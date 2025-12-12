Arrestan a presunto miembro de una pandilla en Philadelphia que era buscado por 3 homicidios

Un presunto sicario de una pandilla de Philadelphia, de 25 años, fue arrestado después de que las autoridades informaran que era buscado por tres asesinatos distintos, incluyendo el de un joven de 16 años.

Tyvine Jones fue capturado el miércoles en un complejo de apartamentos en el condado de Delaware, según informó el Servicio de Alguaciles de EE. UU. de Philadelphia.

“Tyvine Jones era uno de los ‘más buscados’ de Philadelphia por su participación en el asesinato de tres personas entre 2020 y 2022”, declaró Eric Gartner, alguacil de EE.UU. para el Distrito Este de Pensilvania, en un comunicado tras el arresto.

Jones, presunto miembro y sicario de la pandilla “Blumberg”, está vinculado a tres asesinatos distintos ocurridos en Philadelphia en agosto de 2020, mayo de 2022 y septiembre de 2022.

Tyvine Jones, aka "Eerd" has been captured in Lansdowne, Delaware County, by @USMS_Philly @PAAttorneyGen agents and @LansdownePolice. Jones, an alleged hitman and member of the North Philadelphia "Blumberg" gang, was wanted for 3 separate murders. The victims were 16, 20, and 23. pic.twitter.com/pUWN1lkN1W — U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) December 10, 2025

Las tres víctimas, de 16, 20 y 23 años, murieron por heridas de bala, informaron las autoridades, sin dar más detalles.

El alguacil adjunto supervisor de EE.UU., Robert Clark, había calificado previamente a Jones como “lo peor que la sociedad puede ofrecer”. “Su desprecio por la vida humana representa una amenaza continua para el público y debe ser considerado armado y altamente peligroso”, declaró Clark.

El grupo de trabajo actuó tras una pista anónima que los condujo a los Apartamentos Stratford Court, donde se creía que Jones se escondía, según el Servicio de Alguaciles.

Los alguaciles, junto con agentes del Fiscal General de Pensilvania y detectives de homicidios de Philadelphia, rodearon el complejo y encontraron a Jones en el lugar.

Jones fue detenido sin incidentes y trasladado a la División de Homicidios de Philadelphia para su procesamiento.

“Junto con nuestro Departamento de Policía de Philadelphia y otros colaboradores, nuestro compromiso con los ciudadanos se mantiene firme: la búsqueda incesante de fugitivos violentos como Tyvine Jones, cuya existencia desenfrenada solo sirve para minar nuestra gran ciudad”, declaró Gartner.

