Hogwarts Legacy gratis en Epic Games: así puedes reclamarlo ya

La temporada favorita de muchos gamers en PC ya arrancó: Epic Games inauguró su tanda de juegos gratis con un bombazo, Hogwarts Legacy gratis por tiempo limitado en la Epic Games Store. Lo mejor es que, si lo reclamas a tiempo, se queda para siempre en tu biblioteca sin pagar un centavo, igual que cualquier juego que hubieras comprado.

La temporada dorada de juegos gratis en Epic Games

Desde hace años, Epic Games se ha hecho famosa por regalar al menos un juego cada semana en su tienda para PC, creando casi una “tradición” entre los jugadores que revisan religiosamente qué título toca ahora. En 2025 esa costumbre sube de nivel con su Holiday Sale, donde combina descuentos agresivos con juegazos gratis por tiempo limitado, y ahí es donde entra Hogwarts Legacy como protagonista del momento.

Para esta campaña de diciembre, Hogwarts Legacy está disponible gratis del 11 al 18 de diciembre de 2025 en la Epic Games Store, dentro de una promoción destacada incluso durante The Game Awards, reforzando el mensaje de que no se trata de un indie pequeño, sino de un triple A de primer nivel. Este tipo de movimiento encaja con la estrategia de Epic de usar grandes nombres para atraer nuevos usuarios a su plataforma y que luego se queden comprando otros juegos con descuento.

Hogwarts Legacy gratis: por qué es un bombazo

Hogwarts Legacy es un RPG de mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter, pero con historia original situada en el siglo XIX, donde creas tu propio estudiante y exploras Hogwarts, Hogsmeade y los alrededores mientras descubres una antigua magia. El juego fue un éxito brutal: se convirtió en uno de los títulos más vendidos de 2023, con decenas de millones de copias en su primer año, algo que hace todavía más sorprendente verlo a coste cero en una promo oficial de Epic.

Normalmente, la edición base se vende a precio completo en PC, pero durante esta promoción su precio aparece como “Free” en la tienda de Epic y puedes hacer un checkout de 0 dólares/euros, igual que si lo compraras, solo que sin pagar nada. Además, Epic y los medios especializados confirman que una vez que lo añades a tu cuenta, el juego se queda ligado a tu biblioteca para siempre, y podrás descargarlo e instalarlo cuando quieras, incluso después de que termine la oferta.

Paso a paso: cómo reclamar Hogwarts Legacy en Epic Games

El proceso para sumar Hogwarts Legacy a tu cuenta es sencillo y totalmente legal, sin trucos raros ni páginas externas; todo se hace directamente desde la Epic Games Store oficial. Si quieres aprovechar esta oferta antes de que desaparezca, esto es lo que tienes que hacer:

Descarga o abre el launcher de Epic Games en tu PC o entra a la versión web de la Epic Games Store , desde el navegador, usando siempre el sitio oficial de Epic.

, desde el navegador, usando siempre el sitio oficial de Epic. Inicia sesión con tu cuenta de Epic o crea una nueva , algo que solo requiere correo electrónico y contraseña y tarda unos minutos.

, algo que solo requiere correo electrónico y contraseña y tarda unos minutos. En la tienda, busca “Hogwarts Legacy” en la barra de búsqueda o entra al banner de juegos gratis destacado en la portada , donde verás el juego marcado como gratuito durante la promo.

, donde verás el juego marcado como gratuito durante la promo. Dentro de la ficha del juego, verifica que el precio aparezca como “Gratis/Free” y haz clic en “Obtener” o “Get” para iniciar una compra de 0 , completando el proceso de checkout igual que con una compra normal.

, completando el proceso de checkout igual que con una compra normal. Cuando termines, Hogwarts Legacy aparecerá en tu biblioteca de Epic Games y podrás descargarlo e instalarlo desde ahí cuando quieras, sin límite de tiempo, siempre que inicies sesión con esa misma cuenta.

Mientras la oferta siga activa, podrás repetir este mismo proceso desde cualquier PC en el que instales el launcher o incluso desde el navegador, pero en cuanto llegue la fecha límite el botón volverá a mostrar el precio normal y habrás perdido la oportunidad. Por eso es clave reclamarlo ahora aunque no tengas pensado jugarlo de inmediato; lo importante es añadirlo a la biblioteca antes de que termine el periodo gratuito.

Cómo no perderte futuros juegos gratis de Epic

Epic mantiene una página fija donde se muestran los juegos gratis de la semana, y que se actualiza con cada nueva rotación, normalmente los jueves, así que conviene tenerla marcada en favoritos o revisarla desde el propio launcher. Además, varios tutoriales recomiendan activar notificaciones en la app o seguir canales y medios especializados en ofertas, para enterarte al instante cuando aparezca otro título de peso como Hogwarts Legacy entre las promos.

Si te gusta cazar chollos, lo más inteligente es hacerte la rutina de entrar una vez a la semana a Epic, reclamar todo lo que esté gratis (aunque no sea tu género favorito) y dejar que tu biblioteca crezca casi sola, lista para cuando un juego te apetezca. Y ahora mismo, con Hogwarts Legacy gratis y listo para quedarse en tu cuenta para siempre, esta es probablemente una de las mejores semanas del año para asomarte a la Epic Games Store.

