgen de Guadalupe que se llevó a cabo el viernes 12 de diciembre en la Plaza México.

Con música de banda le dieron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Plaza México. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La Virgen de Guadalupe es un poderoso símbolo religioso y cultural de México, venerada como la “Reina de México” y la “Emperatriz de América”. La festividad principal para honrarla se realiza el 12 de diciembre de cada año.

Desde las siete de la mañana, los fieles Guadalupanos empezaron a congregarse en la tradicional plaza de la ciudad de Lynwood, California. En punto de las ocho, dieron inicio a la procesión. Una imagen grande de Nuestra Señora de Guadalupe iba al frente de la marcha ceremonial en la que se rindió homenaje a la Virgen en su día.

Músicos integrantes de la Banda La Misma Esencia marcharon por delante, amenizando la procesión con sus notas alegres, mientras la multitud de fieles guadalupanos los seguía en silencio.

Algunos devotos portaban pequeñas banderas de México. Había gente de todas las edades. Madres empujando niños en sus carriolas; otras los llevaban en brazos; iban parejas jóvenes y de adultos, y algunos hicieron la procesión en sillas de ruedas.

Una emotiva procesión en honor a la Virgen de Guadalupe se llevó a cabo en la Plaza México. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La marcha religiosa dio la vuelta a la amplia Plaza México, y concluyó con un concierto que arrancó con las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, considerada la Patrona de México.

Claudia Navarro, una residente de la ciudad de Bell Gardens, se unió orgullosa al evento cultural religioso. La acompañaba su esposo y su hijo.

“Hoy es un día muy especial para darle homenaje y respeto a nuestra Madre”, dice.

Pero en esta vez, traía un pedido especial para la Virgen.

“Hoy le pido que proteja a toda la gente que agarra Migración; y que les dé muchas bendiciones. Son personas que están en este país con sus seres queridos; y si no los hubieran detenido, estaría aquí celebrando y honrando a Nuestra Madre. Le ruego a la Virgen que ya pare todo este acoso contra nuestra comunidad”.

Carlos Barcena pide a la Virgen de Guadalupe que paren las hostilidades contra los inmigrantes. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Carlos Barcena acudió a llevarle las Mañanitas a la Virgen animado por el amor de toda la vida que le ha profesado.

“Más que nada necesitamos aliento por los problemas que hay en la actualidad. Primero le rogamos a Nuestra Madre que nos traiga bendiciones, pero también que ayude a aclarar la mente de quienes están en contra de nuestra comunidad y cambie la situación que estamos viviendo”, dice Carlos, que vive en la ciudad de Huntington Park.

“Cada 12 de diciembre me tomo el día en mi trabajo de la construcción para dedicarlo a honrar a la Virgen”.

Juan Vázquez participa en la procesión a la Virgen de Guadalupe. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Juan Vázquez quien también se levantó temprano para felicitar a la Virgen de Guadalupe en la tradicional Plaza México, le pidió por su salud y porque paren los problemas en la comunidad.

“Me hace sentir triste esto que está pasando con las redadas y tantos arrestos. El mundo fue hecho para todos, y que alguien ponga reglas, no se me hace bien. Tendríamos que disfrutar de lo que nos da Dios; y no dividirnos”.

Así que su principal petición fue que acaben los operativos migratorios, más seguridad en el mundo y que seamos mejores seres humanos.

Muchas familias madrugaron para cantar las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.(Araceli Martínez/La Opinión)

Las celebraciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe comenzaron en la Plaza México desde el 11 de diciembre con una recreación teatral de su aparición y la colocación de un altar simbólico.

El evento concluyó con una serenata a la Virgen Madre interpretada por el Mariachi Azteca.

El 12 de diciembre se realizó la procesión, le cantaron las mañanitas y luego vino un concierto dedicado a la Virgen en el que participaron artistas locales, y se repartió pan de dulce y café.

Además de suplicarle a la Virgen Morena, el cese de la cacería contra los inmigrantes, las familias angelinas pidieron por los suyos.

Gabriela Gutiérrez, una madre residente de la ciudad de Compton, que se despertó muy temprano para ir a la Plaza México a celebrar a la Virgen, dice que en especial le encomendó a su quinta hija a la Virgen, ya que justo el 12 de diciembre, estaba festejando su primer año de vida.

“También le he rogado a la Virgen para que cambie el mundo. Todo está muy feo, hay mucha violencia, mucho crimen, muchas deportaciones. Le supliqué que ablandara el corazón de los gobernantes, porque no es justo que muchas familias estén sufriendo por la separación”.

María del Carmen Fernández, originaria de Jalisco, México llegó ataviada con un vestido tradicional paquistaní, Salwar Kameez.

“Mi fe católica me motiva a venir a rendir tributo a la Guadalupana, y participar en esta procesión es una forma de que mis creencias y tradiciones sigan. Le he pedido a la Virgencita que proteja a mi familia, a mis hijas, a mis amigas y a mis compañeras de trabajo”.

Jesús y Ana Santiago piden salud y trabajo a la Guadalupana. (Araceli Martínez/La Opinión)

Jesús y Ana Santiago, de raíces mexicanas afirman que creen mucho en la Guadalupana, y le han pedido que los ayude en todo.

“Sobre todo oramos por nuestra salud y mucho trabajo”, dice Jesús de 68 años, quien trabaja para una compañía de carga en Los Ángeles.

Karla y su pequeña hija Nohemí en la procesión a la Virgen de Guadalupe.(Araceli Martínez/La Opinión)

Karla pidió bendiciones para su niña Nohemí de tres años, a quien vistió con un traje indígena en honor a Juan Diego, el indígena convertido en santo a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, al norte de la ciudad de México en cuatro ocasiones entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531.

“He venido porque quiero que mi hija conozca a la Virgencita y crea en ella”, dice.

Ema Reynoso de 85 años arribó en su silla de ruedas al festejo de la Virgen en la Plaza México.

“Solo le he pedido a la Virgen salud y me quite todos mis males”, dice mientras el sonido de los instrumentos de viento de la Banda La Misma Esencia resuena por todo lo alto de la Plaza México.

Files Guadalupanos de Los Ángeles rinden tributo a la Virgen en su día. (Araceli Martínez/La Opinión)

Mientras al sureste de Los Ángeles, se veneraba a la Guadalupana, un par de horas más tarde, en la Placita Olvera en el centro de la ciudad, una coalición diversa de sindicatos, líderes religiosos, organizaciones de derechos de los inmigrantes y organizaciones comunitarias se reunieron para una celebración pacífica por Día de la Virgen de Guadalupe.

El evento incluyó un servicio de oración, una procesión y una vigilia basados ​​en la esperanza, la resiliencia y el cuidado mutuo.

La procesión se detuvo frente al centro de detención de Los Ángeles y concluyó en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles para la misa del mediodía.

En un comunicado, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, CHIRLA externo que para millones de inmigrantes latinos, el Día de la Virgen de Guadalupe ofrece un apoyo espiritual, especialmente en un momento en que las familias inmigrantes continúan enfrentando una aplicación agresiva de la ley y amenazas generalizadas a sus derechos.

“En un momento en el que muchas comunidades marginadas se enfrentan a crecientes perjuicios, la tradición guadalupana sigue siendo una poderosa fuente de protección, unidad y dignidad”, expusieron.