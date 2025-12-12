Hechos de la semana en inmigración: Trump sufrió reveses, pero redobla su retórica y sus medidas antiinmigrantes

Esta semana el presidente Trump sufrió algunos reveses a nivel de tribunales y en las urnas.

El juez federal de distrito de San Francisco, Charles Breyer, ordenó al gobierno de Trump frenar el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al gobierno estatal. Trump desplegó las tropas en junio para asistir en labores migratorias y de “combate” a la criminalidad, pero lo hizo sin que el gobierno de Gavin Newsom lo solicitara y sin ninguna razón que justificara la activación.

Al otro lado del país, en Maryland, una jueza federal ordenó la inmediata liberación de Kilmer Ábrego García quien fue deportado “por error” a la cárcel CECOT en El Salvador a pesar de que existía una orden judicial de que no fuera repatriado a su país pues su vida corría peligro. El gobierno lo trajo de vuelta a regañadientes y lo acusó de contrabando de inmigrantes para justificar su detención. Afirma además que el joven es pandillero pero él lo niega.

Ábrego llevaba meses en un centro de detención a pesar de que amenazaban con deportarlo a Liberia.

“Debido a que Ábrego García ha estado detenido en ICE para efectuar su deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, la reparación solicitada es apropiada”, escribió la jueza federal Paula Xinis.

En Miami, una demócrata gana la alcaldía por primera vez en 30 años

La demócrata Eileen Higgins ganó la contienda por la alcaldía de Miami derrotando al candidato respaldado por Trump, el republicano Emilio González.

Higgins apeló a los votantes con el tema económico y recalcando la política migratoria extremista del gobierno de Trump.

“Vivimos en el estado de Florida, donde tenemos a personas que están construyendo jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles para ellos”, le dijo Higgins a la Associated Press.

De cara a los comicios intermedios de 2026, los demócratas se han anotado victorias en varias elecciones frente a los republicanos lo que apunta a la posibilidad de retomar el control al menos de la Cámara Baja. Los excesos de los operativos migratorios de Trump han sido un factor para la erosión del apoyo hispano al presidente.

Trump redobla su retórica incendiaria y sus medidas migratorias extremas

Entretanto,Trump sigue desatando su ira contra los inmigrantes. Primero llamó a los somalíes “basura” y en un evento en Pennsylvania dijo que Afganistán, Haití y Somalia, entre otros, son lugares “infernales”. “Asquerosos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia”.

Su retórica va acompañada del recrudecimiento de sus políticas migratorias.

En Minnesota, la comunidad somalí está bajo acecho ahora con la presencia de agentes federales en Minneapolis y St. Paul, y con las amenaza de Trump de eliminarles el TPS. Somalia también está en la lista de 19 países cuyos ajustes migratorios han sido congelados, desde tarjetas de residencia hasta solicitudes de asilo.

Asimismo, personas de estos países han sido literalmente removidas de filas en las que aguardaban para sus ceremonias de naturalización.

Y cada vez son más comunes los incidentes de ciudadanos estadounidenses detenidos por ICE y por la Patrulla Fronteriza. Así le ocurrió a un joven de 20 años de edad en Minneapolis, detenido a pesar de decirles que era ciudadano y que el pasaporte que cargaba lo confirma.

Aumento dramático de centros de detención y de muertes en los mismos

Un estudio del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC) concluyó que en el pasado año, los centros de detención en Estados Unidos han aumentado en un 69%.

“El informe detalla que a los 26 centros de detención que había en 2024, se les sumaron 18 más en este año, en donde mantienen recluidos un promedio de 65,000 inmigrantes en todo el país una cifra récord en medio del aumento de redadas ordenadas por la administración Trump”, reportó La Opinión.

Se trata de instalaciones insalubres y plagadas de problemas donde solamente en lo que va del año se han reportado unas 25 muertes.

Ciudadanía en venta

Mientras Trump evita que inmigrantes ajusten su estatus o se hagan ciudadanos, vende una tarjeta dorada que por $1 a $2 millones de dólares ofrece estatus legal y ruta a la ciudadanía, escribió La Opinión.

Cita de la semana

“Quiero dejar algo absolutamente claro: este no es el Estados Unidos en que crecí, y este no es el Estados Unidos que representamos. Me niego a permitir que nadie, identificado o no, viole mis derechos o me despoje de mi dignidad”, ciudadana estadounidense sacada violentamente a rastras de su vehículo en Cayo Largo, Florida por agentes de inmigración pese a gritar desesperada que es ciudadana.